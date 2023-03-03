Федченко о словах в адрес Плющенко: «Я ответила на вопросы журналистов. Неосторожно повторила слова интервьюера про истерику – и понеслось»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Гран-при среди юниоров Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко объяснила причину высказываний в адрес Евгения Плющенко.

16 февраля Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми, где победила ученица Федченко – Алина Горбачева. После этого Федченко назвала заявления своего оппонента «истерикой и отсутствием умения признавать свои тренерские промашки». Сторона Плющенко подала жалобу на Федченко в комиссию Федерации фигурного катания России (ФФКР) по этике.

– После высказываний Евгения Плющенко мне написало очень много журналистов. Полтора-два дня я все это игнорировала. Не люблю вникать во все эти разборки.

Ну да, сказал фразу, что девочка с одним ультра-си выиграла у девочки с четырьмя. Ну, сказал и сказал. Я не хотела на это никак реагировать, но потом я подумала о том, что у Алины должна быть минута славы. Она выиграла первенство страны! А у нас все пишут только про судейство и высказывания. В итоге решила дать не то чтобы интервью, это были просто ответы на вопросы.

– То есть вы отвечали на них текстом?

– Да, отвечала текстом. Так как это была письменная речь, она могла показаться более резкой.

Я сразу сказала, что не буду давать каких-то длинных интервью, разговаривать на эту тему.

– А как относитесь к общественной реакции?

– Честно, я не читаю все это. Я давала то интервью с целью защитить своего спортсмена и переключить внимание на чемпионку.

– С Евгением Викторовичем как-то эту ситуацию не обсуждали? Все-таки была некая перепалочка.

– Я считаю, что пресса сделала из этого перепалочку. Он высказался по поводу несогласия с судейством. Я ответила на вопросы журналистов. Неосторожно повторила слова интервьюера про истерику – и понеслось… – ответила Федченко.

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16 комментариев

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Black&White
Надеюсь, они подготовили минимум три квада для ПП, иначе зачем мы столько читали про этого замечательного тренера?
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Бильм@н
Ответ round15
Было понятно, что ради славы все затеяла Федченко. Минута славы растянулась на несколько дней. Девчонки Плющенко тем временем успешно выступили в финале Кубка. Одну опять засудили. А Федченко все продлевает славу своей воспитанницы. И все об одном, из пустого в порожнее.
Потому что после ФГП её карета превратится в тыкву. Хвастаться будет уже нечем и она станет всем неинтересна.
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Viks
Неосторожно повторила слова интервьюера про истерику – и понеслось… – ответила Федченко. --- Поэтому осторожно извинись перед Евгением Викторовичем.
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round15
Было понятно, что ради славы все затеяла Федченко. Минута славы растянулась на несколько дней. Девчонки Плющенко тем временем успешно выступили в финале Кубка. Одну опять засудили. А Федченко все продлевает славу своей воспитанницы. И все об одном, из пустого в порожнее.
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Маргарита В Сафронова
Софья, берите и здесь пример с Этери. Она ничего не комментирует.
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Аля Иванова
Что ж ты,фраер,сдал назад.
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Леди Брэкнелл
Видимо Федра и с ней, и с ЕП провела беседу.
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JSV
Федченко, иди работай, каждый день вещаешь, надоела уже.
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Delirium
Ответ Revery
Как интересно минута славы для Алины превратилась в две недели славы для ее тренера. Чудесная метаморфоза!
Да просто выложили наконец видео версию на 2 часа, там и с Горбачевой и с тренером интервью. До этого выкладывали текстовую версию, слегка порезанную, ну а теперь еще из видео понадергают цитат.
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Gemma157
федченко должна поблагодарить евгения викторовича за то, что он сделал ее известной и интересной для журналистов ☝
уже третью неделю интервью раздает и пиарится без остановки
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Natalia Solomakha
Оправдашки пошли. Не многовато ли Федченко в последнее время в медиа-пространстве? Побольше, чем её учениц на льду - точно. И каждое новое интервью "проясняет" предыдущее. Конфиденциальную информацию о матери своей спортсменки она случайно вывалила, слова "неосторожно повторила". "Перепалочку"?
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buturlinomo
Это все одно интервью, надеюсь?
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Oleandra
Хорошо, что Этери всегда молчит.. не надо потом оправдываться и расшаркиваться, что её не так поняли..
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Lёna
горшочек, не вари!
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Olga.t
Хватит уже Федченко на спортсе))
Во всём надо соблюдать меру.
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Revery
Как интересно минута славы для Алины превратилась в две недели славы для ее тренера. Чудесная метаморфоза!
+17
-4
+13
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