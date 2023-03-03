Федченко о словах в адрес Плющенко: «Я ответила на вопросы журналистов. Неосторожно повторила слова интервьюера про истерику – и понеслось»
Тренер Софья Федченко объяснила причину высказываний в адрес Евгения Плющенко.
16 февраля Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми, где победила ученица Федченко – Алина Горбачева. После этого Федченко назвала заявления своего оппонента «истерикой и отсутствием умения признавать свои тренерские промашки». Сторона Плющенко подала жалобу на Федченко в комиссию Федерации фигурного катания России (ФФКР) по этике.
– После высказываний Евгения Плющенко мне написало очень много журналистов. Полтора-два дня я все это игнорировала. Не люблю вникать во все эти разборки.
Ну да, сказал фразу, что девочка с одним ультра-си выиграла у девочки с четырьмя. Ну, сказал и сказал. Я не хотела на это никак реагировать, но потом я подумала о том, что у Алины должна быть минута славы. Она выиграла первенство страны! А у нас все пишут только про судейство и высказывания. В итоге решила дать не то чтобы интервью, это были просто ответы на вопросы.
– То есть вы отвечали на них текстом?
– Да, отвечала текстом. Так как это была письменная речь, она могла показаться более резкой.
Я сразу сказала, что не буду давать каких-то длинных интервью, разговаривать на эту тему.
– А как относитесь к общественной реакции?
– Честно, я не читаю все это. Я давала то интервью с целью защитить своего спортсмена и переключить внимание на чемпионку.
– С Евгением Викторовичем как-то эту ситуацию не обсуждали? Все-таки была некая перепалочка.
– Я считаю, что пресса сделала из этого перепалочку. Он высказался по поводу несогласия с судейством. Я ответила на вопросы журналистов. Неосторожно повторила слова интервьюера про истерику – и понеслось… – ответила Федченко.
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Во всём надо соблюдать меру.