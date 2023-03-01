Софья Федченко: «Могу спортсмена выгнать со льда, чаще всего – за «бабочки». Но оскорблять детей – это путь в никуда»

Тренер Софья Федченко рассказала, какие наказания для фигуристов считает приемлемыми.

– Насколько вы жесткий тренер?

– А что вы вкладываете в понятие жесткости?

– Вы наказываете спортсменов? Какие наказания считаете приемлемыми?

– Могу выгнать со льда. Чаще всего – за «бабочки». Если спортсмен пришел на тренировку повалять дурака и прыгать одинарные вместо тройных и четверных, то какой смысл в принципе находиться на льду? Это же еще и риск получить травму или травмировать других. Лучше отправить ребенка подумать, чтобы в следующий раз был более собранным.

– «Бабочки» – это от страха упасть?

– Не думаю. Когда учим прыжок, мы делаем очень много подводящих упражнений, чтобы спортсмену было удобно. В нашей школе никто и никогда не отправит фигуриста на более сложный многооборотный прыжок, если он к нему не готов.

Поэтому тут вопрос не в том, что страшно упасть. А в том, что нужно работать, перебарывать себя.

– Оскорблять, обижать спортсмена – это допустимо?

– Вообще, я очень эмоциональный человек, но в работе стараюсь сдерживаться. Считаю, что оскорблять детей – это путь в никуда. С совсем маленьким ребенком это, может, и сработает, но потом ребенок вырастет и нормальных методов воздействия на него не останется. А оскорблять взрослого человека – тоже странно.

Поэтому я сама не оскорбляю детей и объясняю тренерам, которые со мной работают, что так делать не надо.

– Насколько вы контролируете вопросы питания?

– Все очень индивидуально. До наступления пубертата, если нет сильной предрасположенности к лишнему весу, чаще всего достаточно ограничить употребление сладкого и мучного. Даже не исключить полностью, но не злоупотреблять.

Ну, а в пубертате уже – каждому свое.

– Вы говорили, что ориентируетесь в работе на . Self-made женщина-тренер – сложно уйти от мысли, что вы похожи...

– Я говорила только, что мне импонирует подход этой группы в том, как они используют правила и с их помощью максимально раскрывают сильные стороны своих спортсменов и прячут не самые сильные.

Что касается в целом ориентиров в работе, я стараюсь брать лучшее у каждой группы, у каждого тренера. Каких-то конкретных образцов у меня нет.

– Сложно ли без громкого титула конкурировать со штабами Тутберидзе и Плющенко? Вы себя чувствуете своей в этом мире?

– Я не думаю в такой парадигме. Никогда не рассматривала противостояние с конкретными штабами. Скорее, мы смотрим на лидеров в своем возрасте и думаем, как их обойти. У нас же не командный вид спорта, чтобы превращать это в борьбу определенных групп. Такую тему раздувают журналисты, а на самом деле, у меня нет цели выиграть у кого-то конкретного. Есть цель просто выиграть!

– Когда сталкиваетесь в подтрибунке с Тутберидзе или Плющенко – здороваетесь?

– Конечно. Со всеми здороваюсь и нормально общаюсь, – сказала Федченко.

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