Софья Федченко: «Могу спортсмена выгнать со льда, чаще всего – за «бабочки». Но оскорблять детей – это путь в никуда»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко рассказала, какие наказания для фигуристов считает приемлемыми.

– Насколько вы жесткий тренер?

– А что вы вкладываете в понятие жесткости?

– Вы наказываете спортсменов? Какие наказания считаете приемлемыми?

– Могу выгнать со льда. Чаще всего – за «бабочки». Если спортсмен пришел на тренировку повалять дурака и прыгать одинарные вместо тройных и четверных, то какой смысл в принципе находиться на льду? Это же еще и риск получить травму или травмировать других. Лучше отправить ребенка подумать, чтобы в следующий раз был более собранным. 

– «Бабочки» – это от страха упасть?

– Не думаю. Когда учим прыжок, мы делаем очень много подводящих упражнений, чтобы спортсмену было удобно. В нашей школе никто и никогда не отправит фигуриста на более сложный многооборотный прыжок, если он к нему не готов. 

Поэтому тут вопрос не в том, что страшно упасть. А в том, что нужно работать, перебарывать себя. 

– Оскорблять, обижать спортсмена – это допустимо?

– Вообще, я очень эмоциональный человек, но в работе стараюсь сдерживаться. Считаю, что оскорблять детей – это путь в никуда. С совсем маленьким ребенком это, может, и сработает, но потом ребенок вырастет и нормальных методов воздействия на него не останется. А оскорблять взрослого человека – тоже странно.

Поэтому я сама не оскорбляю детей и объясняю тренерам, которые со мной работают, что так делать не надо. 

– Насколько вы контролируете вопросы питания?

– Все очень индивидуально. До наступления пубертата, если нет сильной предрасположенности к лишнему весу, чаще всего достаточно ограничить употребление сладкого и мучного. Даже не исключить полностью, но не злоупотреблять. 

Ну, а в пубертате уже – каждому свое. 

– Вы говорили, что ориентируетесь в работе на Этери Тутберидзе. Self-made женщина-тренер – сложно уйти от мысли, что вы похожи...

– Я говорила только, что мне импонирует подход этой группы в том, как они используют правила и с их помощью максимально раскрывают сильные стороны своих спортсменов и прячут не самые сильные. 

Что касается в целом ориентиров в работе, я стараюсь брать лучшее у каждой группы, у каждого тренера. Каких-то конкретных образцов у меня нет. 

– Сложно ли без громкого титула конкурировать со штабами Тутберидзе и Плющенко? Вы себя чувствуете своей в этом мире? 

– Я не думаю в такой парадигме. Никогда не рассматривала противостояние с конкретными штабами. Скорее, мы смотрим на лидеров в своем возрасте и думаем, как их обойти. У нас же не командный вид спорта, чтобы превращать это в борьбу определенных групп. Такую тему раздувают журналисты, а на самом деле, у меня нет цели выиграть у кого-то конкретного. Есть цель просто выиграть!

– Когда сталкиваетесь в подтрибунке с Тутберидзе или Плющенко – здороваетесь?

– Конечно. Со всеми здороваюсь и нормально общаюсь, – сказала Федченко.

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10 комментариев

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Ольга Долгова
Ответ Jessi
Какая молодец, не оскорбляет , не матерится! Не то что некоторые
Школа частная, а там никто никогда не будет нецензурно ругать детей, иначе родители уведут их к другим тренерам вместе с огромной платой за тренировки.
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Бильм@н
Правильно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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Бильм@н
Ответ Jessi
Уже открещиваться от похвалы в адрес Тутберидзе. Яна, ты тут? Держи ЕВП подальше от этой Федченко!
Там по всей видимости место уже занято, тем кто повыше рангом, чем Плю, судя по борзому поведению никому до этого неизвестной Федченко.
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Black&White
Выгнать со льда тоже абьюз если че
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Анна Беляева
Ответ Jessi
Уже открещиваться от похвалы в адрес Тутберидзе. Яна, ты тут? Держи ЕВП подальше от этой Федченко!
Да ладно вам... На Женечку даже ЭГ не позарилась, хотя тогда он был бодрее и моложе. А молодой и симпатичной Софье и вовсе будет зашкварно интересоваться главный ангелом.
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Pentrak
Ух ты, какая белопальтовая. Чую, если ЭТ таки сольётся, а блат продвинет Федченко подальше, всем спортсом с теплотой будем вспоминать Этери Георгиевну.
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Додик Аксель
Оскорбить и обидеть ребёнка может каждый, а вот помочь ему не всем дано...
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Jessi
Уже открещиваться от похвалы в адрес Тутберидзе. Яна, ты тут? Держи ЕВП подальше от этой Федченко!
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N-fox
Очень разумные, взвешенные ответы. Хорошая конкуренция очень нужна и молодые, талантливые тренеры просто необходимы для прогресса спорта.
+16
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Какая молодец, не оскорбляет , не матерится! Не то что некоторые
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