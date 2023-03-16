«В России родитель может надавить: «Зачем мы катались?» В Канаде меньше стресса, но и результаты не такие». Тренер Даженэ об отличиях работы в странах
Тренер фигуристов Мартин Даженэ рассказала об отличиях работы в России и Канаде.
Канадский специалист работает в России 15 лет. Ее супруг – тренер Александр Волков.
«Все очень отличается. Здесь, в России, огромная дисциплина, все очень серьезно. Детей готовят к стартам по-другому.
В Канаде главное, чтобы ребенок был доволен и больше улыбался. Если на соревнованиях ребенок выступит неудачно, никто не будет делать из этого конец света.
Здесь родитель может немного надавить: «Зачем мы катались?!» А там: «В следующий раз будет лучше».
Там меньше стресса, атмосфера проще, но и результаты, конечно же, не такие, потому что в Канаде нет такой дисциплины, как в России», – рассказала Даженэ.
Те, кто ходит покататься - ходят в другие секции.