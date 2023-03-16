«В России родитель может надавить: «Зачем мы катались?» В Канаде меньше стресса, но и результаты не такие». Тренер Даженэ об отличиях работы в странах

Теги сборная России сборная Канады Мартин Даженэ Фигурное катание

Тренер фигуристов Мартин Даженэ рассказала об отличиях работы в России и Канаде.

Канадский специалист работает в России 15 лет. Ее супруг – тренер Александр Волков.

«Все очень отличается. Здесь, в России, огромная дисциплина, все очень серьезно. Детей готовят к стартам по-другому.

В Канаде главное, чтобы ребенок был доволен и больше улыбался. Если на соревнованиях ребенок выступит неудачно, никто не будет делать из этого конец света.

Здесь родитель может немного надавить: «Зачем мы катались?!» А там: «В следующий раз будет лучше».

Там меньше стресса, атмосфера проще, но и результаты, конечно же, не такие, потому что в Канаде нет такой дисциплины, как в России», – рассказала Даженэ.

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7 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Ну так уходите из Большого спорта в шоу, раз не выдерживаете нагрузок. Нельзя надавить на того, кто не выдерживает. А вы взялись мировой спорт подгонять под вашу слабость. Надоели уже.
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Алена Иванова
А зачем тогда вкладывать силы и деньги в тренировки если они не приносят результат? Чисто для себя ходи на обычный каток и катайся в радость. Экономия денег и здоровья.
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tull
Да назовите уже вещи своими именами, ФК в Канаде и большинстве других странах забава для любителей и энтузиастов, а в России это стал проф спорт. Вот и итоги. Если молодая девчонка Соня Федченко готовит спортсменку, которая вынесет любую иностранку, то о чем вообще можно говорить. Раньше Вы ругали Тутберидзе, что мол она виновата, а теперь к уровню Тутберидзе подтянулись целые цепочки тренеров. Что сейчас то выдумаете?
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Девочка с севера
Здесь нет правильного и неправильного, хорошего и плохого. Каждый выбирает сам, что ему важнее. Минус нашего российского менталитета - то, что мы за других считаем, что для них хорошо, а что плохо. Конечно, радостно, что наши девочки собирают всё золото мира, но каким путём!!! Золото - это только верхушка айсберга. А сколько им приходится пережить физически и психически!!! И ведь это дети!!! Всё же здоровая психика и руки-ноги, хорошее образование и воспитание, на мой взгляд, важнее золота.
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Мария Буравцева
Но и канадцев бывают прорывы. Видимо у тех, кто сам себя может дисциплинировать. Наша система тоже не каждому подойдет.
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Alex1104
Просто те, кто ходит к серьезным тренерам - рассчитывают на серьезный результат.
Те, кто ходит покататься - ходят в другие секции.
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АНтошка
яркий пример это Женя Медведева у Орсера
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