Елена Вайцеховская: «Над иностранными спортивными парами мы с высоты отечественного катания стебались весь сезон, но сейчас там происходит импортозамещение»

Журналист Елена Вайцеховская оценила уровень конкуренции на международных турнирах в парном катании.

Накануне японский дуэт Рику Миура – Рюичи Кихара выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс.

«Над иностранными спортивными парами, которые в подметки не годятся российским, мы с высоты отечественного парного катания стебались весь сезон, но ведь на самом деле там сейчас происходит не что иное, как процесс импортозамещения.

Как с пармезаном и колбасами, которые худо-бедно сначала научились производить в России, а потом довели до более чем достойного и вполне сопоставимого с импортным качества.

Японцы Миура/Кихара в этом плане вообще хороши, несмотря на срыв прыжка в короткой программе и потерю на нем большого количества баллов, да и 40-летняя канадская барышня Стеллато-Дудек с Максимом Дешамом прибавляют в качестве так, что говорить хочется уже о катании пары, а не об экзотическом для этого вида спорта возрасте партнерши.

Собственно, становится понятно, что парное катание в «безроссийском» пространстве это не стагнация, а совершенно очевидное движение вперед. Не слишком быстрое, но тем не менее. Безусловно, этот вид фигурного катания многое потерял. Но что-то, получается, и приобрел тоже…» – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Чан и Хоу – 3-и