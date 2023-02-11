Елена Вайцеховская: «Над иностранными спортивными парами мы с высоты отечественного катания стебались весь сезон, но сейчас там происходит импортозамещение»

Теги сборная России Елена Вайцеховская сборная Канады чемпионат четырех континентов сборная Японии пары Рюичи Кихара Максим Дешам Деанна Стеллато-Дудек Рику Миура Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская оценила уровень конкуренции на международных турнирах в парном катании.

Накануне японский дуэт Рику Миура – Рюичи Кихара выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс.

«Над иностранными спортивными парами, которые в подметки не годятся российским, мы с высоты отечественного парного катания стебались весь сезон, но ведь на самом деле там сейчас происходит не что иное, как процесс импортозамещения.

Как с пармезаном и колбасами, которые худо-бедно сначала научились производить в России, а потом довели до более чем достойного и вполне сопоставимого с импортным качества.

Японцы Миура/Кихара в этом плане вообще хороши, несмотря на срыв прыжка в короткой программе и потерю на нем большого количества баллов, да и 40-летняя канадская барышня Стеллато-Дудек с Максимом Дешамом прибавляют в качестве так, что говорить хочется уже о катании пары, а не об экзотическом для этого вида спорта возрасте партнерши.

Собственно, становится понятно, что парное катание в «безроссийском» пространстве это не стагнация, а совершенно очевидное движение вперед. Не слишком быстрое, но тем не менее. Безусловно, этот вид фигурного катания многое потерял. Но что-то, получается, и приобрел тоже…» – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Чан и Хоу – 3-и

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35 комментариев

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Snusmumriken
Ответ Crocs
Интересно, Вайцеховская задалась вопросом, многие ли люди могут в России позволить себе тот пармезан и колбасы, которые на уровне. Я не говорю уж о пенсионерах. Которые на уровне они и стоят денег соответствующих.
Не люблю ее, но так то это не ее забота, она спортивный журналист. А вы перепутали спортивный сайт с пенс.фондом или приемной пу, пишите туда.
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Gemma157
мужское и танцы остались интересными, а вот пары-нет. пара из японии конечно приятно катаются и проги у них симпатичные, но все же не тянут они на уровень наших пар и суйханей
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galik55
Ответ egrina
Ну да, вы же кроме хайпа другого не признаЁте
А вы кроме сентенций что-либо признаете?
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Ёжик_в_тумане
Типичная проблема Москвичей нет хамона и пармезана, большая часть россиян и не заметила исчезновения этих незаменимых продуктов.
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egrina
Ответ Александра Волкова
она прикалывается или по-серьезке такое несет?
Прикалывается по серьёзке
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B.Jones
Ответ Orange carrot
Злоровая конкуренция это контент детского сада?🤪
Злоровая?
Сами чтоль из детского сада пишите.😁
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egrina
Ответ Svetlanavg Ив
Это она для хайпа решила написать ????
Ну да, вы же кроме хайпа другого не признаЁте
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egrina
Ответ Orange carrot
Вайц для кого несет эту фигню? Импортозамещение это несмотрибельно, по крайней мере пока. 40летняя барышня, которая всерьез рассчитывает на медаль это, конечно, показатель успеха вида, ничего не скажешь. Да, японцы хороши, и при прочих равных были бы около тройки где-то рядом. Но и там партнер не сказать что очень молод. Ну до ои доедут конечно, такого шанса больше может и не быть.
Для вас несёт))) пользуйтесь
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egrina
Ответ galik55
Ахинея , по- другому не могу написать.
Если не можете, то лучше не писать🙏
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galik55
Ахинея , по- другому не могу написать.
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Fellina
Так кто и кого заместил?
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Валентин и ыч
не знаю как там с парами, а про сыры она глубоко ошибается. Для этого надо просто доехать даже не до Франции, а всего лишь до Польши и зайти там в сырный отдел Ашана. Небо и земля с Ашаном и даже Азбукой Вкуса в РФ.
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Irina Kistler
ужасные сравнения: колбасу с фигуристами! не знаю что за состояние надо иметь, чтобы до такого додуматься! А на что заменят Чайковского? кстати канадка использовала, в короткой, совершенно бездарно может им запретить? Лучше посоветовать все-таки добавить " ингредиенты " в виде российских спортсменов, иначе вкус пресный.Все таки последнее время статьи о еде у Вайц. получаются лучше, чем о фк.
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Anouck
Ответ B.Jones
Главное импортозамещение у них происходит в судействе. Да, пока бедненко. Но уже, чистенько. Уже здоровая конкурентная среда, имеет смысл кататься.
Здоровая конкурентная среда, говорите... Вы видели судейство пар на чемпионате Европы? Очень конкурентная среда. Нечего сказать. Обратите внимание на судейскую бригаду и прокаты первой пятерки. Гляньте венгров.
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Orange carrot
Вайц для кого несет эту фигню? Импортозамещение это несмотрибельно, по крайней мере пока.
40летняя барышня, которая всерьез рассчитывает на медаль это, конечно, показатель успеха вида, ничего не скажешь.

Да, японцы хороши, и при прочих равных были бы около тройки где-то рядом. Но и там партнер не сказать что очень молод. Ну до ои доедут конечно, такого шанса больше может и не быть.
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Спорт_в_массы
а это она писала, что Розанов был звездой ТШТ и после его ухода всё порушится? по-моему она)
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Orange carrot
Ответ B.Jones
Главное импортозамещение у них происходит в судействе. Да, пока бедненко. Но уже, чистенько. Уже здоровая конкурентная среда, имеет смысл кататься.
Злоровая конкуренция это контент детского сада?🤪
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Ирина Чернявская
Ответ Поговорим
Никого из перечисленных и рядом нельзя поставить с парами Москвиной, про перспективы сорокалетней парницы вообще рассуждать по меньшей мере странно. Наверное прогиб Вайц засчитан где нужно, но не более. Что касается достигнутого уровня продовольственной безопасности нашей страны, то она действительно в наличии, что давно не повод для шуток даже на Западе.
Осталось еще медицину подтянуть и образование. Чтобы депутаты учили деток в России, а не в Европе, и лечились в своей стране, а не ехали на запад
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Петрова Ольга
Что за бред я только что прочитала?

Японцы, бесспорно, классные - они понравились многим болельщикам ФК, как только появились. В отсуствие сильнейших пар только они вызывают эмоции и эстетическое удовольствие от проката. А вот дальше-пропасть..
Книримы на любителя.. Да, техника у них неплохая, но лично во мне их катание никаких чувств не вызывает. Кстати, они ещё катаются?
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Anna Leonova
Ответ Валерий Петров
Феерическая чушь от прыгуньи в воду
Не оскорбляйте прыгунов в воду. Очевидно, что Вайц прыгала головой об воду.
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Оле-Лукойе
С парами ситуация катастрофическая без наших. Если в танцах отсутствия наших и не заметят (что СК и СБ после ОИ в любых условиях, СВО - не СВО, прекратят соревноваться, было сразу понятно), в мужской одиночке есть на кого, посмотреть, то пары - самый большой пробел.
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Додик Аксель
Такое импортозамещение, если уместна подобная формулировка для парников, не качественное по сравнению с нашими аналогами. Тут Вайц выдаёт желаемое за действительное, но свадьбы не будет...
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шампион
Кто-то всерьез ожидал, что без нас там все развалится? Наоборот, медальные перспективы подстегнули других.
Что касается конкретно пар, этот вид в принципе является неким отстойником. Не подходишь для одиночного катания? Иди в парное.
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unknownman
Ну вообще-то "импортозамещение" нужно оценивать по юниорским соревнованиям - какая смена там растет и есть ли там вообще кто-то. И не понятно, как отсутствие российских пар может стимулировать прогресс в этом виде в других странах.
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B.Jones
Главное импортозамещение у них происходит в судействе. Да, пока бедненко. Но уже, чистенько. Уже здоровая конкурентная среда, имеет смысл кататься.
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