Елена Вайцеховская: «Над иностранными спортивными парами мы с высоты отечественного катания стебались весь сезон, но сейчас там происходит импортозамещение»
Журналист Елена Вайцеховская оценила уровень конкуренции на международных турнирах в парном катании.
Накануне японский дуэт Рику Миура – Рюичи Кихара выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс.
«Над иностранными спортивными парами, которые в подметки не годятся российским, мы с высоты отечественного парного катания стебались весь сезон, но ведь на самом деле там сейчас происходит не что иное, как процесс импортозамещения.
Как с пармезаном и колбасами, которые худо-бедно сначала научились производить в России, а потом довели до более чем достойного и вполне сопоставимого с импортным качества.
Японцы Миура/Кихара в этом плане вообще хороши, несмотря на срыв прыжка в короткой программе и потерю на нем большого количества баллов, да и 40-летняя канадская барышня Стеллато-Дудек с Максимом Дешамом прибавляют в качестве так, что говорить хочется уже о катании пары, а не об экзотическом для этого вида спорта возрасте партнерши.
Собственно, становится понятно, что парное катание в «безроссийском» пространстве это не стагнация, а совершенно очевидное движение вперед. Не слишком быстрое, но тем не менее. Безусловно, этот вид фигурного катания многое потерял. Но что-то, получается, и приобрел тоже…» – написала Вайцеховская в телеграм-канале.
Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Чан и Хоу – 3-и
Сами чтоль из детского сада пишите.😁
40летняя барышня, которая всерьез рассчитывает на медаль это, конечно, показатель успеха вида, ничего не скажешь.
Да, японцы хороши, и при прочих равных были бы около тройки где-то рядом. Но и там партнер не сказать что очень молод. Ну до ои доедут конечно, такого шанса больше может и не быть.
Японцы, бесспорно, классные - они понравились многим болельщикам ФК, как только появились. В отсуствие сильнейших пар только они вызывают эмоции и эстетическое удовольствие от проката. А вот дальше-пропасть..
Книримы на любителя.. Да, техника у них неплохая, но лично во мне их катание никаких чувств не вызывает. Кстати, они ещё катаются?
Что касается конкретно пар, этот вид в принципе является неким отстойником. Не подходишь для одиночного катания? Иди в парное.