Журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов об участии в турнире шоу-программ: «Мне кажется, это будет хороший шанс для Коляды и Худайбердиевой меня потроллить»

Теги сборная России Первый канал Михаил Коляда Анна Погорилая Елизавета Худайбердиева Спорт-Экспресс Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов рассказал о подготовке к турниру шоу-программ.

– Тебя покажут по телевизору или это увидим только мы на арене?

– Как я понимаю, точно в интернете покажут. Судя по расписанию, я должен быть в прямом эфире, но никто же не мешает Первому каналу врубить в этот момент рекламу или новости. Наверное, это будет зависеть от того, насколько хорош номер. Может, они прогоны посмотрят и свой вердикт вынесут.

– Зачем ты заявился на этот турнир? Может, ты хотел потроллить Коляду, Худайбердиеву, людей, которые много падают?

– Себя решил потроллить. На 99% я был уверен, что даже не посмотрят мою заявку. Но когда позвонили и сказали «ты шутишь или как?», заднюю было давать уже не по-пацански. Мне кажется, это будет хороший шанс для Коляды и Худайбердиевой меня потроллить.

Не могу сказать, что я жалею. Интересно, что из этого получится. Такой прикольный эксперимент. Я воспринимаю себя как представителя людей со стороны, обычных зрителей. Что будет, если человек, никогда не катавшийся на фигурных коньках, встанет на них, и что произойдет за полторы недели, сумеет ли он что-то показать – такой эксперимент.

– Что ты ответишь хейтерам, которые говорят, что Погорилую выкинули с турнира, а Кузнецова оставили?

– Если бы я был Ольгой Черносвитовой, я бы, наверное, никого не выкидывал, а весь день отдал бы, чтобы катались все, кто хочет. Но это не я решаю, и понятно, что эфирная сетка ограничена, и в «Мегаспорте», наверное, никто не будет весь день сидеть смотреть.

Конечно, обидно, что Погорилой не будет. Обидно, что много кого не будет – Липницкой, Сотниковой, много кого. Но я не могу сказать, что я занимаю чье-то место. У меня даже нет стартового номера. Так что пусть цветут тысячи цветов, но я их не топтал.

– Не считаешь ли ты, что твое участие как-то дискредитирует всю идею?

– Я бы сравнил с цирковым фестивалем. Появляется клоун. Этот турнир больше как праздник, развлекалово – как я это воспринимаю. Насколько я понимаю, там еще некие акробаты будут, то есть не только 24 фигуриста подряд будут идти. Может быть, Первый канал решил, что людям будет прикольно посмеяться.

Я со своей стороны сделал все возможное, чтобы не дискредитировать этот турнир, – сказал Кузнецов в подкасте «Чистый хвост».

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

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12 комментариев

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Lilia Sadykova
Ответ Anna Stefan
Для полного веселья осталось только Бузову с Киркоровым включить в жюри.
Филя частый гость в жюри ЛП, так что не удивлюсь если и сюда его притащат
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Anna Stefan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вы сомневаетесь? Волочкову еще приволокут.
Да, судя по присутствию Кузи, состав жюри тоже будет соответствующий)))
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anna Stefan
Для полного веселья осталось только Бузову с Киркоровым включить в жюри.
Вы сомневаетесь? Волочкову еще приволокут.
+3
-1
+2
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S Olga
Зачем ЭТО на турнире?
0
-1
-1
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Лакс
показали подготовку Акатьевой
https://t.me/figureskating_1tv/396
+1
0
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Anna Stefan
Креатив организаторов зашкаливает. Это же ж надо так испоганить хорошую идею.
+5
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Anna Stefan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
У финнов -пожилой трансгендер катался, у нас -Кузнецов. Особой разницы с учетом его репутации в ФК, не вижу, уровень брезгливости будет такой же
Для полного веселья осталось только Бузову с Киркоровым включить в жюри.
+2
-2
0
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Альфира Смирнова
Плохая новость ----ожидание турнира уже испорчено этой персоной ...бла-бла -бла.
+2
-3
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Додик Аксель
Ответ Мурманчанин37
Что за...(северный пушной зверь)?
Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений...
+7
0
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
У финнов -пожилой трансгендер катался, у нас -Кузнецов. Особой разницы с учетом его репутации в ФК, не вижу, уровень брезгливости будет такой же
+15
-3
+12
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Беглый*
Ответ Мурманчанин37
Что за...(северный пушной зверь)?
Похоже на какие-то тяжёлые препараты
+5
-2
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Мурманчанин37
Что за...(северный пушной зверь)?
+12
-2
+10
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