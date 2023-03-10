Погорилая о турнире шоу-программ: «Подготовка была полным ходом. К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ»

Теги сборная России женское катание Анна Погорилая Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Анна Погорилая узнала о том, что ее заменили на турнире шоу-программ, из СМИ.

Экс-фигуристка опубликовала в соцсети видео своей тренировки. 

«Моя подготовка к шоу-программе... Как вы можете видеть, со здоровьем у меня все хорошо. Спасибо за беспокойство.

Подготовка была полным ходом и форма уже набрана хорошая. Все прыжки восстановлены. Программа, музыка и платье были в процессе подготовки.

К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ», – написала Погорилая. 

На турнире Погорилую заменит Дмитрий Алиев, который был первым запасным. 

Алиев заменит Погорилую на турнире по шоу-программам. Ранее Анна заявила, что у нее нет идеи для номера

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11 комментариев

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Оле-Лукойе
Ответ Тайга86
Странно. И не красиво по отношению к Анне. Если это действительно так.
Она же сама сначала сказала, что у неё даже идеи нет. А теперь вдруг подготовка шла полным ходом.
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Alealeale
Ого, она даже старшие тройные и каскады прыгать ещё может!
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Маргарита В Сафронова
Погорилая очень хороша на льду. Хотелось бы еӗ видеть, жаль, что не срослось.
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Алеся Ткаченко
Анну опять обидели,да что же такое.Сама же рассказывала,что находится в поиске,даже идеи еще не было а теперь оказывается она программу уже готовила,а ее убрали и даже лично не сообщили.Определилась бы уже
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Маргарита Михайловна
Да всем понятно что Погорилую убрали чтобы не было конкуренции Бабасян. Они же из одной категории.
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Anna Morgan
Ответ Тайга86
Странно. И не красиво по отношению к Анне. Если это действительно так.
она сказала вслух - правду.неправду - не знаю, вызвала волну критики на все шоу, зрители обвинили организаторов в непрофессионализме, и последние решили исключить неподотовленную погорилую, по ее же словам, чтобы не портить репутацию и чтобы не повадно было.
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Мурманчанин37
Жаль... Не знаю, на чьей стороне правда в этой истории. Но, Анна очень подходит для такого формата. И судя по шоу Авербуха - она в прекрасной форме
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letochka
Очень-очень жаль, если это так. Я сначала подумала, что Аня отказалась из-за того, что у ней не было программы, как она сказала ранее. Видимо, не стоило такого говорить. А вот организаторам в любом случае позор.
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Sonyas
Ответ Katerina Sunny
Надо было молча готовиться. А то разболтала, что привычно правила не соблюдаются.
Серьезно? Т.е. по-вашему нормально, что организаторы ей даже не позвонили и не обсудили замену…
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Тайга86
Странно. И не красиво по отношению к Анне. Если это действительно так.
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Katerina Sunny
Надо было молча готовиться. А то разболтала, что привычно правила не соблюдаются.
+8
-3
+5
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