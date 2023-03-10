Погорилая о турнире шоу-программ: «Подготовка была полным ходом. К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ»

узнала о том, что ее заменили на турнире шоу-программ, из СМИ.

Экс-фигуристка опубликовала в соцсети видео своей тренировки.

«Моя подготовка к шоу-программе... Как вы можете видеть, со здоровьем у меня все хорошо. Спасибо за беспокойство.

Подготовка была полным ходом и форма уже набрана хорошая. Все прыжки восстановлены. Программа, музыка и платье были в процессе подготовки.

К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ», – написала Погорилая.

На турнире Погорилую заменит Дмитрий Алиев, который был первым запасным.

Алиев заменит Погорилую на турнире по шоу-программам. Ранее Анна заявила, что у нее нет идеи для номера