Погорилая о турнире шоу-программ: «Подготовка была полным ходом. К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ»
Анна Погорилая узнала о том, что ее заменили на турнире шоу-программ, из СМИ.
Экс-фигуристка опубликовала в соцсети видео своей тренировки.
«Моя подготовка к шоу-программе... Как вы можете видеть, со здоровьем у меня все хорошо. Спасибо за беспокойство.
Подготовка была полным ходом и форма уже набрана хорошая. Все прыжки восстановлены. Программа, музыка и платье были в процессе подготовки.
К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ», – написала Погорилая.
На турнире Погорилую заменит Дмитрий Алиев, который был первым запасным.
Алиев заменит Погорилую на турнире по шоу-программам. Ранее Анна заявила, что у нее нет идеи для номера
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