«Вот бывает такое: как-то сделаю хорошо, а повторить уже не могу». Первый канал показал подготовку Коляды к турниру шоу-программ

Первый канал показал подготовку фигуриста Михаила Коляды к турниру шоу-программ.

Коляда работает над постановкой номера с хореографом Ильей Авербухом.

«Вот бывает такое: как-то сделаю хорошо, а повторить уже не могу», – сказал Коляда во время тренировки.

Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?