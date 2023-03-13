«Вот бывает такое: как-то сделаю хорошо, а повторить уже не могу». Первый канал показал подготовку Коляды к турниру шоу-программ
Первый канал показал подготовку фигуриста Михаила Коляды к турниру шоу-программ.
Коляда работает над постановкой номера с хореографом Ильей Авербухом.
«Вот бывает такое: как-то сделаю хорошо, а повторить уже не могу», – сказал Коляда во время тренировки.
Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.
Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?
Невероятного таланта фигурист