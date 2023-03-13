«Вот бывает такое: как-то сделаю хорошо, а повторить уже не могу». Первый канал показал подготовку Коляды к турниру шоу-программ

Теги Илья Авербух сборная России Первый канал видео мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Первый канал показал подготовку фигуриста Михаила Коляды к турниру шоу-программ.

Коляда работает над постановкой номера с хореографом Ильей Авербухом.

«Вот бывает такое: как-то сделаю хорошо, а повторить уже не могу», – сказал Коляда во время тренировки.

Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

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12 комментариев

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Светлана Романова
Ответ Alex@82
Все таки нынешние чемпионы отстают ещё Мишы в скольжении, презентации, артистизме.
Особенно смешно,когда при Миши,который еще не объявил,что из спорта уходит,назначают лидеров сборной в МО,назначить то конечно можно,только смотреть на них очень скучно, очень уж не дотягивают они до Мишиного мастерства.
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buturlinomo
Миша катит как дышит. Так легко и свободно.
Невероятного таланта фигурист
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Alex@82
Ответ kate_ko
как же все-таки Миша красиво едет! даже без прыжков смотреть одно наслаждение: эстетично, плавно, музыкально, хоть и не слышно звукового сопровождения из его наушников, через его движения и скольжение льётся музыка
Все таки нынешние чемпионы отстают ещё Мишы в скольжении, презентации, артистизме.
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olvl
Ответ kate_ko
как же все-таки Миша красиво едет! даже без прыжков смотреть одно наслаждение: эстетично, плавно, музыкально, хоть и не слышно звукового сопровождения из его наушников, через его движения и скольжение льётся музыка
Миша прекрасен на льду. Как никто.
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Kristine Kristine
Миша красавчик. Классно катается, прям заглядение!
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Лакс
Лучше бы, конечно, наоборот никогда не повторять сделанное плохо.
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Додик Аксель
На шоу Мишаня должен себя проявить. Здесь его артистизм и хорео с пластикой, с хорошим пониманием музыки будут востребованы.
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kate_ko
как же все-таки Миша красиво едет! даже без прыжков смотреть одно наслаждение: эстетично, плавно, музыкально, хоть и не слышно звукового сопровождения из его наушников, через его движения и скольжение льётся музыка
+10
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+10
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buturlinomo
Надеюсь Авербух постарается для Миши!
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olvl
Конечно, и ждали, и очень скучали, пересматривали разные прокаты, и очень будем рады видеть Мишу на этом соревновании. Мише желаю красивой постановки, а он наверняка сделает её ещё красивее.
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Katerina Sunny
Что там такое Авербух ставит, что Миша повторить не может?
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Toba Door
К него обычно не получается на соревнованиях, на шоу думаю у него есть шанс на победу, ведь ему ставит программу величайший хореограф современности
+1
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