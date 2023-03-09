Евгений Рукавицын: «Алиев подавал заявку на турнир шоу-программ. Мы знали, что он первый запасной, поэтому номер уже начали готовить»

Теги сборная России мужское катание Евгений Рукавицын Анна Погорилая Дмитрий Алиев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Дмитрий Алиев подавал заявку на турнир шоу-программ и уже начал готовить номер.

Об этом сообщил тренер фигуриста Евгений Рукавицын

Ранее стало известно, что Алиев заменит бронзового призера ЧМ-2016 Анну Погорилую.

«Действительно, нам сообщили, что Дима выступит в турнире, он подавал заявку.

Мы знали, что он первый запасной, поэтому номер мы уже начали готовить. Теперь с удвоенной энергией будем продолжать развивать нашу идею», – сказал Рукавицын.

Алиев заменит Погорилую на турнире по шоу-программам. Ранее Анна заявила, что у нее нет идеи для номера

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18 комментариев

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Olga Tchistyakov
Ответ Маргарита Михайловна
Это не равноценная замена. На Погорилую всем было интересно посмотреть. Но её убрали как прямую конкурентку Бабасян.
За всех то не говорите.
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Svetikfox
Ответ Lilia Sadykova
я вообще не понимаю как Пого туда попала. Алиев еще две недели назад говорил, что получил приглашение на турнир. Видимо Аня и не планировала выступать, включили в заявку ради рекламы.
Кто-то наверное слово за нее замолвил. Иначе как, не имея программы быть в списках? Планировала она, просто хотела ничего не делать и деньги за участие получить.
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Svetikfox
Ответ Евгения Гринева
У нее несоответствие первоначальной заявке, значит в заявке что-то она писала, потом, вероятно, передумала
Это несоотвествие придумано ФФКР, чтобы оправдать сначала допуск Погорилой в обход правил, а затем ее отстранение. Наказали и отстранили ее сразу после интервью.
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Маргарита Михайловна
Это не равноценная замена. На Погорилую всем было интересно посмотреть. Но её убрали как прямую конкурентку Бабасян.
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Евгения Гринева
Ответ Svetikfox
Погорилая сама призналась, что идеи у нее нет, но Вы продолжаете писать, что идея была. Включили ее в список в обход всех правил, не посмотрев, что у нее нет идеи программы. Алиев заявку подал, даже программу начал ставить, а его сразу не допустили.
У нее несоответствие первоначальной заявке, значит в заявке что-то она писала, потом, вероятно, передумала
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Утренняя Аврора
В смысле запасной? Там, что отбор был? И почему действующий фигурист, самый компонентный в нашей фигурке был запасной, а Аня, уже далекая от всего этого, в основном списке. Турнир еще не начался, а скандалами уже попахивает.
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Lilia Sadykova
Ответ Svetikfox
Погорилая без идеи программы была в основном составе, а Алиев который начал готовить номер только запасной. Стыд и позор организаторам!
я вообще не понимаю как Пого туда попала. Алиев еще две недели назад говорил, что получил приглашение на турнир. Видимо Аня и не планировала выступать, включили в заявку ради рекламы.
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Svetikfox
Ответ Евгения Гринева
Там нельзя было подавать без идеи, Константинова целое сочинение написала. Другое дело, кто-то мог от балды написать
Погорилая сама призналась, что идеи у нее нет, но Вы продолжаете писать, что идея была. Включили ее в список в обход всех правил, не посмотрев, что у нее нет идеи программы. Алиев заявку подал, даже программу начал ставить, а его сразу не допустили.
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Дружба11
Ждем прекрасную прогу-номер от Дмитрия!
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Katerina Sunny
Ответ Евгения Гринева
Там нельзя было подавать без идеи, Константинова целое сочинение написала. Другое дело, кто-то мог от балды написать
И без музыки нельзя было по правилам, но Погорилая на днях музыку ещё искала.
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Евгения Гринева
Ответ Svetikfox
Не было у нее идеи! Вот, что она говорила в интервью от 7 марта: "Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи".
Там нельзя было подавать без идеи, Константинова целое сочинение написала. Другое дело, кто-то мог от балды написать
+1
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Toba Door
Первый канал взял в рабство ФК, делает что хочет при этом люди этим занимающиеся вообще не компетентны, это доказало на КПК, когда одна получила травму не было регламента, в итоге наказали команду соперников
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Svetikfox
Ответ Евгения Гринева
У нее в заявке была идея, но она, видимо, изменилась, вот ее и слили
Не было у нее идеи! Вот, что она говорила в интервью от 7 марта: "Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи".
+4
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+3
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Евгения Гринева
Ответ Svetikfox
Погорилая без идеи программы была в основном составе, а Алиев который начал готовить номер только запасной. Стыд и позор организаторам!
У нее в заявке была идея, но она, видимо, изменилась, вот ее и слили
0
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Svetikfox
Погорилая без идеи программы была в основном составе, а Алиев который начал готовить номер только запасной. Стыд и позор организаторам!
+10
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+9
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Katerina Sunny
Организаторы уже с самого начала нигде не соблюдают собственные правила. Одиночницу заменили на одиночника. Ну и Погорилая наговорила.
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Вячеслав Проценко
Ответ Alla Belova
Замечательно, что будет Дима
Согласен
+4
-1
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Alla Belova
Замечательно, что будет Дима
+16
-1
+15
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