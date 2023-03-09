Евгений Рукавицын: «Алиев подавал заявку на турнир шоу-программ. Мы знали, что он первый запасной, поэтому номер уже начали готовить»
Дмитрий Алиев подавал заявку на турнир шоу-программ и уже начал готовить номер.
Об этом сообщил тренер фигуриста Евгений Рукавицын.
Ранее стало известно, что Алиев заменит бронзового призера ЧМ-2016 Анну Погорилую.
«Действительно, нам сообщили, что Дима выступит в турнире, он подавал заявку.
Мы знали, что он первый запасной, поэтому номер мы уже начали готовить. Теперь с удвоенной энергией будем продолжать развивать нашу идею», – сказал Рукавицын.
Алиев заменит Погорилую на турнире по шоу-программам. Ранее Анна заявила, что у нее нет идеи для номера
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