Вайцеховская о турнире шоу-программ: «Это серьезный вызов для Валиевой. Он требует штучной работы – того, в чем система «Хрустального» никогда не нуждалась»

считает, что турнир по шоу-программам – серьезный вызов для .

«В рамках соревнований Камила была по ходу сезона той же, что и всегда: с достаточно однотипным выбором музыки, привычной, чтобы не сказать приевшейся хореографической интерпретацией дорожек и связок и колоссальным внутренним надрывом, который на самом деле вызывал лишь один вопрос: когда уже все это наконец закончится?

И надрыв, и непонятно зачем придуманный, выматывающий душу олимпийский трибьют, и подчёркнутая траурность соревновательных костюмов, и осознание, что ты уже больше не звезда, поскольку появились другие.

Если бы Игры в Пекине завершились именно тем сценарием, к которому Валиеву вели на протяжении двух лет, то есть индивидуальной олимпийской победой, сейчас было бы вообще неважно, сколько выдающихся программ Камила успела откатать за свою коротенькую спортивную жизнь и намеревается ли она продолжать карьеру.

В истории фигурного катания она в этом случае, скорее всего, осталась бы как очередной успешный продукт «системы » — спортсменка, выполнившая задачу и уступившая место соперницам более совершенного формата.

До Валиевой схема работала без сбоев и неоднократно оправдывала себя. Но сейчас все в определенном смысле вышло из-под контроля: из абсолютно системного спортсмена Камила превратилась в человека, способного если не разрушить сложившиеся устои, то порядком их поколебать.

Год, который прошел после Игр в Пекине, достаточно убедительно показал: даже в своем нынешнем состоянии Валиева ничуть не хуже Софьи Акатьевой и Аделии Петросян, несмотря на то что первая обыграла ее на чемпионате страны, а вторая — в финале Гран-при России.

У Камилы нет серьезных травм, кости и связки давно успели окрепнуть и адаптироваться к техническим задачам, пубертат уже вряд ли способен сломать технику прыжков ультра-си, а главное — она по-прежнему замотивирована и способна кататься так, что на это хочется смотреть бесконечно. Так было на показательных в Красноярске. И возможно, будет в Москве, если повезет с постановками.

Шоу-турнир в этом плане — прекрасная возможность для тренерского штаба показать миру совершенно новую Валиеву. Способную стать законодательницей мод в женском одиночном катании на ближайшие несколько лет. Просто для этого нужно поставить перед собой именно такую задачу.

В определенной степени это серьёзный вызов. Он требует штучной работы и штучного отношения к спортсменке. То есть подхода, в котором система «Хрустального» никогда по большому счету не нуждалась», – написала журналист.