Вайцеховская о турнире шоу-программ: «Это серьезный вызов для Валиевой. Он требует штучной работы – того, в чем система «Хрустального» никогда не нуждалась»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елена Вайцеховская считает, что турнир по шоу-программам – серьезный вызов для Камилы Валиевой.

«В рамках соревнований Камила была по ходу сезона той же, что и всегда: с достаточно однотипным выбором музыки, привычной, чтобы не сказать приевшейся хореографической интерпретацией дорожек и связок и колоссальным внутренним надрывом, который на самом деле вызывал лишь один вопрос: когда уже все это наконец закончится?

И надрыв, и непонятно зачем придуманный, выматывающий душу олимпийский трибьют, и подчёркнутая траурность соревновательных костюмов, и осознание, что ты уже больше не звезда, поскольку появились другие.

Если бы Игры в Пекине завершились именно тем сценарием, к которому Валиеву вели на протяжении двух лет, то есть индивидуальной олимпийской победой, сейчас было бы вообще неважно, сколько выдающихся программ Камила успела откатать за свою коротенькую спортивную жизнь и намеревается ли она продолжать карьеру.

В истории фигурного катания она в этом случае, скорее всего, осталась бы как очередной успешный продукт «системы Тутберидзе» — спортсменка, выполнившая задачу и уступившая место соперницам более совершенного формата.

До Валиевой схема работала без сбоев и неоднократно оправдывала себя. Но сейчас все в определенном смысле вышло из-под контроля: из абсолютно системного спортсмена Камила превратилась в человека, способного если не разрушить сложившиеся устои, то порядком их поколебать.

Год, который прошел после Игр в Пекине, достаточно убедительно показал: даже в своем нынешнем состоянии Валиева ничуть не хуже Софьи Акатьевой и Аделии Петросян, несмотря на то что первая обыграла ее на чемпионате страны, а вторая — в финале Гран-при России.

У Камилы нет серьезных травм, кости и связки давно успели окрепнуть и адаптироваться к техническим задачам, пубертат уже вряд ли способен сломать технику прыжков ультра-си, а главное — она по-прежнему замотивирована и способна кататься так, что на это хочется смотреть бесконечно. Так было на показательных в Красноярске. И возможно, будет в Москве, если повезет с постановками.

Шоу-турнир в этом плане — прекрасная возможность для тренерского штаба показать миру совершенно новую Валиеву. Способную стать законодательницей мод в женском одиночном катании на ближайшие несколько лет. Просто для этого нужно поставить перед собой именно такую задачу.

В определенной степени это серьёзный вызов. Он требует штучной работы и штучного отношения к спортсменке. То есть подхода, в котором система «Хрустального» никогда по большому счету не нуждалась», – написала журналист.

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Семёновна
Мне показалось или ЕСВ решила поучить ТШТ, как надо с Валиевой правильно работать? Не абы как, а штучно! Не знаю, что и сказать. Посмотрим, сможет ли ТШ соответствовать хотелке гр.Вайцеховской!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
"штучной работы и штучного отношения к спортсменке.
подхода, в котором система «Хрустального» никогда не нуждалась»
Во загнула.
Что имела ввиду журналистка?
Табор там у них по Вайц?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ёжик_в_тумане
Ответ Анна Беляева
У нее зацикленность на Тутберидзе. Ей Этери не дает... интервью. В общем, тут по принципу "не твоя, вот и бесишься"
Про интревью не надо было добавлять🤣.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
У Валиевой пубертат ещё продолжается и что будет в следующем сезоне даже если не дисквалифицируют это вопрос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Евгения Гринева
У нее прям зацикленность на Валиевой)
У нее зацикленность на Тутберидзе. Ей Этери не дает... интервью. В общем, тут по принципу "не твоя, вот и бесишься"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kristine Kristine
Интересно, когда Вайц реально последний раз ФК смотрела? Такое чывство, что она про этот сезон только заголовки читала.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NataliaB.3003
Ответ Kristine Kristine
Давайте свой список шедевров, оценим баш вкус.
А вам это на самом деле интересно? ) Или просто вы поклонник Трусовой?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
Согласна с вами , те отличные программы шли девушкам , но Уэнсдей не точная копия, там и новое есть от хореографа и сама Валиева супер.
Благодарю. ) Вы абсолютно правы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kristine Kristine
Ответ NataliaB.3003
Ну и что? ) Там смотреть не на что, если честно. Пишу грубо, но это правда. Всегда нужно смотреть не только на кол-во просмотров, но и на собственные ощущения. Саша тогда интересовала многих своими четверными. А сама программа - "середнячок". Просто хит звучит, модная песня.
Давайте свой список шедевров, оценим баш вкус.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
Извините... а что хорошего в "Лара Крофт" и "Unstoppable" ??? Обе программы сделаны на коленке, за полчаса. Как можно эти две проходные показательные сравнивать с "Уэнсдей" Валиевой. У Камилы получилось сделать веселый, модный шедевр. Об этом говорят просмотры "Уэнсдей" на разных платформах, например. И дело здесь не только в хитовом сериале и танце. Почему-то сотни других копирований этого танца не имели успеха, кроме программы Валиевой.
Согласна с вами , те отличные программы шли девушкам , но Уэнсдей не точная копия, там и новое есть от хореографа и сама Валиева супер.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Ягун Ягунини
Ну да, ну да) Видимо, как раз из-за отсутствия "штучной работы и штучного отношения к спортсменке" в ТШТ поставили такие Шедевры как "Список Шиндлера" и "Мегаполис" Липницкой, "Слышу не слышу", "Зонтики", "Кукушка" Медведевой, "Дон Кихот", "Черный Лебедь", "Кармен", "Me voy", "Лара Крофт" Загитовой, "Adios Nonino", "Ангел", "Сумерки" Косторной, "Ловец снов", "Парфюмер" Щербаковой, "Круэлла", "Unstoppable" Трусовой, "Девочка на шаре", "Шторм", "Уэнсдэй" Валиевой, и пр. пр. Ведь все эти программы по одному шаблону сделаны, без учета индивидуальности спортсменок, не правда ли, Елена Сергеевна?))
Бабуля заказ выполняет, что тут скажешь. Внушает своей аудитории миф про "однообразие" программ от ТШТ.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
У нее прям зацикленность на Валиевой)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
Пространным текстом Вайц старалась завуалировать камешки в огород ЭТ, но редакторы спортса давно знают что надо из её текстов помещать в заголовок.
А так, конечно, очевидно что в наше время и в условиях ТШТ тру штучная работа невозможна.
В реальности штучность бывает считанные разы за карьеру и главное условие это штучность исполнителя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NataliaB.3003
Ответ Светлана Менова
Трусова "Unstoppable" - 37 миллионов просмотров. https://youtu.be/s6ZSHKUSwyc
Ну и что? ) Там смотреть не на что, если честно.
Пишу грубо, но это правда.
Всегда нужно смотреть не только на кол-во просмотров, но и на собственные ощущения.
Саша тогда интересовала многих своими четверными.
А сама программа - "середнячок". Просто хит звучит, модная песня.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Бабушка на пенсии незнает что делать, ну кто сказал ей что она разбирается в ФК, главное набросать на тшт, просмотры будут, одна стала оч только потому что вовремя родилась и повезло, другая тоже вовремя родилась но не повезло
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ NataliaB.3003
Извините... а что хорошего в "Лара Крофт" и "Unstoppable" ??? Обе программы сделаны на коленке, за полчаса. Как можно эти две проходные показательные сравнивать с "Уэнсдей" Валиевой. У Камилы получилось сделать веселый, модный шедевр. Об этом говорят просмотры "Уэнсдей" на разных платформах, например. И дело здесь не только в хитовом сериале и танце. Почему-то сотни других копирований этого танца не имели успеха, кроме программы Валиевой.
Трусова "Unstoppable" - 37 миллионов просмотров. https://youtu.be/s6ZSHKUSwyc
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lala M
Интересно, что думает по этому поводу начальник транспортного цеха. Ну или кто там ещё хочет поучить как надо работать лучшего тренера современности.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероника Иванова
Вайц терпела-терпела, но не утерпела.Я гналась за вами три дня, чтоб сказать , как вы мне безразличны
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Если честно , единственной звездой в этом сезоне была Валиева. Она тащила на себе эти соревнования. Так как отличные фигуристки имеются, но они пока не лидеры, не звезды. и программы у Камилы были отличные .
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NataliaB.3003
Ответ Светлана Менова
Вайцеховская что ли совсем в танке и не видела "Уэнсдей"? И никогда не было показалок "Лара Крофт", "Unstoppable" и проч. Опять в высшей степени непрофессиональный вброс.
Извините... а что хорошего в "Лара Крофт" и "Unstoppable" ???
Обе программы сделаны на коленке, за полчаса.
Как можно эти две проходные показательные сравнивать с "Уэнсдей" Валиевой.
У Камилы получилось сделать веселый, модный шедевр. Об этом говорят просмотры "Уэнсдей" на разных платформах, например. И дело здесь не только в хитовом сериале и танце.
Почему-то сотни других копирований этого танца не имели успеха, кроме программы Валиевой.
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
В ТШТ штучное всё. Каждый спортсмен ярко индивидуален.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Вайц , найдите фигуристку и ставьте и ставьте ей штучные программы .
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ягун Ягунини
Ну да, ну да) Видимо, как раз из-за отсутствия "штучной работы и штучного отношения к спортсменке" в ТШТ поставили такие Шедевры как "Список Шиндлера" и "Мегаполис" Липницкой, "Слышу не слышу", "Зонтики", "Кукушка" Медведевой, "Дон Кихот", "Черный Лебедь", "Кармен", "Me voy", "Лара Крофт" Загитовой, "Adios Nonino", "Ангел", "Сумерки" Косторной, "Ловец снов", "Парфюмер" Щербаковой, "Круэлла", "Unstoppable" Трусовой, "Девочка на шаре", "Шторм", "Уэнсдэй" Валиевой, и пр. пр. Ведь все эти программы по одному шаблону сделаны, без учета индивидуальности спортсменок, не правда ли, Елена Сергеевна?))
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Михайлов
Приятно наконец то увидеть мнение настоящего специалиста в фигурном катании. Не в прыжках с10 метровой вышки в бассейн, а многолетнего хореографа, постановщика, прославленного тренера по фигурному катанию, в прошлом известную фигуристку.
Или всё-таки бывшую прыгунью в бассейн с вышки и многолетнего хейтера ТШТ и лично Этери?
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий