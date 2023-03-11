«Давай в наш кораблик сядем. Только ты не делай заплыв». Первый канал показал подготовку Валиевой к турниру шоу-программ

Теги сборная России Первый канал видео женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Камила Валиева Фигурное катание

Первый канал показал подготовку Камилы Валиевой к турниру по шоу-программам.

На видео, опубликованном в телеграм-канале, Валиева работает над новой программой вместе с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом.

Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.

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5 комментариев

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Самасебезвезда
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smoky eyes
Движения интересные, трио вышло бы отличное) Ждемс
+8
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Syndycate
Кто вчера плакал что нудли?) Отдыхайте)
+7
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dashaofmyiceiceicebaby333
если я увижу на шоу хоть одну грустную и серьёзную программу - то я умываю руки.. по видео как-будто ставят что-то серьёзное... это ж надо додуматься.. Да это даже просто неуместно уже и смешно, это мем. лирика и тшт - мем!!! хватит уже!!
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alison0
Вроде не Шторм 3.0) выглядит интересно
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-2
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