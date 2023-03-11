«Давай в наш кораблик сядем. Только ты не делай заплыв». Первый канал показал подготовку Валиевой к турниру шоу-программ

Первый канал показал подготовку Камилы Валиевой к турниру по шоу-программам.

На видео, опубликованном в телеграм-канале, Валиева работает над новой программой вместе с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом.

Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам