Елизавета Туктамышева: «Я бы хотела попробовать серфинг. Самое экстремальное, что делала в последнее время — каталась на сноуборде»
Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к экстриму.
— Из ближайших планов у вас — мастер-классы в Мексике. Алексей Мишин сказал, что вы там хотите покупаться с акулами. Это действительно так?
— Это не совсем так, я немножечко боюсь акул. Но если переборю этот страх, то будет очень круто. Однако не только ради этого едем в Мексику. Это была скорее шутка.
— То есть купаться с акулами не будете?
— Не знаю. Пока нет, о другом мысли были.
— Есть ли у вас еще какие-то экстремальные желания?
— Я бы хотела попробовать серфинг. А так, самое экстремальное, что делала в последнее время — каталась на сноуборде. Мне пока этого хватает.
Пробовать скайдайвинг в Сочи не планировала и не собираюсь, потому что пока к этому не готова, – сказала Туктамышева.
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