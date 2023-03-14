Елизавета Туктамышева: «Я бы хотела попробовать серфинг. Самое экстремальное, что делала в последнее время — каталась на сноуборде»

Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к экстриму.

— Из ближайших планов у вас — мастер-классы в Мексике. Алексей Мишин сказал, что вы там хотите покупаться с акулами. Это действительно так?

— Это не совсем так, я немножечко боюсь акул. Но если переборю этот страх, то будет очень круто. Однако не только ради этого едем в Мексику. Это была скорее шутка.

— То есть купаться с акулами не будете?

— Не знаю. Пока нет, о другом мысли были.

— Есть ли у вас еще какие-то экстремальные желания?

— Я бы хотела попробовать серфинг. А так, самое экстремальное, что делала в последнее время — каталась на сноуборде. Мне пока этого хватает.

Пробовать скайдайвинг в Сочи не планировала и не собираюсь, потому что пока к этому не готова, – сказала Туктамышева.