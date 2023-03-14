Елизавета Туктамышева: «Буду смотреть чемпионат мира. Мне кажется, это будет интересно»
Елизавета Туктамышева заявила, что будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.
Российские фигуристы не допущены к соревнованиям.
«Планирую ли смотреть чемпионат мира? Да, планирую. Мне кажется, это будет интересно.
За кого буду болеть? Хочу, чтобы все откатались хорошо. Кого-то конкретно выделить не могу.
Мне всегда больше интересно смотреть либо девушек, либо мужчин», — сказала Туктамышева.
Чемпионат мира пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме.
не интересно же будет смотреть на это зрелища-без трикселей,квадов и накала как у наших девушек,теперь наши это другая планета в плане возможностей фантастических у спортсменок.Да и Ребята наши возможно уступают только Малинину с его 4,5.....а по красоте катания и прог-они на высоте.
Наши новисы на порядки интереснее.
Сакамото, конечно, будет кататься не на том ребре и судьи будут игнорировать все ее ошибки, кидать ей грибы.