Елизавета Туктамышева: «Буду смотреть чемпионат мира. Мне кажется, это будет интересно»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию. 

Российские фигуристы не допущены к соревнованиям. 

«Планирую ли смотреть чемпионат мира? Да, планирую. Мне кажется, это будет интересно.

За кого буду болеть? Хочу, чтобы все откатались хорошо. Кого-то конкретно выделить не могу.

Мне всегда больше интересно смотреть либо девушек, либо мужчин», — сказала Туктамышева.

Чемпионат мира пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме. 

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12 комментариев

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тыковка
Умница и настоящий профи
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Дружба11
Лучше наших девушек-нет.
не интересно же будет смотреть на это зрелища-без трикселей,квадов и накала как у наших девушек,теперь наши это другая планета в плане возможностей фантастических у спортсменок.Да и Ребята наши возможно уступают только Малинину с его 4,5.....а по красоте катания и прог-они на высоте.
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Vasily Ivanov
Вразрез с линией партии и ее подпевалами будет смотреть вражеский неполноценный чемпионат ???
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tull
После Гран при России смотреть это нечто не интересно
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Katerina Sunny
Я хочу посмотреть, но одиночное КП будет с утра и в рабочее время.
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expertmer2020
Присоединяемся к Лизе - посмотрим ЧМ.
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Лека-Лека
И что там интересного может быть на ЧМ в ЖО?

Наши новисы на порядки интереснее.
+1
-7
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Владимир Шешко
Спасибо, ИМПЕРАТРИЦА! Умница!
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Этери горячая
Я хочу, чтобы Луна упала. Я хочу, чтобы Николь Шотт трижды упала на задницу!

Сакамото, конечно, будет кататься не на том ребре и судьи будут игнорировать все ее ошибки, кидать ей грибы.
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askarik1992
Особенно женское одиночное и пары ну очень интересны
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Alex1104
Ответ Алеся Ткаченко
ЧМ поинтереснее чем ЧЕ.НА ЧМ хотя бы у пары фигуристок ультра-си должны быть
Хотелось бы, а то уж совсем позор на уровне ЧЕ
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Алеся Ткаченко
ЧМ поинтереснее чем ЧЕ.НА ЧМ хотя бы у пары фигуристок ультра-си должны быть
+8
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