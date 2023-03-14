Елизавета Туктамышева: «Буду смотреть чемпионат мира. Мне кажется, это будет интересно»

заявила, что будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.

Российские фигуристы не допущены к соревнованиям.

«Планирую ли смотреть чемпионат мира? Да, планирую. Мне кажется, это будет интересно.

За кого буду болеть? Хочу, чтобы все откатались хорошо. Кого-то конкретно выделить не могу.

Мне всегда больше интересно смотреть либо девушек, либо мужчин», — сказала Туктамышева.

Чемпионат мира пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме.