Туктамышева о бронзе ЧР-2023: «На чемпионате России я уже давно не была на пьедестале, поэтому это была очень значимая медаль»
Елизавета Туктамышева назвала бронзовую медаль чемпионата России-2023 важной для себя.
«На какое место в моей градации сезонов я бы поставила этот? Наверное, градации никакой нет.
Обычно просто хороший сезон проходит, и остаются теплые, классные впечатления от этого. Поставить этот сезон на какое-то место из всех своих сезонов я пока что затрудняюсь, потому что это нужно проанализировать все, а их было очень много.
Какая из бронзовых медалей этого сезона для меня ценнее? Чемпионат России, потому что в призы в финале Кубка России я уже попадала.
На чемпионате России я уже давно не была на пьедестале, поэтому это была для меня очень значимая медаль», – сказала Туктамышева.
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