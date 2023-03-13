Туктамышева о бронзе ЧР-2023: «На чемпионате России я уже давно не была на пьедестале, поэтому это была очень значимая медаль»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева назвала бронзовую медаль чемпионата России-2023 важной для себя.

«На какое место в моей градации сезонов я бы поставила этот? Наверное, градации никакой нет.

Обычно просто хороший сезон проходит, и остаются теплые, классные впечатления от этого. Поставить этот сезон на какое-то место из всех своих сезонов я пока что затрудняюсь, потому что это нужно проанализировать все, а их было очень много.

Какая из бронзовых медалей этого сезона для меня ценнее? Чемпионат России, потому что в призы в финале Кубка России я уже попадала.

На чемпионате России я уже давно не была на пьедестале, поэтому это была для меня очень значимая медаль», – сказала Туктамышева.

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3 комментария

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faina_
Кто-то, а Лиза, конечно, от отстранения оказалась в самой выигрышной ситуации, иначе бы снова её задвинули под конвейер )
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Ольга Васильева
Уже стало традицией у Елизаветы - удачный постолимпийский сезон.
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asusp527
Да уж, Лиза, из-за этого и на ОИ не попадала...Ну и хрен с ними, неунывающий Туктик!🌝
+2
0
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