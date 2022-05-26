Елизавета Нугуманова: «У Туктамышевой взрослое, зрелое катание, но это едва ли не единственный пример сегодня. Если поднимут возрастной ценз, у девочек появится мотивация»

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова оценила возможное повышение возрастного ценза на соревнованиях. 

– Он (возрастной ценз) точно нужен. Сейчас выходят молодые девочки, и это не женское катание. Есть исключения, конечно, как Лиза Туктамышева. У нее взрослое, зрелое катание, но это едва ли не единственный пример сегодня.

Хочется растянуть фигурное катание подольше, потому что девочки рано заканчивают. Думаю, всем бы хотелось видеть их побольше.

– Думаешь, ценз действительно продлит карьеры? Почему это должно случиться?

– Если поднимут ценз, у девочек появится мотивация. Конкурентоспособность станет у всех примерно одинаковой, будет примерно один уровень у всех. Поэтому мне кажется, что с возрастным цензом карьеры будут подлиннее.

Сейчас почти все молодые девочки в России прыгают четверные, но ситуация такова, что они все достаточно рано заканчивают, потому что все готовятся конкретно к Олимпиаде.

Алина Загитова, к примеру, четверные не прыгала, но тоже достаточно рано ушла – после своего победного чемпионата мира, когда ей было всего 17 лет. До этого Юля Липницкая закончила быстро. Не хотелось бы, чтобы с нынешними девочками было то же самое, – сказала 19-летняя Нугуманова.

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