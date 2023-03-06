Вера Базарова: «Косторная и Куница в теории могут исполнять параллельный тройной аксель! Это будет выход на новый уровень для спорта»

оценила перспективы пары – .

Трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании считает, что Косторная и Куница могут исполнить параллельный тройной аксель.

«В теории эти ребята вдвоем могут исполнять параллельный тройной аксель! Возможно, они будут первыми, кто это сделает, и это будет выход на новый уровень для спорта. А дальше подобного будет еще больше.

Но я не знаю, как они адаптируются в парном катании. Сама с такими сложностями не сталкивалась, я перешла в пары еще ребенком, так что сложно рассуждать. Как подниматься в поддержку, на выброс.

Определенные страхи для одиночниц будут, многие заходят спокойно на четверные, а вот высоты боятся. Тут все зависит от внутреннего ресурса человека, его готовности работать и учиться.

Есть много примеров, когда девочки вставали в пару и в 20 лет и все было нормально. Зависит от физиологии, базовых данных. Если заложено так, что легко, почему нет?

Правда, нужно еще и ребят подобрать так, чтобы органично смотрелись вместе. Не как два одиночника, а именно как пара. Действовали слаженно.

Работать не только над собственно элементами, но и взаимоотношениями на льду, подстраиваться друг под друга. Проекты есть интересные», – сказала Базарова.

😳😚 Воу! Сомнения развеяны – у Косторной роман с Куницей. А еще новый автомобиль Chery 🍒