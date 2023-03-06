Вера Базарова: «Косторная и Куница в теории могут исполнять параллельный тройной аксель! Это будет выход на новый уровень для спорта»

Теги сборная России Вера Базарова пары Георгий Куница Алена Косторная Спорт-Экспресс Фигурное катание

Вера Базарова оценила перспективы пары Алена КосторнаяГеоргий Куница

Трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании считает, что Косторная и Куница могут исполнить параллельный тройной аксель.

«В теории эти ребята вдвоем могут исполнять параллельный тройной аксель! Возможно, они будут первыми, кто это сделает, и это будет выход на новый уровень для спорта. А дальше подобного будет еще больше.

Но я не знаю, как они адаптируются в парном катании. Сама с такими сложностями не сталкивалась, я перешла в пары еще ребенком, так что сложно рассуждать. Как подниматься в поддержку, на выброс.

Определенные страхи для одиночниц будут, многие заходят спокойно на четверные, а вот высоты боятся. Тут все зависит от внутреннего ресурса человека, его готовности работать и учиться.

Есть много примеров, когда девочки вставали в пару и в 20 лет и все было нормально. Зависит от физиологии, базовых данных. Если заложено так, что легко, почему нет?

Правда, нужно еще и ребят подобрать так, чтобы органично смотрелись вместе. Не как два одиночника, а именно как пара. Действовали слаженно.

Работать не только над собственно элементами, но и взаимоотношениями на льду, подстраиваться друг под друга. Проекты есть интересные», – сказала Базарова.

😳😚 Воу! Сомнения развеяны – у Косторной роман с Куницей. А еще новый автомобиль Chery 🍒

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21 комментарий

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Anna Ilyinih
Ответ ретроградный меркурий
Так и запишем - исполнители первого теоретического параллельного тройного акселя в истории. Если бы Алёна могла исполнять тройной аксель, она осталась бы в одиночницах
А чего нет, теоретические четверные сальховы, аксели у нас уже есть... Не стоим на месте, пополняем рубрику)
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Anna Ilyinih
Ответ Елена Теселкина
А что значит "вставали в пару в 20 лет и все было нормально"? Нормально-это как? Смогли проехать по кругу?
Зои Джонс: до 21 года была одиночницей, завершила, через 14 лет решила вернутся в спорт, но как парница. Четырежды становилась чемпионкой Великобритании. Последний раз лет в 40
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Anna Ilyinih
Главное, чтоб тройной аксель шел до тройной подкрутки
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олечка.ка
Алёне в танцы нужно было идти. У неё шикарное скольжение. А главное, сейчас у нас в танцах дыра огромная. А вот в парном, там очень жёсткая конкуренция и скамейка запасных огромная. Но кто знает, кто знает. Может Алёна ещё покажет
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deli_skate
В теории 🤣
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Alexandra K
Ответ Алеся Ткаченко
Это в теории,а на практике они еще даже ни на одном соревновании не выступили.Теоретически и Саша с Марком могут квад параллельно исполнить и это выход на новый уровень
ну Марк Сашу не потянет, он очень щупленький для парника. А так-то да, теоретически да математически...
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Alexandra K
Да ну не, какой триксель. Алена же ушла в пары, потому что не выдерживает прыжковую нагрузку в одиночном, и опять биться бедрами об лед еще и на акселе? Ну оно ей надо? Он же был нестабилен жутко в 2021. Думаю, 0% вероятность этого, просто из здравых и логических соображений. А вот 3л3т могут и прыгнуть, и это тоже будет новый уровень. Или 3л-о-3с
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Бунтарь без идеала
Очень сильно в теории, к сожалению.
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Ирина Иванова
New Васюки в парном катании или триксель в параллельной вселенной .
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Алеся Ткаченко
Это в теории,а на практике они еще даже ни на одном соревновании не выступили.Теоретически и Саша с Марком могут квад параллельно исполнить и это выход на новый уровень
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София Хайн
Аленке не до трикселя. Программы пишет
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Алеся Ткаченко
Ответ AllaS
Чудеса, да кабы не в теории , а реально Алена делала триксель она бы соревновалась в ЖО. Триксель спешно изученный также спешно ушел, продержался полгода!
В прошлом сезоне она его один раз в КП прыгнула ,правда с недокрутом и один раз в ПП с помаркой
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Igor_Smr
Вера Базарова - призер чемпионатов Европы по фантастике?
+5
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Галина Александрова
Верочка не знает, что Алёнка потеряла триксель и пока его не нашла)))
+2
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Елена Теселкина
А что значит "вставали в пару в 20 лет и все было нормально"? Нормально-это как? Смогли проехать по кругу?
+1
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AllaS
Чудеса, да кабы не в теории , а реально Алена делала триксель она бы соревновалась в ЖО. Триксель спешно изученный также спешно ушел, продержался полгода!
+3
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Адриана
Ключевое слово в "теории", думаю , если бы Алёна могла его исполнять ( не в теории, а в реальности),то она осталась бы в ЖО.
+10
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Люблю Женьку
В теории то и я могу исполнить аксель 😆😂
+7
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несахар
Косторная и Куница в теории и параллельное сальто могут исполнить
+8
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Syndycate
В теории они и шестерные могут прыгать, в реальности разойдутся ближе к лету)
+6
-1
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ретроградный меркурий
Так и запишем - исполнители первого теоретического параллельного тройного акселя в истории.
Если бы Алёна могла исполнять тройной аксель, она осталась бы в одиночницах
+21
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