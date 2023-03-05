Алена Косторная о работе постановщиком: «Если вам нужны красивые программы, то это ко мне»

Теги сборная России пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная предложила свои услуги по постановке программ.

«Ребята, если вы хотите научиться кататься на коньках или улучшить свои навыки, обращайтесь к Георгию Кунице.

А если вам нужны красивые и новые программы, то это ко мне», – написала Косторная в сторис.

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27 комментариев

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Elenavasilevna
Ответ nina1212
Алена не меняется) все такая же внезапная Она хоть одну программу поставила? Уже услуги свои предлагает))
Ну так надо с чего то начинать )) Главное сделать первый шаг, а там уже развиваться , мне кажется у Алены получится. Бетина же вон ставит, почему Аленке нельзя? Всё лучше и безопаснее, чем нейрохирургом.
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МИХАЛЫЧ
кто им сказал что они что-то могут,, кто им вбивает в сознания что певицы, ди-джеи, ведущие , боксёры , парники и постановщики программ. Образования ноль , мозгов ноль
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MAKSIMKA
Ответ AAPolyansky
для работы постановщиком нужен вкус
И еще нужны постоянство, терпение и много упорной работы, чего у данного персонажа отродясь не было.
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Airelend
Хорошо бы посмотреть товар (постановку) лицом, то есть хотя бы чтоты Аленка поставила, что уже уверена в качестве и красоте?
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Defender64
Из недопарницы - в недопостановщицу.
Такая насыщенная жизнь...
3 месяца назад "Вернёшься к соревнованиям? Конечно, ведь это вся моя жизнь".
1,5 месяца назад - ух, работали как! Аж с Кубы видяшки слали с тренировками. Но уже как пара (недопара).
Меньше месяца назад - очень были заняты постановками программ и подготовкой - им не до турнира по шоу-программам было.
Наверное, Рудковские в шоу Чемпионов не позвали. Им же Чемпионы нужны, хотя бы бывшие - а не чёрт знает, кто.
Надо же, обладая таким талантом, так закончить... Пипец просто. Сердце кровью обливается.
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pas33pas
Да ладно, девочка наконец-то задумывается стать тренером и передавать опыт тем кто младше. Это хороший путь для многих кто чего-то достиг. Баблосики с шоу пока молодая, а тем временем потихонечку пробовать кого-то учить. А то и вовсе, чем чёрт не шутит, будет со своею Куницей семейной тренерской парой.
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Утренняя Аврора
А кто-то говорил, что придут куницы и порвут парное катание. Ау, вы где????
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Девушка Безимени
Ответ Anneta28
А что такого? Этим многие фигуристы занимаются - ставят программы детям. Она же не говорит, что чемпионам мира будет их ставить.
она вообще очень много говорит
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vanessa2021
Да пусть Алена как хочет, так и монетизирует фк. Никого с дулом пистолета не заставляют заказывать программы у нее.

Алена, кстати, может давать подкатки по скольжению
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AAPolyansky
для работы постановщиком нужен вкус
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Anneta28
Ответ Девушка Безимени
о боже еще одна, готовая на все
А что такого? Этим многие фигуристы занимаются - ставят программы детям. Она же не говорит, что чемпионам мира будет их ставить.
+5
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Утренняя Аврора
По ходу, все, приехали. Малиновая лада, малиновый закат....
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AlexFed
А примеры красивых и новых программ от Косторной имеются? Портфолио в студию 🤡
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nina1212
деньги в молодой семье закончились, ищут варианты подработки) Имя известное, почему бы не монетизировать
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Евгения Гринева
Парное все?)
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Залина Малина
Кошмар... Походу всё. Ну почему талантливые не хотят бороться
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ЮИ
Теперь постановщик...
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S Olga
А почему нет? Пусть попробует. Не звёздам первой величины же ставить будет.
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nina1212
Алена не меняется) все такая же внезапная
Она хоть одну программу поставила? Уже услуги свои предлагает))
+11
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Маргарита Михайловна
В Хрустальном их поставили а она их будет продавать.
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Девушка Безимени
о боже
еще одна, готовая на все
+9
-2
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Утренняя Аврора
Совсем девчонке голову от любви снесло.
+6
-3
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Нурсултан Хамзаев
Ни че се бе молодец )
+1
-4
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Утренняя Аврора
Глейх, Жулин отдыхают. Не говоря уже о забугорных постановщиках.
+10
-4
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dashaofmyiceiceicebaby333
пипец...
+8
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