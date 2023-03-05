Алена Косторная о работе постановщиком: «Если вам нужны красивые программы, то это ко мне»
Фигуристка Алена Косторная предложила свои услуги по постановке программ.
«Ребята, если вы хотите научиться кататься на коньках или улучшить свои навыки, обращайтесь к Георгию Кунице.
А если вам нужны красивые и новые программы, то это ко мне», – написала Косторная в сторис.
Такая насыщенная жизнь...
3 месяца назад "Вернёшься к соревнованиям? Конечно, ведь это вся моя жизнь".
1,5 месяца назад - ух, работали как! Аж с Кубы видяшки слали с тренировками. Но уже как пара (недопара).
Меньше месяца назад - очень были заняты постановками программ и подготовкой - им не до турнира по шоу-программам было.
Наверное, Рудковские в шоу Чемпионов не позвали. Им же Чемпионы нужны, хотя бы бывшие - а не чёрт знает, кто.
Надо же, обладая таким талантом, так закончить... Пипец просто. Сердце кровью обливается.
Алена, кстати, может давать подкатки по скольжению
Она хоть одну программу поставила? Уже услуги свои предлагает))
еще одна, готовая на все