Алена Косторная о работе постановщиком: «Если вам нужны красивые программы, то это ко мне»

Фигуристка Алена Косторная предложила свои услуги по постановке программ.

«Ребята, если вы хотите научиться кататься на коньках или улучшить свои навыки, обращайтесь к Георгию Кунице.

А если вам нужны красивые и новые программы, то это ко мне», – написала Косторная в сторис.