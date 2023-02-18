«Косторная и Куница приехали после отпуска, набрали форму. Пока они сосредоточены только на шоу». Попова о тренировках пары

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф и тренер Бетина Попова рассказала о тренировках пары Алена КосторнаяГеоргий Куница.

«У нас все хорошо, проводим тренировки в интенсивном темпе. По поводу шоу: ребята как раз сейчас выступают.

Они же приехали после отпуска, набрали форму и сразу начали свое выступление в туре шоу «Дракула». Пока Алена и Георгий сосредоточены только на этом шоу», – рассказала Попова.

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8 комментариев

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Алеся Ткаченко
Ответ Элла Бурс
Можете тут хоть бить меня. Но вот что бывает когда у ребенка нет авторитетов в переходном возрасте, а родители пускают все на самотек. Из потенциально самой яркой фигуристки современности, эта дурында сначала качает права у тренеров, которые привели к результатам, потом уходит за селфи-палкой в ангельскую деревню...Олимпиада - мимо и привет гастроли с "какой-то куницей" в шоу про которое никто не слышал.
В первую очередь ЧМ мимо про ОИ уже даже речь не идет.Но если верить Косторной она после победного ЧЕ уже сдавать начала.Не факт что она удержалась на прежнем уровне даже без перехода
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Lennuci
На следующую поездку на Кубу надо ж зарабатывать. "Пока только на шоу", типа потом что-то изменится...
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ezhik =)
Ответ Элла Бурс
Можете тут хоть бить меня. Но вот что бывает когда у ребенка нет авторитетов в переходном возрасте, а родители пускают все на самотек. Из потенциально самой яркой фигуристки современности, эта дурында сначала качает права у тренеров, которые привели к результатам, потом уходит за селфи-палкой в ангельскую деревню...Олимпиада - мимо и привет гастроли с "какой-то куницей" в шоу про которое никто не слышал.
зачем же сразу бить?) по сути-то все так и есть
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Этери горячая
Они сосредоточены на отпуске в Дубае в марте, на Мальдивах в мае, в апреле будет новый видеоблог. Фитнес был улучшен благодаря интенсивным занятиям в спальне.
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закрыт по беспределу
Пожелаем Алëнке с напарником успехов
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Элла Бурс
Можете тут хоть бить меня. Но вот что бывает когда у ребенка нет авторитетов в переходном возрасте, а родители пускают все на самотек. Из потенциально самой яркой фигуристки современности, эта дурында сначала качает права у тренеров, которые привели к результатам, потом уходит за селфи-палкой в ангельскую деревню...Олимпиада - мимо и привет гастроли с "какой-то куницей" в шоу про которое никто не слышал.
+6
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+6
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Igor_Smr
Пока Алена и Георгий сосредоточены только на этом шоу...
Потом тоже будут сосредоточену только на шоу, возможно уже на другом, имхо.
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Оксана Иванова
Всё что надо знать о переходе в парное
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-1
+8
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