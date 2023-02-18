«Косторная и Куница приехали после отпуска, набрали форму. Пока они сосредоточены только на шоу». Попова о тренировках пары
Хореограф и тренер Бетина Попова рассказала о тренировках пары Алена Косторная – Георгий Куница.
«У нас все хорошо, проводим тренировки в интенсивном темпе. По поводу шоу: ребята как раз сейчас выступают.
Они же приехали после отпуска, набрали форму и сразу начали свое выступление в туре шоу «Дракула». Пока Алена и Георгий сосредоточены только на этом шоу», – рассказала Попова.
Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?
Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?
Потом тоже будут сосредоточену только на шоу, возможно уже на другом, имхо.