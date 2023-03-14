Леонова о словах Тутберидзе про судейство: «У меня всегда было такое, что судьи всегда правы. Что тебе поставили, на то ты и накатал»
Алена Леонова прокомментировала слова Этери Тутберидзе о несправедливости в судействе.
«У меня всегда было такое, что судьи всегда правы. Что тебе поставили, на то ты и накатал. У меня никогда не было претензий к судьям. Что значит несправедливость и не те компоненты? Топовые спортсмены получали компоненты больше.
Это абсолютно нормальная ситуация в мире и в России. Я считаю, что не стоит из этого делать трагедию. Нужно работать и быть на голову выше всех», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.
Тутберидзе о судействе: «Несправедливости и нам хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты. Это вопрос воспитания и вседозволенности»
Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?
К тому же , она всегда была в фаворе у руководства федерации, судя по её "долгоиграющей" карьере в ФК
с 16 до 29лет при отсутствии золотых медалей во взрослой карьере.
См. расклад за 13 сезонов :
в 19 лет > ОИ 2010-- 9 место , ЧМ -13 место, ЧЕ -7 место, ФГП- 6 место
в 20лет > ЧЕ -5 место, ЧМ- 4место
в 21год > ФГП -3 место, ЧЕ -7место , ЧМ -2место
в 22года > ЧМ -13 место
в 23года > ЧЕ - 4 место , этап ГП -- 7 место
в 24 года > этап ГП --2 место
в 25 лет> этап ГП -8 место
в 27 лет > этап ГП - 6 место
в 28 лет > этап ГП - 7 место
И сравните с результатами ОЧ Алины Загитовой ,которую убрали из сборной после победных 4-х сезонов.
Она за 3,5 года взрослой карьеры заработала 17 золотых медалей (в т.ч. ОИ, ЧР, ЧЕ, ЧМ, ФГП, 2 межд.ком. турнира),
6 серебр. медалей и 1 бронзовую.
А всего за 4 сезона , в.т.ч. в юниорах заработала
26 медалей ( 21 зол. 6 сереб. 2 бронз.)
тут уже не о судействе конкретных фигуристов, а в общем о судействе... и последствиях такого судейства... здесь им нарисуют - ерунда, а когда на международку уедут и им по -20...-30 к результатам поставят, опять либо "конвертики", либо "русофобский" заговор все будут искать...