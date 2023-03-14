Леонова о словах Тутберидзе про судейство: «У меня всегда было такое, что судьи всегда правы. Что тебе поставили, на то ты и накатал»

прокомментировала слова о несправедливости в судействе.

«У меня всегда было такое, что судьи всегда правы. Что тебе поставили, на то ты и накатал. У меня никогда не было претензий к судьям. Что значит несправедливость и не те компоненты? Топовые спортсмены получали компоненты больше.

Это абсолютно нормальная ситуация в мире и в России. Я считаю, что не стоит из этого делать трагедию. Нужно работать и быть на голову выше всех», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Тутберидзе о судействе: «Несправедливости и нам хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты. Это вопрос воспитания и вседозволенности»

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?