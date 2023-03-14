Леонова о словах Тутберидзе про судейство: «У меня всегда было такое, что судьи всегда правы. Что тебе поставили, на то ты и накатал»

Теги сборная России Алена Леонова судьи женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Алена Леонова прокомментировала слова Этери Тутберидзе о несправедливости в судействе.

«У меня всегда было такое, что судьи всегда правы. Что тебе поставили, на то ты и накатал. У меня никогда не было претензий к судьям. Что значит несправедливость и не те компоненты? Топовые спортсмены получали компоненты больше.

Это абсолютно нормальная ситуация в мире и в России. Я считаю, что не стоит из этого делать трагедию. Нужно работать и быть на голову выше всех», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Тутберидзе о судействе: «Несправедливости и нам хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты. Это вопрос воспитания и вседозволенности»

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

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21 комментарий

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Альфира Смирнова
Ну,Леоновой грех обижаться на судей (так себе катальщица).
К тому же , она всегда была в фаворе у руководства федерации, судя по её "долгоиграющей" карьере в ФК
с 16 до 29лет при отсутствии золотых медалей во взрослой карьере.
См. расклад за 13 сезонов :
в 19 лет > ОИ 2010-- 9 место , ЧМ -13 место, ЧЕ -7 место, ФГП- 6 место
в 20лет > ЧЕ -5 место, ЧМ- 4место
в 21год > ФГП -3 место, ЧЕ -7место , ЧМ -2место
в 22года > ЧМ -13 место
в 23года > ЧЕ - 4 место , этап ГП -- 7 место
в 24 года > этап ГП --2 место
в 25 лет> этап ГП -8 место
в 27 лет > этап ГП - 6 место
в 28 лет > этап ГП - 7 место
И сравните с результатами ОЧ Алины Загитовой ,которую убрали из сборной после победных 4-х сезонов.
Она за 3,5 года взрослой карьеры заработала 17 золотых медалей (в т.ч. ОИ, ЧР, ЧЕ, ЧМ, ФГП, 2 межд.ком. турнира),
6 серебр. медалей и 1 бронзовую.
А всего за 4 сезона , в.т.ч. в юниорах заработала
26 медалей ( 21 зол. 6 сереб. 2 бронз.)
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Molly
У спортсмена должна быть именно такая установка. А тренеры, мне кажется, должны отстаивать своего спортсмена, если видят несправедливость. Помню в советские времена в спортивной гимнастике американцы постоянно подавали протесты на оценку судей и почти всегда их протесты удовлетворялись, а наши не подавали, хотя несправедливых засуживаний было очень много. Судьи тоже люди и частенько ошибаются. Почему же нельзя, как в спортивной гимнастке, подавать протест, например на пересмотр уровней. Я не считаю, что нужно безоговорочно принимать результат от судей. И согласна с Плющенко, что абсолютно всех спортсменов нужно судить одинакого строго и по правилам а не только его. Если ЭГ такая честная и справедливая, то зачем прятала флутц Медведевой по дальним углам катка. И путь признает так же, что её спортсменам очень часто не отмечали ошибки.
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Alexander X
ау, леонова, эт понятно... при нормальном судействе, а не когда юниорка с 2мя падениями, компы как у Юдзуру получает..

тут уже не о судействе конкретных фигуристов, а в общем о судействе... и последствиях такого судейства... здесь им нарисуют - ерунда, а когда на международку уедут и им по -20...-30 к результатам поставят, опять либо "конвертики", либо "русофобский" заговор все будут искать...
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Manukello
Ответ Маргарита Михайловна
Раньше высокие компоненты получали те кто были топовыми. А сейчас топовыми называют тех кому продажные судьи приписывают высокие компоненты.
Воистину
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Блинчик
Ирине Винер послушать бы эти мудрые слова и всем тем, кто не считает Линой Ашрам олимпийской чемпионкой.
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Анна Беляева
Мне кажется, для спортсмена в принципе не может быть другого варианта подхода. Тут же надо понимать, что, пока ты ищешь ошибки и недостатки в себе, своей работе, ты можешь куда-то двигаться, развиваться, а как бедной Соне Титовой развиваться, если ей в уши льют, что она прекрасна, а это там, во внешнем мире, ей все делают плохо. С внешним миром сделать ниельзя ничего, только принять его несправедливость и сложить руки (да, пока она маленькая, думает, что, скривив личико, кому-то что-то докажет и покажет, но это же пройдет, придет понимание, что так ничего не изменить). А с собственными промашками всегда можно поработать, стать лучшей версией самого себя. И тренер именно на это должен настраивать спортсмена - у тебя есть, что исправлять, есть куда работать. Сможешь стать лучше вот тут и там, тебя оценят лучше.
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Зоя Кудряшова
Потому вы, уважаемая, и не двукратная ЧОИ и нет у вас учеников, за честь которых надо постоять.
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olvl
Ответ Tell true
круто, что Леонова дает советы Тутберидзе. А ещё круче, что она перевала смысл слов Этери🤝🏻
Я глазам не поверила. Это к ТШТ относится - нужно работать и тд. Слов нет просто. Не ожидала от Алёны.
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Евгения Гринева
Она об этом и сказала для тех кто полностью вью читал, а не комментировал про провокационным кускам от журналистов
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Маргарита Михайловна
Раньше высокие компоненты получали те кто были топовыми. А сейчас топовыми называют тех кому продажные судьи приписывают высокие компоненты.
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Этери горячая
Другие группы были привлечены для того, чтобы вызвать интерес. Грязью поливают Этери и Камилочку, но это результат ревности. Поклонники Алины и Щ теперь поддерживают кого-то, кроме Камилы, это довольно позорно.
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Sevgi
Леонова, ещё раз прочти и подумай, прежде чем писать свои «глубокие» умозаключения!
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N-fox
Ну так Этери про то и говорит, что надо работать, а не судей критиковать. Аленушка, видимо, не в курсе.
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Toba Door
Очень неприятно когда наивысшие компоненты ставят фигуристам чтобы протащить их на подиум, когда они очень грязно откатались, компоненты и гое стали орудием судей для блатных школ
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flyhigh
Так перефразировать и вложить другой смысл в слова Тутберидзе может только "эксперт высшей категории" Леонова. Лучше бы слова Плющенко прокомментировала
+26
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наталья Головченко
Цирк, да и только….нашли кого спросить и самое главное, как😂😂😂
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Большое Путешествие Рузика
Надо же, всё перевернули с ног на голову) Леонова вообще интервью читала???? Да, Этери говорит, что в начале сезона думала, что Аделия заслуживает более высоких компонентов, но потом сразу же она говорит, что надо кататься достойно и заработаешь свои компоненты! То есть она спортсмену своему говорит, что надо трудиться и кататься прилично даже на тренировках и тогда всё придёт. А преподносится всё так будто бы Этери наехала на судей из-за компонентов Петросян)
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Маргарита В Сафронова
Главное, что любители фк оценивают работу ТШТ на высшие баллы. Этери это понимает.
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Oleandra
А что ж вы эти слова после слов Плющенко не сказали, Алёна?
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Sedibus Perito
Только про Тутберидзе спросили, или в заголовке опять переврали?
+9
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Tell true
круто, что Леонова дает советы Тутберидзе. А ещё круче, что она перевала смысл слов Этери🤝🏻
+32
-2
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