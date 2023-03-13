Тутберидзе о судействе: «Несправедливости и нам хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты. Это вопрос воспитания и вседозволенности»
Этери Тутберидзе назвала жалобы на судейство «вопросом воспитания и вседозволенности».
– Как Соня [Акатьева] перенесла четвертое место [в финале Гран-при России]?
– В спокойном рабочем режиме – было много ошибок. Но вообще я хочу сказать, что не вижу смысла в стенаниях по результатам от старта к старту.
Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что Софья Муравьева должна была выиграть у Елизаветы Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет, конечно же, более компонентная, а значит, обыгрывать ее можно только контентом сложнее.
И так скандал за скандалом – там обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона и отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.
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пусть не смешат,также про воспитание и вседозволенность.ТШТ привык действовать по-другому,например подать протест и Муравьевой балл сняли в пользу Щ.Или возмущение по поводу ребра у Щербаковой во Франции.Несправедливости хватало,конечно,только в обратную сторону.К противникам.Когда под Самсонова запихивали всех,когда гоили Щ и В плюс 4,делая недоступными.Когда ученица ушла и сразу тебе ребра .Не ЕТ говорить о справедливости.
А пару Комментариев на спорт.ру не считаются ( а Этери явно здесь частенько сидит)
И в этом же интервью она говорит: "Я еще в начале сезона считала, что Петросян заслуживает более высоких баллов."