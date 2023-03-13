Тутберидзе о судействе: «Несправедливости и нам хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты. Это вопрос воспитания и вседозволенности»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Этери Тутберидзе Софья Акатьева Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Этери Тутберидзе назвала жалобы на судейство «вопросом воспитания и вседозволенности».

– Как Соня [Акатьева] перенесла четвертое место [в финале Гран-при России]?

– В спокойном рабочем режиме – было много ошибок. Но вообще я хочу сказать, что не вижу смысла в стенаниях по результатам от старта к старту.

Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что Софья Муравьева должна была выиграть у Елизаветы Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет, конечно же, более компонентная, а значит, обыгрывать ее можно только контентом сложнее.

И так скандал за скандалом – там обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона и отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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63 комментария

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tanygavr
Когда это их штаб несправедливо судили? Наверное в начале тренерства Этери. Сейчас куда не посмотри, одни 15 летние богини компонентов у нее. Да и на тех. ошибки судьи закрывают глаза. Акатьева с тремя падениями забралась на пьедестал, Садкова с двумя и обнуленным врашением. А про Лизу это она для затравки упомянула, чтоб хейтеры в очередной раз смешали спортсменку с грязью.
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missis-Zima
Ответ Светлана Менова
Гыгыг. Кушай, начинающий.
Да ладно.это для тех,кто не в курсе.Пусть вспомнит отнятый балл у Муравьевой,воспитанная ваша.
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ЮИ
А вот это хорошо и достойно
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missis-Zima
Ответ Шубы
Вам скорее просто хватало ума устроить скандал не в публичном пространстве.
люди хитрее и тоньше работают,через федерацию и рестораны.
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Oleandra
Чувствую, что Рудковская не выдержит.. и муж её мораторий нарушит.. в очередной раз)
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missis-Zima
Ответ Molly
Последняя фраза явно лишняя. Не ей судить людей и говорить о воспитании. В остальном она права.
"Несправедливости судейства и нам порой хватало"
пусть не смешат,также про воспитание и вседозволенность.ТШТ привык действовать по-другому,например подать протест и Муравьевой балл сняли в пользу Щ.Или возмущение по поводу ребра у Щербаковой во Франции.Несправедливости хватало,конечно,только в обратную сторону.К противникам.Когда под Самсонова запихивали всех,когда гоили Щ и В плюс 4,делая недоступными.Когда ученица ушла и сразу тебе ребра .Не ЕТ говорить о справедливости.
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Лакс
Ответ k4rmazin2007
"Мы не жалуемся на судейство" И в этом же интервью она говорит: "Я еще в начале сезона считала, что Петросян заслуживает более высоких баллов."
она уточнила, что её недооценивают во второй оценке потому что она маленького роста
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Маргарита Михайловна
Валиевой надо во всём признаться и раскаяться. Может станет не так тяжело.
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*** Monik ***
Ответ k4rmazin2007
"Мы не жалуемся на судейство" И в этом же интервью она говорит: "Я еще в начале сезона считала, что Петросян заслуживает более высоких баллов."
Понятия не разделяете? Не жаловаться, но считать по-другому, вполне нормально, вроде
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tanya_1111
Да вы уже все свои засуды переплюнули сто раз одной только Щербаковой.
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russalka
Ответ Noname999
Слабо себе представляю, чтоб спортсменку Этери отсудили как Титову последние пару раз) и чего ей тогда скандалить, интересно)
Когда на ЧР 2014 Липницкую нагло лишили золота, Тутберидзе не скандалила, а просто вышла на ЧЕ с Юлей и взяла их заслуженное золото с гордо поднятой головой.
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King_bez_ice
Не были истерик в Перми
А пару Комментариев на спорт.ру не считаются ( а Этери явно здесь частенько сидит)
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k4rmazin2007
"Мы не жалуемся на судейство"
И в этом же интервью она говорит: "Я еще в начале сезона считала, что Петросян заслуживает более высоких баллов."
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lyubov61
Ответ несахар
Судьи всегда были благосклонны к девочкам Тутберидзе, поэтому ей грех жаловаться. Легко ей говорить, что обсуждать судейство некрасиво, когда судьи грибуют её воспитанниц
Туктамышеву, Муравьеву?
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Лакс
Ответ Molly
Последняя фраза явно лишняя. Не ей судить людей и говорить о воспитании. В остальном она права.
в данном случае речь не о воспитании вообще, а в привязке к жалобам на судейство и о том, что только один тренер из всех позволяет такое и в такой форме.
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Noname999
Слабо себе представляю, чтоб спортсменку Этери отсудили как Титову последние пару раз) и чего ей тогда скандалить, интересно)
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Светлана Менова
Ответ Belima
Она сама туда же - в полном интервью она в следующем абзаце жалуется. что Петросян компами обделяли!
Но скандалы она при этом никогда из-за судейства не устраивала.
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Belima
Ответ Светлана Менова
Гыгыг. Кушай, начинающий.
Она сама туда же - в полном интервью она в следующем абзаце жалуется. что Петросян компами обделяли!
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Новый Орлеан
Ответ Oleandra
я решать ничего не буду.. мне всё равно.
Ок. Так и запишем.
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Юлия Величко
Ответ Ostinato
С того, что ЭГТ знает как зарабатывается компонентность с годами. Так работает судейство, да, это неправильно, но оно так работает.
Валиева с вами не согласна.
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Листок яблони
Просто надо виды спорта, где места на пьедестале определяет судьи, убрать. Это шоу, исскуство, но не спорт. Нельзя называть это спортом.
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Molly
Последняя фраза явно лишняя. Не ей судить людей и говорить о воспитании. В остальном она права.
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Belima
Ну да ну да, они ноют, а мы работаем, и тут же следующим же абзацем жалуется, как Петросян обделяли компонентами...
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Oleandra
Ответ Новый Орлеан
Неувязочка. Как с остальными решать будем? Лека и Уголовник копытами бьют. Любитель где-то рядом ошивается.
я решать ничего не буду.. мне всё равно.
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Анна Беляева
Ответ Enchanter WIZZARD
А как же отнимаете балла у Муравьевой после КП ЧР2022?
Совершенно несправедливо, ах, ты боже мой. Давайте ей и за падения снимать не будем. Ребенок же расстроится. Это регламент - нарушение тайминга. Баллы снял не ТШТ, ТШТ только обратил внимание, что нарушение имело место быть. И с учетом того,ч то потом такие нарушения в Академии были еще не раз, даже снятие балла плохо помогло осознанию. До Евгения дошло только к последним стартам, что за это наказывают.
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