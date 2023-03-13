Тутберидзе о судействе: «Несправедливости и нам хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты. Это вопрос воспитания и вседозволенности»

Этери Тутберидзе назвала жалобы на судейство «вопросом воспитания и вседозволенности».

– Как Соня [Акатьева] перенесла четвертое место [в финале Гран-при России]?

– В спокойном рабочем режиме – было много ошибок. Но вообще я хочу сказать, что не вижу смысла в стенаниях по результатам от старта к старту.

Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что Софья Муравьева должна была выиграть у Елизаветы Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет, конечно же, более компонентная, а значит, обыгрывать ее можно только контентом сложнее.

И так скандал за скандалом – там обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона и отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало