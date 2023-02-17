Алена Леонова: «Я бы не сказала, что девочку Плющенко засудили. Мне кажется, все было объективно»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о результатах соревнований девушек на первенстве России по фигурному катанию.

Победу на турнире одержала , второй стала ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. Еще одна фигуристка его школы заняла четвертое место.

После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Я не видела короткую программу, смотрела произвольную, и мне кажется, все было объективно. Я бы не сказала, что его девочку засудили.

Это было видно на этом старте, на чемпионате России хорошие баллы ставили . Возможно, это правда было сказано на эмоциях», — сказала Леонова.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало