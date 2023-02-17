Алена Леонова: «Я бы не сказала, что девочку Плющенко засудили. Мне кажется, все было объективно»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алена Леонова чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о результатах соревнований девушек на первенстве России по фигурному катанию. 

Победу на турнире одержала Алина Горбачева, второй стала ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. Еще одна фигуристка его школы заняла четвертое место. 

После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Я не видела короткую программу, смотрела произвольную, и мне кажется, все было объективно. Я бы не сказала, что его девочку засудили.

Это было видно на этом старте, на чемпионате России хорошие баллы ставили Софье Муравьевой. Возможно, это правда было сказано на эмоциях», — сказала Леонова. 

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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15 комментариев

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Delirium
Ответ Большое Путешествие Рузика
А это чьи слова?
Мои.
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Delirium
Ответ Grads
"Зайдите на сайт ФФКР и посмотрите протоколы. Там очень ясно и понятно почему Жилина и Титова пролетели мимо желаемых ими медалей. Потому что тренер Плющенко так и не выучил правила, и считает, что нафиг тратить время на вращения и дорожки 4-го уровня, когда можно сигануть каскад с трикселем и выйти в дамки. Но вот не прыгнули они свой каскад и внезапно оказалось, что все остальное посредственного качества, и вот уже медальки не те, а виноваты, понятно, судьи, но никак не тренер Плющенко." ___________________ Так оно и есть.
Пора мне налог на лайки за цитирование брать!!!
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Grads
"Зайдите на сайт ФФКР и посмотрите протоколы. Там очень ясно и понятно почему Жилина и Титова пролетели мимо желаемых ими медалей. Потому что тренер Плющенко так и не выучил правила, и считает, что нафиг тратить время на вращения и дорожки 4-го уровня, когда можно сигануть каскад с трикселем и выйти в дамки. Но вот не прыгнули они свой каскад и внезапно оказалось, что все остальное посредственного качества, и вот уже медальки не те, а виноваты, понятно, судьи, но никак не тренер Плющенко." ___________________ Так оно и есть.
А это чьи слова?
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nadenki
Мне кажется,что ставки делали опять..Многие продули
+3
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+3
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Оле-Лукойе
Ответ Grads
"Зайдите на сайт ФФКР и посмотрите протоколы. Там очень ясно и понятно почему Жилина и Титова пролетели мимо желаемых ими медалей. Потому что тренер Плющенко так и не выучил правила, и считает, что нафиг тратить время на вращения и дорожки 4-го уровня, когда можно сигануть каскад с трикселем и выйти в дамки. Но вот не прыгнули они свой каскад и внезапно оказалось, что все остальное посредственного качества, и вот уже медальки не те, а виноваты, понятно, судьи, но никак не тренер Плющенко." ___________________ Так оно и есть.
Интересно, что фигуристки Плющенко, включая даже Трусову и Косторную в тот период, когда они имел сомнительное счастье у него прибывать, часто валят короткую программу, особенно на важных и ответственных для них соревнованиях. Начинающему бы внимания на эту систематическую ошибку обратить, а не на судей, но проще, конечно, обвинить других.
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Mary Ion
Ответ Jessi
Для Меновой-когда Горбачёву поставят выше Петросян, тоже так напишете ?
Если Алина сделает 3 квада и не потеряет программу, то вполне может обыграть Адель.
Я кстати вообще не понимаю нападок фанатов Плющенко на Горбачеву. Вот уж у кого за спиной вообще никаких «штабных» плюшек нет. Просто девочка прогрессировала от старта к старту. Пересмотрите ее выступления осенью и сейчас ради интереса
+3
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+3
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Mary Ion
Ответ Grads
"Зайдите на сайт ФФКР и посмотрите протоколы. Там очень ясно и понятно почему Жилина и Титова пролетели мимо желаемых ими медалей. Потому что тренер Плющенко так и не выучил правила, и считает, что нафиг тратить время на вращения и дорожки 4-го уровня, когда можно сигануть каскад с трикселем и выйти в дамки. Но вот не прыгнули они свой каскад и внезапно оказалось, что все остальное посредственного качества, и вот уже медальки не те, а виноваты, понятно, судьи, но никак не тренер Плющенко." ___________________ Так оно и есть.
Интересно, что даже Мишин уже до этого дошел и выжимает из Лизиных непрыжковых все, что можно)) и программы пытаются делать интересные и небанальные.
У Плющенко за три сезона 2 РиДжа, Роксэн… он же молодой и начинающий, а тащит для девочек какую-то унылую фигню :(
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Alexander X
Ответ Jessi
Для Меновой-когда Горбачёву поставят выше Петросян, тоже так напишете ?
чёт скудненько с комментами от бомонда... а ведь Плющ явно "распотрошил улей"... видать... с одной стороны есть мнение у многих, а с другой - не совпадает с "политикой партии"
+3
-4
-1
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Anna Leonova
Ответ Jessi
Для Меновой-когда Горбачёву поставят выше Петросян, тоже так напишете ?
Когда Горбачева будет катать сложнее и чище Петросян - сразу и поставят, а кто что напишет - все равно.
+9
-1
+8
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Jessi
Для Меновой-когда Горбачёву поставят выше Петросян, тоже так напишете ?
+4
-7
-3
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Светлана Менова
Я ещё раз посмотрела прокат Горбачёвой и считаю, что нечего Плющенко вякать, его девицам до такого качества ВСЕГО пахать ещё и пахать.
+19
-4
+15
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Grads
"Зайдите на сайт ФФКР и посмотрите протоколы. Там очень ясно и понятно почему Жилина и Титова пролетели мимо желаемых ими медалей. Потому что тренер Плющенко так и не выучил правила, и считает, что нафиг тратить время на вращения и дорожки 4-го уровня, когда можно сигануть каскад с трикселем и выйти в дамки.
Но вот не прыгнули они свой каскад и внезапно оказалось, что все остальное посредственного качества, и вот уже медальки не те, а виноваты, понятно, судьи, но никак не тренер Плющенко."
___________________
Так оно и есть.
+22
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Евгения Гринева
Зря не смотрела кп, пусть посмотрит)
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galik55
Правильный взгляд , Алена. Работайте Плющенко, а не нойте .
+12
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Jessi
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