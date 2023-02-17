Алена Леонова: «Я бы не сказала, что девочку Плющенко засудили. Мне кажется, все было объективно»
Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о результатах соревнований девушек на первенстве России по фигурному катанию.
Победу на турнире одержала Алина Горбачева, второй стала ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. Еще одна фигуристка его школы заняла четвертое место.
После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.
«Я не видела короткую программу, смотрела произвольную, и мне кажется, все было объективно. Я бы не сказала, что его девочку засудили.
Это было видно на этом старте, на чемпионате России хорошие баллы ставили Софье Муравьевой. Возможно, это правда было сказано на эмоциях», — сказала Леонова.
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Я кстати вообще не понимаю нападок фанатов Плющенко на Горбачеву. Вот уж у кого за спиной вообще никаких «штабных» плюшек нет. Просто девочка прогрессировала от старта к старту. Пересмотрите ее выступления осенью и сейчас ради интереса
У Плющенко за три сезона 2 РиДжа, Роксэн… он же молодой и начинающий, а тащит для девочек какую-то унылую фигню :(
Но вот не прыгнули они свой каскад и внезапно оказалось, что все остальное посредственного качества, и вот уже медальки не те, а виноваты, понятно, судьи, но никак не тренер Плющенко."
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Так оно и есть.