Петр Гуменник: «Этот сезон был запоминающимся. Спасибо за вашу веру в меня и за любовь к фигурному катанию»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник подвел итоги сезона и поблагодарил за поддержку.

Гуменник одержал победу в финале Гран-при России, а на чемпионате России стал вторым.

«Друзья, я не могу не выразить благодарность всем, кто поддерживал меня в этом сезоне.

Огромное спасибо Веронике Анатольевне, Николаю Юрьевичу, Тамаре Николаевне и Рафаэлю Владимировичу за их труд и усердие, которые позволили мне достичь в этом сезоне успехов.

Я очень благодарен всем болельщикам, которые всегда были со мной и поддерживали меня на каждом соревновании. Ваши поддержка и аплодисменты давали мне мотивацию и энергию для достижения моих целей в фигурном катании.

Также благодарю федерацию фигурного катания за создание условий для нашего развития и успехов в это сложное для спорта время.

И, конечно, спасибо родителям за их заботу и вовлеченность, и что я всегда могу рассчитывать на их поддержку и любовь.

Этот сезон был запоминающимся, спасибо вам за вашу веру в меня и за вашу любовь к фигурному катанию», – написал Гуменник. 

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9 комментариев

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Alexandra K
Отличный сезон, но лучшее, конечно, впереди. Спасибо за борьбу, чемпион.
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Elena Savanuk
Петру респект за отлично проведенный в конкурентной борьбе сезон, который он смог закончить на высокой ноте !
+3
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Светлана Менова
Прошлый сезон был очень тревожным, с телом Петра творилось что-то совсем непонятное. Иногда он падал так, что просто жуть! Даже было страшно, что закончит. А так его не хотелось отпускать в универ! 🤣 Особенно, когда снова вживую довелось увидеть его плавное мягкое катание и чудесные линии!

Этот сезон показал, что Пётр сумел найти общий язык со своим телом и готов бороться дальше. Все турниры, начиная с победного этапа Гран-при, были просто нескончаемым удовольствием для его болельщиков! И болельщиц, которых точно стало больше и которые пишут в комментариях на ютубе: "Я влюбилась в Петю, что мне делать?" 😅

Желаю ему не терять мотивацию продолжать кататься! В текущих обстоятельствах отсутствие мотивации - это главное, что может помешать - и не только ему.
+6
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+6
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pashkka
Петр - настоящий образец для подражания, умница и красавец!
Учится, концертирует и катается - всё на высшем уровне!
Зрительское внимание привлекает нацеленность на результат и широкий круг интересов Петра.
Желаем удачи и успехов в будущем!
+8
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+8
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ДИАНА
И тебе спасибо за битву в сезоне и прекрасный финал! 🥇
+6
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ФИГУРА
Всем своим знакомым, далёким от ФК, рассказываю про Петра. Молодой человек тренируется по 2 разв в день, сдаёт после школы ЕГЭ по химии, биологии, русскому. Химия - 97 баллов!, русский - 98 Планирует в будущем медицинский вуз. Проходит 3 года, передумывает, сдаёт информатику на 100 баллов, поступает в ИТМО. Спорт по-прежнему на высочайшем уровне. Между спортом и учёбой вдруг концерт в Филармонии! О каких талантах мы ещё не знаем?
+14
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+14
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Lebedstory
Спасибо Петру за прокаты и шикарную борьбу в сезоне. Желаю не снижать планку!
+7
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Наталья Грабовская
Пётр, это взаимно, такие разносторонние и талантливые люди украшают окружающую действительность самим фактом своего существования...
+9
0
+9
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Alexey Belskiy
Спасибо Вам Петр что вылечили мой слух игрой на фортепиано.
+8
-1
+7
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