Петр Гуменник: «Этот сезон был запоминающимся. Спасибо за вашу веру в меня и за любовь к фигурному катанию»
Фигурист Петр Гуменник подвел итоги сезона и поблагодарил за поддержку.
Гуменник одержал победу в финале Гран-при России, а на чемпионате России стал вторым.
«Друзья, я не могу не выразить благодарность всем, кто поддерживал меня в этом сезоне.
Огромное спасибо Веронике Анатольевне, Николаю Юрьевичу, Тамаре Николаевне и Рафаэлю Владимировичу за их труд и усердие, которые позволили мне достичь в этом сезоне успехов.
Я очень благодарен всем болельщикам, которые всегда были со мной и поддерживали меня на каждом соревновании. Ваши поддержка и аплодисменты давали мне мотивацию и энергию для достижения моих целей в фигурном катании.
Также благодарю федерацию фигурного катания за создание условий для нашего развития и успехов в это сложное для спорта время.
И, конечно, спасибо родителям за их заботу и вовлеченность, и что я всегда могу рассчитывать на их поддержку и любовь.
Этот сезон был запоминающимся, спасибо вам за вашу веру в меня и за вашу любовь к фигурному катанию», – написал Гуменник.
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Этот сезон показал, что Пётр сумел найти общий язык со своим телом и готов бороться дальше. Все турниры, начиная с победного этапа Гран-при, были просто нескончаемым удовольствием для его болельщиков! И болельщиц, которых точно стало больше и которые пишут в комментариях на ютубе: "Я влюбилась в Петю, что мне делать?" 😅
Желаю ему не терять мотивацию продолжать кататься! В текущих обстоятельствах отсутствие мотивации - это главное, что может помешать - и не только ему.
Учится, концертирует и катается - всё на высшем уровне!
Зрительское внимание привлекает нацеленность на результат и широкий круг интересов Петра.
Желаем удачи и успехов в будущем!