Вероника Дайнеко о победе Гуменника: «Петька настоящий боец, столько нервов вытрепал, но доборолся. Заканчивал сезон из последних сил»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Вероника Дайнеко Серия Гран-при России Фигурное катание

Тренер Петра Гуменника назвала фигуриста настоящим бойцом.

Вероника Дайнеко высказалась о победе Петра в финале Гран‑при России по фигурному катанию.

– Победа Пети – как выдох, тут даже не приходится говорить о радостях или опустошении, тут просто достиг и выдохнул. Петька молодец, настоящий боец, столько нервов вытрепал, но доборолся.

Это была его цель, благодаря желанию и упорству он достиг этого, таких спортсменов надо поискать. Заканчивал сезон уже из последних сил, учитывая очень серьезный грипп, которым он переболел, но на морально волевых достиг успеха.

– Сейчас в планах подготовка к турниру шоу‑программ?

– Да, готовимся к турниру, очень стараемся. Дорабатываем программу, потому что во время стартов плотно заняться ей не получалось, – сказала Дайнеко.

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26 комментариев

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Jessi
Ответ тодес
Да, Пете повезло, что он встретил своего тренера! Слежу за ним еще со времен его Хрустального. Еще хочется сказать спасибо Рафаэлю Арутюняну! Плоды их сотрудничества очень успешны!!!
😂
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Светлана Менова
Ответ тодес
Да, Пете повезло, что он встретил своего тренера! Слежу за ним еще со времен его Хрустального. Еще хочется сказать спасибо Рафаэлю Арутюняну! Плоды их сотрудничества очень успешны!!!
Эээ... Хрустального? 🙄 😅
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Маргарита В Сафронова
Я особо рада за Веронику. Она так переживала на ЧР. И все-тааки Петя подарил ей чемпионские слёзы счастья!)
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Morveena Bum
Ответ тодес
Да, Пете повезло, что он встретил своего тренера! Слежу за ним еще со времен его Хрустального. Еще хочется сказать спасибо Рафаэлю Арутюняну! Плоды их сотрудничества очень успешны!!!
какого хрустального?..
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Поговорим
Ответ Inna Iyhmina
Очень понравился Петр. Еще с ЧР за него болею. Умный красивый музыкальный. Веронике Дайнеке хочется пожелать хорошего парикмахера и косметолога. Работает вроде не на консервной фабрике, надо как-то за собой следить.
Надо Вам как-то оставаться элементарно тактичным и воспитанным человеком, независимо от места работы.
+2
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тодес
Да, Пете повезло, что он встретил своего тренера! Слежу за ним еще со времен его Хрустального. Еще хочется сказать спасибо Рафаэлю Арутюняну! Плоды их сотрудничества очень успешны!!!
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Oleg152762
Ответ Inna Iyhmina
Очень понравился Петр. Еще с ЧР за него болею. Умный красивый музыкальный. Веронике Дайнеке хочется пожелать хорошего парикмахера и косметолога. Работает вроде не на консервной фабрике, надо как-то за собой следить.
Нормально она выглядит. Естественная внешность. Сейчас, конечно, очень модно ходить по косметологам. Но уж лучше выглядеть естественно, чем как куклы нынешние. Скоро все будут на одно лицо.
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Loliloo
Петр настоящий боец. Его феерия в этом сезоне началась с прыжкового турнира, тогда на него обратили внимание, и я в том числе. Была а полном восторге от его 4р. Спасибо Евгению Викторовичу, что дал проявить себя. Очень ждала Петю в его весенних шоу, но видимо пока не договорились. Надеюсь увидеть в следующем сезоне в СЧ
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Ирина Валентиновна
Ответ Inna Iyhmina
Очень понравился Петр. Еще с ЧР за него болею. Умный красивый музыкальный. Веронике Дайнеке хочется пожелать хорошего парикмахера и косметолога. Работает вроде не на консервной фабрике, надо как-то за собой следить.
Ох, плюс тысячу к парикмахеру и косметологу. Болею за Петю с юниоров, видно, что с Дайнеко у них хороший тандем. Но складывается впечатление, что Вероника Анатольевна в плане внешности махнула на себя рукой.
Ну хотя бы прическу сделать и уже совсем другой вид!...
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missis-Zima
Ответ Inna Iyhmina
Очень понравился Петр. Еще с ЧР за него болею. Умный красивый музыкальный. Веронике Дайнеке хочется пожелать хорошего парикмахера и косметолога. Работает вроде не на консервной фабрике, надо как-то за собой следить.
))
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Yulia Gurchenkova
Делали с Петей интервью (можно почитать в профиле) и он показал себя во всей красе: и как спортсмен - крут, амбициозен, и как человек очень приятный! Успехов ему и ТШ🙏🔥
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Призрачный триксель
Пётр и Вероника Дайнеко проделали колоссальную работу и вот он отличный результат! Пусть следующий сезон будет ещё успешнее! Здоровья и хороших тренировок!
+6
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ЮИ
Во время разминки у Петра не получалось ничего. Я чуть не поседела. На фоне этого прокатал он круто!
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Додик Аксель
Как-то у нас девчонки и парни заметно прибавили в этом сезоне. Многие освоили прыжки ультра-си, включили их в программы, усложнив прыжковый контент. Петя выделяется своим воспитанием, образованностью эрудицией, музыкальностью. Его программы интересны, сам он радует своим серьёзным и профессиональным отношением к учёбе и занятию спортом высших достижений. Пете здоровья и успешной подготовки к шоу-программе.
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maalry
Вероника Анатольевна так переживает за Петра всегда) одно удовольствие смотреть на них)
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private dancer
Очень рада за Веронику Анатольевну !
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Светлана Менова
Вероника Анатольевна, я вас поздравляю! Это ваш общий с Петром успех. Как здорово, что вы поверили друг в друга, сработались и даёте нам возможность любоваться такой красотой, болеть и кайфовать от результата!
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JL JL
Ответ Katerina Sunny
Вероника Дайнеко - тренер Петра.
Ой, извините, прокол. Сейчас удалю. Так как я особо не слежу за внутренними соревнованиями, зацепила фамилию Дайнеко, и, насколько помню, лет 20 назад была такая певичка. Думаю, что, к чему, она здесь нарисовалась))) Еще раз, извиняюсь.
+5
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Пахра
Поздравляю с достигнутом Веронику Дайнеко, тренер долго шла к этому триумфу, верила в Петю и получила прекрасный итог своей нелегкой работы! Ждём программу- шоу
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Галина Александрова
Пётр классный, очень достойный человек! Хочется пожелать удачи в спортивной карьере! Пусть все мечты сбудутся и все цели будут достигнуты!💖
+7
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galik55
ТШ Петра и ему удачи. Просто отдохнуть на шоу.
+6
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Inna Iyhmina
Очень понравился Петр. Еще с ЧР за него болею. Умный красивый музыкальный. Веронике Дайнеке хочется пожелать хорошего парикмахера и косметолога. Работает вроде не на консервной фабрике, надо как-то за собой следить.
+14
-4
+10
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Irina037
Петя классный,он мне внешне стал Ламбьеля напоминать
+3
-1
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Katerina Sunny
Ответ JL JL
Комментарий удален пользователем
Вероника Дайнеко - тренер Петра.
+8
-1
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JL JL
Комментарий удален пользователем
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