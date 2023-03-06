Вероника Дайнеко о победе Гуменника: «Петька настоящий боец, столько нервов вытрепал, но доборолся. Заканчивал сезон из последних сил»

Тренер Петра Гуменника назвала фигуриста настоящим бойцом.

Вероника Дайнеко высказалась о победе Петра в финале ‑при России по фигурному катанию.

– Победа Пети – как выдох, тут даже не приходится говорить о радостях или опустошении, тут просто достиг и выдохнул. Петька молодец, настоящий боец, столько нервов вытрепал, но доборолся.

Это была его цель, благодаря желанию и упорству он достиг этого, таких спортсменов надо поискать. Заканчивал сезон уже из последних сил, учитывая очень серьезный грипп, которым он переболел, но на морально волевых достиг успеха.

– Сейчас в планах подготовка к турниру шоу‑программ?

– Да, готовимся к турниру, очень стараемся. Дорабатываем программу, потому что во время стартов плотно заняться ей не получалось, – сказала Дайнеко.