3

«Мы не полностью себя раскрыли. Хочется вернуться на международную арену». Степанова и Букин о продолжении карьеры

Фигуристы Степанова и Букин хотят вернуться на международную арену.

Пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались о продолжении спортивной карьеры.

Сегодня дуэт победил на этапе Гран-при России в Красноярске. До этого Степанова и Букин последний раз выступали на чемпионате России в декабре прошлого года. Позже они не смогли получить нейтральный статус для участия в квалификации на Олимпиаду-2026.

Степанова: По ощущениям это был достаточно большой перерыв, это был наш первый старт, мы не выступали на прокатах, а сразу ворвались на соревнования, нигде не обкатав наши программы. На сегодняшний день мы не всем можем быть довольны, мы рады, что большую часть, над которой мы работали, сегодня выполнили.

Задаюсь вопросом, почему нервничаем, выйдя впервые за 11 месяцев, не могу ответить. Наверное, потому что каждый старт разный, дать рецепт, чтобы такого не происходило, я не могу.

Букин: Такой долгий перерыв не играет в плюс, на тренировках можешь выдавать [прокаты] и много работать, но когда приезжаешь на старт, то все меняется. Мы четко для себя поняли, что хотим больше стартовать. Может, где-то чуть не готовыми, но это даст гораздо больше, чем 5 часов тренировок.

Степанова (о продолжении карьеры): Мы не все показали, не полностью себя раскрыли, не ушли на том пике, на котором хотели бы себя видеть. Пересматривая наши программы, мы видим, что есть еще много потенциала, мы всегда спрашиваем честно наших тренеров, чтобы сказали нам, когда на их взгляд некуда будет нам расти. Не в плане того, что мы достигли совершенства, а в плане того, что спортсмен не может дальше.

Этот нюанс всегда присутствует, тем более когда ты столько работаешь, в этом году у нас с Иваном будет 20 лет вместе, это юбилейная шикарная дата. На сегодняшний день мы еще не все показали, мы еще не умеем того, что бы хотели уметь. Конечно, хочется вернуться на ту арену, на которой мы всю жизнь выступали, – это международная арена. Побывать на самых высоких рейтинговых стартах мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
танцы на льду
logoИван Букин
logoАлександра Степанова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Елисова исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России в Красноярске
1 минуту назад
Малинин о рекорде в произвольной: «Я был будто на автопилоте, все элементы получались один за другим»
19 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». Двоеглазова, Куликова, Ляшенко, Елисова, Пулина выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 09:00Live
Некрасов о произвольном танце: «Созваниваемся с Ришо, стараемся с ним по максимуму пройти по всему. Из последнего он говорил, что в финале хочет больше скорости»
27 минут назад
Евгений Плющенко в день рождения: «В 43 жизнь только начинается – это я теперь знаю точно»
27 минут назад
Миронова о произвольном танце: «Я травмировалась перед прокатом, у меня зажало спину. Было действительно больно двигаться и дышать»
59 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Полянский, Мельников, Ветлугин, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
сегодня, 06:05
Букин о произвольном танце: «Таких эмоций я не получал ни в одной из своих программ. Она точно входит в список любимых»
сегодня, 08:58
Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин победили, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
сегодня, 08:31
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
сегодня, 07:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25