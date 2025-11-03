«Мы не полностью себя раскрыли. Хочется вернуться на международную арену». Степанова и Букин о продолжении карьеры

Фигуристы Степанова и Букин хотят вернуться на международную арену.

Пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались о продолжении спортивной карьеры.

Сегодня дуэт победил на этапе Гран-при России в Красноярске. До этого Степанова и Букин последний раз выступали на чемпионате России в декабре прошлого года. Позже они не смогли получить нейтральный статус для участия в квалификации на Олимпиаду-2026.

Степанова : По ощущениям это был достаточно большой перерыв, это был наш первый старт, мы не выступали на прокатах, а сразу ворвались на соревнования, нигде не обкатав наши программы. На сегодняшний день мы не всем можем быть довольны, мы рады, что большую часть, над которой мы работали, сегодня выполнили.

Задаюсь вопросом, почему нервничаем, выйдя впервые за 11 месяцев, не могу ответить. Наверное, потому что каждый старт разный, дать рецепт, чтобы такого не происходило, я не могу.

Букин : Такой долгий перерыв не играет в плюс, на тренировках можешь выдавать [прокаты] и много работать, но когда приезжаешь на старт, то все меняется. Мы четко для себя поняли, что хотим больше стартовать. Может, где-то чуть не готовыми, но это даст гораздо больше, чем 5 часов тренировок.

Степанова (о продолжении карьеры): Мы не все показали, не полностью себя раскрыли, не ушли на том пике, на котором хотели бы себя видеть. Пересматривая наши программы, мы видим, что есть еще много потенциала, мы всегда спрашиваем честно наших тренеров, чтобы сказали нам, когда на их взгляд некуда будет нам расти. Не в плане того, что мы достигли совершенства, а в плане того, что спортсмен не может дальше.

Этот нюанс всегда присутствует, тем более когда ты столько работаешь, в этом году у нас с Иваном будет 20 лет вместе, это юбилейная шикарная дата. На сегодняшний день мы еще не все показали, мы еще не умеем того, что бы хотели уметь. Конечно, хочется вернуться на ту арену, на которой мы всю жизнь выступали, – это международная арена. Побывать на самых высоких рейтинговых стартах мира.