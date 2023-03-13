Александр Энберт: «Думаю, Гуменника можно спокойно назвать лидером сборной. Наше мужское катание становится сильным и очень конкурентным»

Александр Энберт назвал фигуриста Петра Гуменника лидером сборной России.

Ранее Гуменник одержал победу в финале Гран-при России.

– Как вы оцените развязку в мужском одиночном катании? Петра Гуменника после такого уверенного сезона уже можно назвать новым лидером сборной?

– Мне кажется, после чемпионата России, где Петр Гуменник и Евгений Семененко набрали одинаковые баллы, у них осталось какое-то ощущение азарта и стремление взять реванш, поэтому было интересно посмотреть за их борьбой. Если на чемпионате России они были примерно равны, то в финале Гран-при Петр все-таки был лучше – заслуженное первое место, без каких-либо вопросов.

Я думаю, его можно спокойно назвать лидером сборной. Он и на чемпионате России хорошо выступил, а в финале Гран-при подтвердил, что находится в хорошей форме, владеет сложными элементами. Для меня в схватке Гуменника и Семененко было самое интересное, как ребята после чемпионата России разберутся, кто из них круче.

– В целом, вас удивил мужской пьедестал? Дима Алиев завоевал серебро после провала в короткой программе, Марк Кондратюк взял бронзу после такого тяжелого сезона…

– Наше мужское одиночное катание набирает обороты и становится сильным и очень конкурентным. Здесь, наверное, сложно удивляться, когда на пьедестале стоят чемпион Европы, олимпийский чемпион. Конечно, они должны быть на пьедестале. Если бы Семененко, действующий чемпион России, стоял на пьедестале, это бы меня тоже не удивило.

Здесь конкуренция возрастает, и так же, как в парах, в женском катании, постоянно происходит ротация. Для меня как для болельщика интерес благодаря этому повышается, – сказал Энберт, бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.