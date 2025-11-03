Евгения Медведева: «В Канаде смотрела на Ханю и думала: почему ты так мало тренируешься? Теперь поняла – чтобы свое долголетие сохранить»

Евгения Медведева рассказала о подходе к тренировкам у Юдзуру Ханю.

«Мне иногда интересно, как бы я тренировалась с тем настроем, который есть у меня сейчас. Вот как взрослый человек. Потому что в спорте я существовала как ребенок. Даже в 19 или 20 лет я все равно была очень маленькая. Я сейчас поняла, что есть другие ценности, что, оказывается, можно не только спортом жить.

Когда ты видишь, что за льдом тоже есть какая-то жизнь – мозг меняется абсолютно. И подход к делу тоже. Я понимаю, что сейчас я уже физически не могу вернуться в спорт. Но было бы интересно, как бы выстраивался мой график. Я бы 100% больше отдыхала. У меня был бы не один выходной в неделю, а два.

Когда я тренировалась в Канаде, я каталась на одном льду с Юдзуру Ханю. Я каталась шесть дней в неделю, а у него было два выходных и два полувыходных. Я думаю: господи, двукратный олимпийский чемпион, почему ты так мало тренируешься? Теперь я уже понимаю, почему он так мало тренировался – чтобы свое долголетие сохранить.

И вот было бы классно в параллельной вселенной посмотреть, какой бы я спортсменкой стала, если бы у меня был такой же подход к своему делу, как есть сейчас. Но мы никогда этого не узнаем уже», – рассказала Медведева в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.