Елисова исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России в Красноярске

Елисова сделала два тройных акселя в произвольной на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка Мария Елисова представила произвольную программу на этапе Гран-при России в Красноярске. Спортсменка исполнила тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер (недокрут в четверть оборота), тройной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц (недокрут в четверть оборота) – тройной тулуп (недокрут на галку), тройной флип (недокрут в четверть оборота), тройной лутц (недокрут в четверть оборота). Елисова получила за прокат 129,11 балла (сумма за две программы – 188,23).