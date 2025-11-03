10

Елисова исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России в Красноярске

Елисова сделала два тройных акселя в произвольной на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка Мария Елисова представила произвольную программу на этапе Гран-при России в Красноярске.

Спортсменка исполнила тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер (недокрут в четверть оборота), тройной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц (недокрут в четверть оборота) – тройной тулуп (недокрут на галку), тройной флип (недокрут в четверть оборота), тройной лутц (недокрут в четверть оборота).

Елисова получила за прокат 129,11 балла (сумма за две программы – 188,23).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная России
Красноярье
logoСерия Гран-при России
Мария Елисова
