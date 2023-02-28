Илья Авербух: «Выступать в шоу – это решение Коляды. Мишин попросил взять его в тур, чтобы он не прозябал, потому что никак не может набрать форму из-за болезней»
Илья Авербух объяснил, почему Михаил Коляда не выступает на соревнованиях.
Коляда выходит на лед в шоу Авербуха, но снялся с финала Гран-при, который пройдет 3-5 марта в Санкт-Петербурге.
– Коляда вроде бы в прекрасной форме, но не выступает на соревнованиях. Это вы его из спорта в шоу перетянули?
– Нет, все не так, ха-ха. В первую очередь это решение Миши, и как раз Алексей Николаевич [Мишин] попросил меня поддержать его и взять его на выступления. Потому что он много болел, пропустил, из-за этого не мог набрать форму.
Первым раздался звонок Мишина мне еще перед новогодними представлениями. Попросил взять его в том числе в тур, чтобы он не прозябал, потому что никак не может набрать форму из-за череды болезней.
Я рад этому сотрудничеству, потому что Миша – очень талантливый фигурист. К нам после финала Гран-при присоединится Марк Кондратюк, я стараюсь поддерживать всех фигуристов, где-то будет Саша Самарин, Андрей Мозалев.
Нет, я не просил Мишу завершить карьеру ради наших шоу. Через несколько городов к нам вернется Леша Ягудин, – сказал Авербух.
Последний турнир фигуристов в сезоне: там отбор в основу, а Трусова и Коляда выбрали шоу
А императрицу везёт в Мексику... купаться с акулами... а ха-ха!!!