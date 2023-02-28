Илья Авербух: «Выступать в шоу – это решение Коляды. Мишин попросил взять его в тур, чтобы он не прозябал, потому что никак не может набрать форму из-за болезней»

Теги Илья Авербух сборная России Михаил Коляда ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Илья Авербух объяснил, почему Михаил Коляда не выступает на соревнованиях.

Коляда выходит на лед в шоу Авербуха, но снялся с финала Гран-при, который пройдет 3-5 марта в Санкт-Петербурге. 

– Коляда вроде бы в прекрасной форме, но не выступает на соревнованиях. Это вы его из спорта в шоу перетянули?

– Нет, все не так, ха-ха. В первую очередь это решение Миши, и как раз Алексей Николаевич [Мишин] попросил меня поддержать его и взять его на выступления. Потому что он много болел, пропустил, из-за этого не мог набрать форму.

Первым раздался звонок Мишина мне еще перед новогодними представлениями. Попросил взять его в том числе в тур, чтобы он не прозябал, потому что никак не может набрать форму из-за череды болезней.

Я рад этому сотрудничеству, потому что Миша – очень талантливый фигурист. К нам после финала Гран-при присоединится Марк Кондратюк, я стараюсь поддерживать всех фигуристов, где-то будет Саша Самарин, Андрей Мозалев.

Нет, я не просил Мишу завершить карьеру ради наших шоу. Через несколько городов к нам вернется Леша Ягудин, – сказал Авербух. 

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32 комментария

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chespo
Ответ Алеся Ткаченко
А разве это не так?
Может и так, но такие формулировки не назовешь этичными, и они точно не свидетельствуют о заинтересованности тренера в работе со спортсменом.
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Toba Door
Если вычесть издержки из гонораров то спортсмена не так много остаётся, Мишин, федра, налоги и конечно бескорыстный Авербух
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Алеся Ткаченко
Ответ chespo
Похоже, что Мишин сливает Мишу.
Всех бы так сливали.В ГП Мишане с такими прокатами ничего все равно не светит,плюс конкуренция за последние 2 сезона выросла.Хотя бы в шоу подзаработает
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Olga.t
Ответ chespo
Да, но не всегда при этом тренер будет говорить, что «он не может набрать форму и прозябает»
Это в интерпретации Авербуха, мы не видели цитаты Мишина.
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Додик Аксель
Это с каких это пор спортивную форму набирают гастролируя в ледовом шоу, а не на тренировках ? Сказал бы я по поводу прозябать тет - а- тет...
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Алеся Ткаченко
Ответ chespo
Да, но не всегда при этом тренер будет говорить, что «он не может набрать форму и прозябает»
А разве это не так?
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chespo
Ответ Olga.t
Или Коляда сам сливается. Нет ни одного российского фигуриста/фигуристки, кто бы прямо сказал "я ухожу из большого спорта, буду участвовать в шоу".
Да, но не всегда при этом тренер будет говорить, что «он не может набрать форму и прозябает»
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Elena Savanuk
Ответ Соль.
Это было бы замечательно. Но не думаю, что для этого такая серьёзная подготовка, как для ФГП)
Участие в шоу с точки зрения финансовой составляющей - синица в руках, а не журавль в небе ...
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Delirium
Ответ Katerina Sunny
Киган - дважды отец, но это не мешало ему ездить на соревнования
У Кигана конкуренция другая.
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Александр Шульгин
Что то как то грубо. Прозябать
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Elena Savanuk
Ответ Анастасия Лукьянова
Вы так драматично написали, будто все-таки не отцом))
Участвуя в шоу , можно неплохо улучшать свое финансовое положение...
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Delirium
Ответ Соль.
Это было бы замечательно. Но не думаю, что для этого такая серьёзная подготовка, как для ФГП)
Деньги нужны, в спорте заработать тяжелее, чем в шоу.
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Elena Savanuk
Ответ Katerina Sunny
Киган - дважды отец, но это не мешало ему ездить на соревнования
А может в данном конкретном случае важна именно финансовая составляющая
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Светлана Романова
Вообщем так сказал тренер Мишин своим ученикам"те,кто не наберет форму ,поедут в шоу к Авербуху,ну а те кто наберет форму ,поедут в Мексику,в океане с акулами плескаться."
+3
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askarik1992
В шоу больше платят просто и риска меньше
0
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Katerina Sunny
Ответ Elena Savanuk
Не так давно была инфа, что Михаил готовится стать отцом...
Киган - дважды отец, но это не мешало ему ездить на соревнования
+4
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+4
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Анастасия Лукьянова
Ответ Elena Savanuk
Не так давно была инфа, что Михаил готовится стать отцом...
Вы так драматично написали, будто все-таки не отцом))
+1
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Molly
Да уж, выразился, конечно... 🤦‍♀️. Да Мишу с руками и ногами оторвут в любом шоу.
+9
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Анастасия Лукьянова
Ответ Delirium
Как говорили классики КВН: "Ну так с вами все на свете прозябать можно."
Мегаполис ❤️
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simply A
Вот позорище))) А без Авера, значит, Миша бы прозябал?
+4
-3
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Соль.
Заголовок, конечно... будто сирого и убогого подобрали
+17
0
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Соль.
Ответ Elena Savanuk
Не так давно была инфа, что Михаил готовится стать отцом...
Это было бы замечательно. Но не думаю, что для этого такая серьёзная подготовка, как для ФГП)
+6
0
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Девушка Безимени
а не послать ли нам все внутренние старты
+1
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веселушка
Ответ Denis Travin
... добрый дедушка Мишин сбагрил токсичного Коляду Авербуху... чтобы "не прозябал". А императрицу везёт в Мексику... купаться с акулами... а ха-ха!!!
А Мише то зачем ехать в Мексику, когда здесь такие акулы прозябают
+6
-2
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Denis Travin
... добрый дедушка Мишин сбагрил токсичного Коляду Авербуху... чтобы "не прозябал".
А императрицу везёт в Мексику... купаться с акулами... а ха-ха!!!
+16
-9
+7
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