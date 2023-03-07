«Туктамышева – настоящая королева. Она притягивает самое яркое на невидимом уровне». Фотограф Новинская о съемках с фигуристкой

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Михаил Коляда Мария Новинская Фигурное катание

Фотограф Мария Новинская рассказала о характерах Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды.

Ранее фигуристы снимались у Новинской в фотосессиях.

– У Лизы Туктамышевой образ императрицы. Смелый взгляд, ярко-красное платье – это ее выбор?

– Лиза – настоящая королева. Платье и украшения выбирал стилист – не только по цвету, а по фактуре ткани, фигуре. В студию принесли много нарядов, и изначально для разных моделей подбирались другие. То есть алое платье было не сразу задумано для Лизы, но по образу и фигуре подошло именно ей. Как раз в соответствии с ее энергетикой. Лиза притягивает самое яркое на невидимом уровне.

– Лиза производит впечатление раскованной девушки с внутренней свободой. Какова она в работе с камерой?

– Вообще уникальный человек: простая, ко всему относится с юмором и в то же время зрело. Наслаждается тем, что делает. Лиза трудолюбива и старательна, открыта к любым экспериментам. Это даже на съемке чувствовалось. В итоге она получилась самая притягательная и раскованная.

– Михаил Коляда на ваших фото выглядит сдержанным – серьезный, но кое-где с легкой улыбкой.

– О да, мы очень просили его улыбнуться – хотя бы немножко. Вообще Михаил получился строгий и неприступный. Он и во время съемок держался чуть особняком от всех ребят. Пришел вместе с супругой – она его муза, – рассказала Новинская.

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5 комментариев

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Rush
"Лиза притягивает самое яркое на невидимом уровне." - во, завернула. Это как?
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Anna Stefan
Ответ Надежда Б.
Речь о фотосессии «Мишин 8.0. Фигурный Голливуд», но зачем читать статью полностью?
Я фотки видела. Этого достаточно. Позорные бездарные фотографы.
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Надежда Б.
Ответ Anna Stefan
Мишу раздели и заставили давить секас. Естественно, он чувствовал себя неловко.
Речь о фотосессии «Мишин 8.0. Фигурный Голливуд», но зачем читать статью полностью?
0
0
0
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Евгений Огий
Состарили лизку лет на 8 этим образом, но раз она одобрила)
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Anna Stefan
Мишу раздели и заставили давить секас. Естественно, он чувствовал себя неловко.
0
-3
-3
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