«Туктамышева – настоящая королева. Она притягивает самое яркое на невидимом уровне». Фотограф Новинская о съемках с фигуристкой

Фотограф Мария Новинская рассказала о характерах Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды.

Ранее фигуристы снимались у Новинской в фотосессиях.

– У Лизы Туктамышевой образ императрицы. Смелый взгляд, ярко-красное платье – это ее выбор?

– Лиза – настоящая королева. Платье и украшения выбирал стилист – не только по цвету, а по фактуре ткани, фигуре. В студию принесли много нарядов, и изначально для разных моделей подбирались другие. То есть алое платье было не сразу задумано для Лизы, но по образу и фигуре подошло именно ей. Как раз в соответствии с ее энергетикой. Лиза притягивает самое яркое на невидимом уровне.

– Лиза производит впечатление раскованной девушки с внутренней свободой. Какова она в работе с камерой?

– Вообще уникальный человек: простая, ко всему относится с юмором и в то же время зрело. Наслаждается тем, что делает. Лиза трудолюбива и старательна, открыта к любым экспериментам. Это даже на съемке чувствовалось. В итоге она получилась самая притягательная и раскованная.

– Михаил Коляда на ваших фото выглядит сдержанным – серьезный, но кое-где с легкой улыбкой.

– О да, мы очень просили его улыбнуться – хотя бы немножко. Вообще Михаил получился строгий и неприступный. Он и во время съемок держался чуть особняком от всех ребят. Пришел вместе с супругой – она его муза, – рассказала Новинская.