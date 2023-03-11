Дарио Чиризано начал скатываться с чешской фигуристкой Денизой Цимловой

Теги сборная России танцы на льду сборная Чехии Дарио Чиризано Дениза Цимлова Фигурное катание

Дарио Чиризано и чешская фигуристка Дениза Цимлова пробуют кататься вместе.

Ранее Чиризано выступал в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной. В январе этого года их дуэт распался, Хавронина встала в пару с Девидом Нарижным. 

Видео совместной тренировки Чиризано и Цимловой появилось в соцсетях. 

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16 комментариев

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Charliz
Ответ Heopsa
Усачева по ростовым параметрам не подошла, а чешка, которая чуть не выше его, подошла?
Тот же вопрос)
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наталья Головченко
Усачева-то наша, более хрупкая….
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Alia O
Ну… девочка крупная. Я прямо хз
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Лакс
Ответ Heopsa
Усачева по ростовым параметрам не подошла, а чешка, которая чуть не выше его, подошла?
не сочиняйте - не писали что по ростовым параметрам, а просто что не подходят друг другу. Дарио один из самых невысоких.
Шустицкому по росту тогда вообще никто не походит.
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Katerina Sunny
Ответ Heopsa
Усачева по ростовым параметрам не подошла, а чешка, которая чуть не выше его, подошла?
Кто вам сказал, что Усачёва не подошла именно из- за роста?
Дарио ищут партнёршу везде явно не от хорошей жизни.
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Храбрая виолончелистка
Что думают по этому поводу Ташлеровы?))
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Храбрая виолончелистка
Ответ Heopsa
Усачева по ростовым параметрам не подошла, а чешка, которая чуть не выше его, подошла?
Вот интерсно, а видеозаписи попытки скатывания с Дашей всплывут ? Любопытно было бы подглядеть)
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блОК
Ответ Heopsa
Усачева по ростовым параметрам не подошла, а чешка, которая чуть не выше его, подошла?
Других вариантов нет, видимо
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ЮИ
Тяжело невысоким парням в танцах: что Дарио, что Жан-Люк ((( такие талантливые оба и вот!
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Ayla
да ну вряд ли, она крупная
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Алё? Алёна
ощущение, что он ее обучает
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alison0
Вот это скатывание, очень интересно) в любом случае, Дарио найти отличную партнершу!
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ЮИ
Крупновата девушка. Может, он ее просто подкатывает.
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Heopsa
Усачева по ростовым параметрам не подошла, а чешка, которая чуть не выше его, подошла?
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Viks
За Чехию?
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Зойч
Видео посмотрел. Многообещающее ))). Даже на скатывание не тянет. На тренировку тоже.
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