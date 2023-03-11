Дарио Чиризано начал скатываться с чешской фигуристкой Денизой Цимловой

и чешская фигуристка Дениза Цимлова пробуют кататься вместе.

Ранее Чиризано выступал в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной. В январе этого года их дуэт распался, Хавронина встала в пару с Девидом Нарижным.

Видео совместной тренировки Чиризано и Цимловой появилось в соцсетях.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов