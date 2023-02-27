Шесть фигуристов и четыре танцевальных дуэта, отобравшихся в финал Гран-при России, не выступят на турнире
Финал Гран-при России пропустят шесть фигуристов и четыре дуэта, прошедшие отбор.
Из-за травм снялись Александра Трусова, Анастасия Зинина, Ксения Синицына, Илья Яблоков. Глеб Лутфуллин отказался от участия из-за неготовности к турниру, Михаил Коляда – без объяснения причины.
Танцоры на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не планировали выступать на турнире, дуэты Аннабель Морозов и Девида Нарижного и Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано распались. Причина снятия Александры Кравченко и Александра Шустицкого пока неизвестна.
Спортивная пара Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, квалифицировавшаяся во взрослый финал Гран-при России, предпочла выступить по юниорам – фигуристы участвовали как во взрослых, так и в юниорских этапах российской серии.
А еще я предлагаю федерации отметить всех «отсидевшихся» (в том числе и пропустивших сезон).
https://spb.kassir.ru/sport/final-kubka-rossii-gran-pri-rossii-po-figurnomu-kataniyu-na-konkah
https://kassa-yubi.ru/afisha/final-serii-gran-pri-rossii-po-figurnomu-kataniyu-abonement/#map
Билетов как не было, так и нет!