Шесть фигуристов и четыре танцевальных дуэта, отобравшихся в финал Гран-при России, не выступят на турнире

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Михаил Коляда Егор Базин Александра Трусова Елизавета Худайбердиева Аннабель Морозов Ксения Синицына Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Ирина Хавронина Дарио Чиризано Анастасия Зинина Екатерина Чикмарева Серия Гран-при России Фигурное катание

Финал Гран-при России пропустят шесть фигуристов и четыре дуэта, прошедшие отбор. 

Из-за травм снялись Александра Трусова, Анастасия Зинина, Ксения Синицына, Илья Яблоков. Глеб Лутфуллин отказался от участия из-за неготовности к турниру, Михаил Коляда – без объяснения причины. 

Танцоры на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не планировали выступать на турнире, дуэты Аннабель Морозов и Девида Нарижного и Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано распались. Причина снятия Александры Кравченко и Александра Шустицкого пока неизвестна. 

Спортивная пара Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, квалифицировавшаяся во взрослый финал Гран-при России, предпочла выступить по юниорам – фигуристы участвовали как во взрослых, так и в юниорских этапах российской серии.

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51 комментарий

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Mary Ion
Ответ Леди Брэкнелл
что предлагаете? Ну разбегутся они, потом и у оставшихся снятия пойдут.
Я предлагаю оставшимся выступать и получать заслуженные призы, места в основе сборной и так далее. У мальчиков все равно борьба сохраняется, у девочек и в парах тоже.
А еще я предлагаю федерации отметить всех «отсидевшихся» (в том числе и пропустивших сезон).
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Елена Ковалёва
Я так понимаю лучше в шоу. А ещё лучше на Гран при где то.. Вот и призовые не помогли. А по чему? Очень хочется победить отстой? А для чего? Так много вопросов..
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Блинчик
Да не травмированные они, а просто испугались конкуренции и решили позаканчивать карьеры.))
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kovfun-barrios
И после этого мне рассказывают, что фигурное прокатство это якобы спорт))
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ЧГК
Ответ Vladimir Rybakoff
Где билеты продаются? Их нигде не достать. Не зря говорят, театр начинается с вешалки. Какой бардак с билетами, такой и с фигуристами!
Полно билетов от 4к
https://spb.kassir.ru/sport/final-kubka-rossii-gran-pri-rossii-po-figurnomu-kataniyu-na-konkah

https://kassa-yubi.ru/afisha/final-serii-gran-pri-rossii-po-figurnomu-kataniyu-abonement/#map
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Anna Leonova
Ответ Vladimir Rybakoff
А за что минусуете?? За правду?? Билетов как не было, так и нет!
На субботу 4 марта на кассир ру полно билетов по 4 тр
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fillette
Ответ Оз
Так и с Глебом мутная ситуация: вчера ещё в интервью говорил, что планирует выступать, а сегодня уже оказался не готов. При этом вчера показалку откатал, квад сальхов в темноте прыгнул. Так если не готов, зачем вчера в темноте квад прыгал? И интервью раздавал. Коляда вообще не объяснил. Что-то у Мишина странное происходит.
А что странного, они купание с акулами репетируют )).
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Alexander X
Ответ Olga.t
Может главный тренер сборной Чайковская как-то объяснит ситуацию? Только не надо говорить что-то типа "об этом всём давно было известно") Елена Анатольевна, вам не кажется, что в фк-королевстве российском настоящий разгул?))
призовые, возможно, отменили😔 ушли спонсоры...
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Alexander X
Ответ Леди Брэкнелл
я представляю как сейчас Федра уговаривает остальных не сниматься. 😂😂😂
в первую очередь - Валиеву😔
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Леди Брэкнелл
Ответ Manukello
всё верно говоришь. уж чего чего, а чинуши в этом году отработали на пятерку. все вопросы тут только к фигуристам и тренерам. видно пора вместо пряника их кнутом "уговаривать"
что предлагаете? Ну разбегутся они, потом и у оставшихся снятия пойдут.
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Syndycate
Кондратюк еще снимется 75%
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Alexander X
с тоит добавить: "уже" и "на данный момент"... чёт мне кажется, что список будет расширяться 😔
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Syndycate
Ответ Lilia Sadykova
очень интересная формулировка " не планировали там выступать". Это разве не обязательный турнир, который организует федра? Я думала, что такие турниры как работа для фигуристов. И это все равно что в рабочий день не пойти на работу и сказать начальству " я не планировала сегодня идти". Или у нас теперь кто где хочет, тот там и выступает?
Дэвисы уже весь сезон не планировали выступать)
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Manukello
видать нашли себе варианты переходов, карантин охлапатывают.
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Manukello
Ответ Додик Аксель
По группе здоровья и отказникам надо отдельно проводить свой ФГП.
тут не фгп надо проводить, а отправлять лес валить на благо родины. а то каждому по 5 массажистов вынь-положь засчет государства, а как выступать - "да чот не хочется. не планировали".
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Manukello
Ответ Mary Ion
Да просто прикроют это шапито в след сезоне и все. А наши спортсмены демонстрируют любовь к спорту во всей красе. Посмотрю, как они будут себя вести когда в след сезоне сократят и финансирование соревнований, и гранты на шоу. И все будут бегать и такие: ой, нам нужна мотивация, чтобы продолжать. Очень смешанные эмоции в отношении федерации. С одной стороны - в этом сезоне они реально сделали для спортсменов максимум. С другой - ну какого фига не включить админ ресурс и не разрулить эту историю с пересечениями с шоу?(( хотя откровенно говоря, это больше говорит о спортсменах и их стратегическом мышлении, а не о федерации
всё верно говоришь. уж чего чего, а чинуши в этом году отработали на пятерку. все вопросы тут только к фигуристам и тренерам. видно пора вместо пряника их кнутом "уговаривать"
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Manukello
это просто натуральный срыв соревнований.
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Natalia Solomakha
То ли ещё будет. Прошлый опыт с брутальными соревами в Питере, с которых снимаются все до начала, ничему их не научил :) С другой стороны, главное на три места на пьедестале спортсменов наскрести и ОК, галочка поставлена.
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Оз
Ответ Lilia Sadykova
особенно нравиться формулировка " не планировали там выступать". Т.е. у нас теперь получается кто где хочет, тот там и выступает?
Так и с Глебом мутная ситуация: вчера ещё в интервью говорил, что планирует выступать, а сегодня уже оказался не готов. При этом вчера показалку откатал, квад сальхов в темноте прыгнул. Так если не готов, зачем вчера в темноте квад прыгал? И интервью раздавал. Коляда вообще не объяснил. Что-то у Мишина странное происходит.
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Валерий Петров
Ответ Lilia Sadykova
особенно нравиться формулировка " не планировали там выступать". Т.е. у нас теперь получается кто где хочет, тот там и выступает?
Ну так не рабы же ))
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Надумочка
Ответ Roman Ivanov
распродали мошенники вот я например забронил на юниорский фк ТРУБЮ отдаю бесплатно несколько билетов, никому не надо а на взрослый, напишу мошенникам за пару часов, не более чем за 500 р куплю)) думаю кто-нить да согласится
Ну уж не мошенники они, просто барыги
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Vladimir Rybakoff
Ответ Vladimir Rybakoff
Где билеты продаются? Их нигде не достать. Не зря говорят, театр начинается с вешалки. Какой бардак с билетами, такой и с фигуристами!
А за что минусуете?? За правду??

Билетов как не было, так и нет!
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asusp527
Ответ Продышались
Офигеть причины для снятия у всех, кроме людей с настоящими травмами и распавшихся.
А вообще без объяснения причины не хотите?
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Lotte Fischbach
Ответ Marya Y
Накрутили всего, а ближе к делу и спортсменов в достаточном количестве еле-еле наскребут. И как-то надо списки сборной формировать по итогам.
Атак и формировать. Кто отказывается соревноваться вон из сборной. Нечего государственное бабло проедать.
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asusp527
Ответ fk_pairs
И только наши замечательные спортивные пары в строю, причём все три топ папы ещё с ОИ сезона, ещё и усложняются.
Тьфу, тьфу, тьфу, и по лереву постучать😊
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