Шесть фигуристов и четыре танцевальных дуэта, отобравшихся в финал Гран-при России, не выступят на турнире

Финал Гран-при России пропустят шесть фигуристов и четыре дуэта, прошедшие отбор.

Из-за травм снялись , , , . отказался от участия из-за неготовности к турниру, – без объяснения причины.

Танцоры на льду и не планировали выступать на турнире, дуэты и Девида Нарижного и и распались. Причина снятия Александры Кравченко и Александра Шустицкого пока неизвестна.

Спортивная пара – Матвей Янченков, квалифицировавшаяся во взрослый финал Гран-при России, предпочла выступить по юниорам – фигуристы участвовали как во взрослых, так и в юниорских этапах российской серии.