Самохин о Хаврониной и Нарижном: «Худайбердиева и Базин позитивно отреагировали на их приход в группу. Им нужно было дополнительное «шило»

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Тренер Самохин рассказал, как образовался новый танцевальный дуэт Ирина ХавронинаДевид Нарижный

Хавронина ранее выступала с Дарио Чиризано, Нарижный катался с Аннабель Морозов. Обе пары распались перед чемпионатом России. 

«Это не случилось бы, если бы сохранялась пара Морозов – Нарижный. Думаю, ноги оттуда растут. Конкретную причину распада той пары я не знаю — это надо Николая (Морозова) спрашивать. Скорее всего, его, а не Девида. Но развалились до чемпионата России, хотя могли бы участвовать. Возможно, какие-то другие планы были.

А то, что Ира решила встать с Девидом — я не спрашивал. Девида я понимаю — они встречаются, ему нужна была партнерша, а Ира — очень хорошая партнерша. У Иры я не спрашивал причину. Не думаю, что тут причина – любовь исключительно. Думаю, она для себя какие-то определенные планы на будущее нарисовала по перспективе.

Может быть, и любовь, но здесь выход во взрослые — это абсолютно другое. В юниорах может произойти все что угодно. Что бы ты ни делал — главное, чтобы это было весело, здорово, мощненько. Во взрослых все равно все по-другому. Ира, наверное, для себя что-то определила.

Они к нам обратились. Разговаривали с Девидом сначала, но потом и с обоими ребятами. Мы с супругой с ними встречались и дали им возможность подумать, точно ли вы понимаете. Ребята подумали и в конце концов решили так. Они хотели поменять что-то. За последние год или два успели почувствовать Ира одних тренеров, Девид — Алексея Горшкова с его командой. Конкретно лезть с вопросами «а что не устраивало» — зачем?

Мы долго не думали. Мы обсудили, нам интересно развиваться, для нас это определенный вызов. Судя по тому, что нам интересно, тут ни страха, ничего нет. Мы с супругой обсудили и сказали «да», если ребята решат — давай, с удовольствием», — сказал Самохин.

Специалист отметил, что Худайбердиева и Базин позитивно отреагировали на приход в группу новой пары. 

«Думаю, для обеих пар будет определенная мотивация. И Лиза с Егором отреагировали на это очень позитивно. Как Егор выразился — конечно, одним скучновато. Скучновато в плане что никто не подталкивает сзади.

Им и нужно было что-то такого плана, какое-то дополнительное «шило», — цитирует Самохина «Чемпионат»

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13 комментариев

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floret
Пока осадок от сказанного Самохиным действительно не приятный. Посмотрим как скатается и будет выглядеть новая пара.
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Ольга Воеводина
Чувство, что Ира с Дэвидом воспринимаются тренером именно как "шило" для Лизы с Егором, а не как перспективная пара, в дальнейшем способная превзойти ХБ...
+2
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Большое Путешествие Рузика
Какой-то неприятный осадок после интервью Самохина. Производит впечатление какого-то липкого, неприятного и непорядочного человека.
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Lukeria
Они и без подталкивания падают
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Irina Kistler
мне показалось, что им больше пригодится домкрат
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Туц
Жду через год новую пару - Худайбердиева- Нарижный. Эти двое больше всего партнеров поменяли среди наших танцоров. Сама судьба их сводит вместе.. Вот уже и каток и тренер общий))Дело за малым. Старых партнеров в утиль им не привыкать)
+10
-1
+9
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Princess23
))) позитивно потерли ладошки "О еще одну хорошую пару развалили - соперников меньше" )
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or.om
Да прям, не верю
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Додик Аксель
По ходу следующего сезона посмотрим на их "радостное" соперничество в группе. А пока пусть тренируется и скатывается новая пара.
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Brokkoli
Еще если и сзади подталкивать, будет Лиза в кляре
+6
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chespo
Интересно, Лиза согласна со своим партнером, и ей тоже было скучно быть единственной примой у своих тренеров, что-то думается, что нет. Посмотрим, что из этого выйдет.
+7
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+7
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Katerina Sunny
"Скучновато в плане что никто не подталкивает сзади"
А кто должен? Судьи уже, как могут, закрывают глаза на падения и ставят "нищенские" компоненты, а не то- быть мировому рекорду.
+15
0
+15
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Девушка Безимени
спец по шилам в опе
+8
0
+8
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