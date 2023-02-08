Самохин о Хаврониной и Нарижном: «Худайбердиева и Базин позитивно отреагировали на их приход в группу. Им нужно было дополнительное «шило»

Тренер Самохин рассказал, как образовался новый танцевальный дуэт – .

Хавронина ранее выступала с , Нарижный катался с . Обе пары распались перед чемпионатом России.

«Это не случилось бы, если бы сохранялась пара Морозов – Нарижный. Думаю, ноги оттуда растут. Конкретную причину распада той пары я не знаю — это надо Николая (Морозова) спрашивать. Скорее всего, его, а не Девида. Но развалились до чемпионата России, хотя могли бы участвовать. Возможно, какие-то другие планы были.

А то, что Ира решила встать с Девидом — я не спрашивал. Девида я понимаю — они встречаются, ему нужна была партнерша, а Ира — очень хорошая партнерша. У Иры я не спрашивал причину. Не думаю, что тут причина – любовь исключительно. Думаю, она для себя какие-то определенные планы на будущее нарисовала по перспективе.

Может быть, и любовь, но здесь выход во взрослые — это абсолютно другое. В юниорах может произойти все что угодно. Что бы ты ни делал — главное, чтобы это было весело, здорово, мощненько. Во взрослых все равно все по-другому. Ира, наверное, для себя что-то определила.

Они к нам обратились. Разговаривали с Девидом сначала, но потом и с обоими ребятами. Мы с супругой с ними встречались и дали им возможность подумать, точно ли вы понимаете. Ребята подумали и в конце концов решили так. Они хотели поменять что-то. За последние год или два успели почувствовать Ира одних тренеров, Девид — с его командой. Конкретно лезть с вопросами «а что не устраивало» — зачем?

Мы долго не думали. Мы обсудили, нам интересно развиваться, для нас это определенный вызов. Судя по тому, что нам интересно, тут ни страха, ничего нет. Мы с супругой обсудили и сказали «да», если ребята решат — давай, с удовольствием», — сказал Самохин.

Специалист отметил, что Худайбердиева и Базин позитивно отреагировали на приход в группу новой пары.

«Думаю, для обеих пар будет определенная мотивация. И Лиза с Егором отреагировали на это очень позитивно. Как Егор выразился — конечно, одним скучновато. Скучновато в плане что никто не подталкивает сзади.

Им и нужно было что-то такого плана, какое-то дополнительное «шило», — цитирует Самохина «Чемпионат».