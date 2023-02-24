«Спасибо за профессионализм, за доброту и строгость! За любовь и огонь в вашем сердце!» Акатьева, Хромых, Тарасова и Морозов поздравили Тутберидзе с днем рождения

Фигуристы Софья Акатьева, Майя Хромых, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие поздравили тренера Этери Тутберидзе с 49-летием.

«Я хочу пожелать Вам ярких событий, исполнения долгожданных желаний и неиссякаемого запаса вдохновения! Спасибо Вам за профессионализм, за доброту и строгость! Спасибо за Вашу любовь и за огонь в Вашем сердце!» – написала Акатьева в инстаграме.

«Этери Георгиевна, поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья, много радости и побед!» – поздравила Хромых.

«Желаю и впредь работать с опережением времени. Желаю, чтобы все твои спортсмены бесконечно побеждали, приводя в восторг всех, кто любит и понимает фигурное катание. Желаю твоей дочке успехов и здоровья!», – говорится в обращении заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Спасибо Вам за Ваш труд, за веру в нас. Светите, вдохновляйте и будьте счастливы!» – пожелали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

«Вы являетесь образцом для нас всех – талантливым тренером, уникальным наставником, человеком, который не боится трудностей и всегда добивается своей цели. Благодаря Вашему трудолюбию, профессионализму и преданности, Вы сформировали уникальное поколение спортсменов-чемпионов, которые не раз свершали историю на мировой арене.

Вы научили многих спортсменов смотреть на фигурное катание с другой стороны, ставить перед собой высокие цели и добиваться непревзойденных результатов. Ваш вклад в мировое фигурное катание нельзя переоценить, ведь Вы – настоящий символ этого спорта. Мы хотим пожелать Вам здоровья, счастья, удачи и успеха во всех делах и проектах! Спасибо, что Вы стали прекрасным примером для всех нас», – говорится на странице казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой.