«Спасибо за профессионализм, за доброту и строгость! За любовь и огонь в вашем сердце!» Акатьева, Хромых, Тарасова и Морозов поздравили Тутберидзе с днем рождения

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Фигуристы Софья Акатьева, Майя Хромых, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие поздравили тренера Этери Тутберидзе с 49-летием.

«Я хочу пожелать Вам ярких событий, исполнения долгожданных желаний и неиссякаемого запаса вдохновения! Спасибо Вам за профессионализм, за доброту и строгость! Спасибо за Вашу любовь и за огонь в Вашем сердце!» – написала Акатьева в инстаграме.

«Этери Георгиевна, поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья, много радости и побед!» – поздравила Хромых.

«Желаю и впредь работать с опережением времени. Желаю, чтобы все твои спортсмены бесконечно побеждали, приводя в восторг всех, кто любит и понимает фигурное катание. Желаю твоей дочке успехов и здоровья!», – говорится в обращении заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Спасибо Вам за Ваш труд, за веру в нас. Светите, вдохновляйте и будьте счастливы!» – пожелали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

«Вы являетесь образцом для нас всех – талантливым тренером, уникальным наставником, человеком, который не боится трудностей и всегда добивается своей цели. Благодаря Вашему трудолюбию, профессионализму и преданности, Вы сформировали уникальное поколение спортсменов-чемпионов, которые не раз свершали историю на мировой арене.

Вы научили многих спортсменов смотреть на фигурное катание с другой стороны, ставить перед собой высокие цели и добиваться непревзойденных результатов. Ваш вклад в мировое фигурное катание нельзя переоценить, ведь Вы – настоящий символ этого спорта.   Мы хотим пожелать Вам здоровья, счастья, удачи и успеха во всех делах и проектах! Спасибо, что Вы стали прекрасным примером для всех нас», – говорится на странице казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой.

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6 комментариев

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Даша Лавренова
Какие красивые слова от Элизабет. Благодарная ученица и теперь тренер, продолжатель дела ЭГ
+6
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22somebody22
Камила,не поздравляй.Когда тебя дисквалифицируют,она сразу отпишется от тебя и вычеркнет из списка учениц.
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22somebody22
Ответ vanessa2021
Усачева не поздравила Этери чтоли? Что с ней сейчас, совсем ничего не слышно.
А есть за что поздравлять?Угробила спортсменку,та даже выиграть ничего не успела.
+3
-4
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vanessa2021
Усачева не поздравила Этери чтоли? Что с ней сейчас, совсем ничего не слышно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morveena Bum
интересно, кто ведет страницу Турсынбаевой. есть ощущение, что маман.
хочется верить, что у самой Элизабет когда-нибудь раскроются глаза на нее, если еще не.
+5
-8
-3
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oleg
Гениальный тренер. Оспорить сие невозможно. С днем рождения Этери Георгиевна. Крепкого здоровья и терпения!
+25
-3
+22
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