Илья Авербух: «Худайбердиева и Базин были фаворитами изначально. Сегодня они выиграли абсолютно заслуженно»

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Хореограф Илья Авербух назвал заслуженной победу Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России в танцах на льду в Красноярске.

Дуэт занял первое место на турнире, несмотря на падения Худайбердиевой в ритм-танце и произвольном.

«Елизавета Худайбердиева и Егор Базин были фаворитами изначально в связи с отсутствием Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, Александры Степановой и Ивана Букина, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Худайбердиева и Базин катались очень хорошо до падения, они сильная пара, но, к сожалению, была допущена ошибка. Я хочу пожелать ребятам, чтобы череда ошибок, которая идет с самарского этапа Гран‑при, прекратилась и мы смогли увидеть, как они могут блистать.

Сегодня они выиграли абсолютно заслуженно, поздравляю ребят и их тренера – Дениса Самохина», – сказал Авербух.

Из-за чего рыдала новая чемпионка в танцах на льду? Эмоции после победы, в которой никто не сомневался

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами

47 комментариев

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Kareglazaya
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Ох уж эти изначальные фавориты...
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небрат
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То есть на лед явно можно было бы и не выходить...
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Саша Кутузова
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Спортс, позорники, исправьте фамилию!!! Профессионалы, блин. Мало у вас токсичности на сайте, так вы еще и здесь отличились.
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Allbee
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Наркоманы.
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newselena
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" Изначально были фаворитами" Угу. Они стали бы фаворитами, без КС и Букиных, возможно. Если бы катались хотя бы без постоянных спотыкачей и падений. Просто потому что опыта больше, чем у других. А так очень серенькая пара, обычная, без хорошего скольжения, да еще и крайне нестабильная
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Elenavasilevna
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Ответ notafan
У неё правда такая фамилия или редактор спортса начал отмечать??. 🙂
Похоже слишком жестко начал))))
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pele_kan
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Ответ Владислав Демидов
Интересная фамилия.
описочка прям по Фрейду чисто)
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Elenavasilevna
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Когда череда ошибок прекратится и они будут блистать, вот тогда их победа будет заслуженной, но это явно не сегодня.
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Konyok
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В том то и проблема с танцами, кто фаворит изначально - на того и медали вешают, а надо прокаты оценивать!
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pele_kan
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автор новости явно показал свое отношение к этому беспределу в танцах)
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pele_kan
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Ответ Ольга Калугина
Какая фамилия. ПесТня😁😁
😂
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Mari777
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"И мужа Худы продюсера 1 канала, поздравляю" - добавил Авербух ))
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Ольга Калугина
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Какая фамилия. ПесТня😁😁
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Evil Man
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Ответ notafan
У неё правда такая фамилия или редактор спортса начал отмечать??. 🙂
Интересно через сколько соизволят поправить :)))
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Black&White
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Многие спортсмены тоже хорошо катаются между падениями, но почему-то золотых медалей ЧР им за это не дают. Саша вот ни разу не была ЧР. А тут партнерша на ногах не стояла, а с золотой медалью.
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Sivl
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Пасечник с Некрасовым больше всех понравились!
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Shveddka
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Ответ notafan
У неё правда такая фамилия или редактор спортса начал отмечать??. 🙂
Ааааа🤣Коммент дня👍
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Глеб Жиглов
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Он оправдывает абсолютно любые решения судей, нашей Федерации ФК и т.д. Редко можно встретить на столько бесхребетного подхалима..
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Антон
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Ответ Дина Любич
Как Вы точно заметили! Я поначалу пропустила, а потом повеселилась ! 🙈
Тролляка ещё тот
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Sivl
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Так-то по чесноку, и соперников-то особо не было. Где-то кусают локти Морозов с Нарижным, это ж надо было вот так бездарно отдать свой чемпионат России.
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Evil Man
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Ответ notafan
У неё правда такая фамилия или редактор спортса начал отмечать??. 🙂
Ахахахаха
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Владислав Демидов
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Интересная фамилия.
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Orange carrot
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А что еще мог сказать Авер, который сидит на крючке Первого канала. Фу блин, мерзко.
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miladiz
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Ответ Кошка Матраскина
Во всей этой ситуации меня больше всего возмущает Авербух. Откровенно льет елей пытаясь прикрыть неловкое катание
У Ильи проект с первым каналом, вот он и рассыпается.
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TatRom
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Исправьте ошибку в фамилии Лизы!!!
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