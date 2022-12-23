Илья Авербух: «Худайбердиева и Базин были фаворитами изначально. Сегодня они выиграли абсолютно заслуженно»

Хореограф Илья Авербух назвал заслуженной победу Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России в танцах на льду в Красноярске.

Дуэт занял первое место на турнире, несмотря на падения Худайбердиевой в ритм-танце и произвольном.

«Елизавета Худайбердиева и Егор Базин были фаворитами изначально в связи с отсутствием Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, Александры Степановой и Ивана Букина, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Худайбердиева и Базин катались очень хорошо до падения, они сильная пара, но, к сожалению, была допущена ошибка. Я хочу пожелать ребятам, чтобы череда ошибок, которая идет с самарского этапа Гран‑при, прекратилась и мы смогли увидеть, как они могут блистать.

Сегодня они выиграли абсолютно заслуженно, поздравляю ребят и их тренера – Дениса Самохина», – сказал Авербух.

Из-за чего рыдала новая чемпионка в танцах на льду? Эмоции после победы, в которой никто не сомневался

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами