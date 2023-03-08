Авербух о распадах танцевальных дуэтов: «Тенденция очень тревожная. Почему-то многие решили, что за один сезон можно покорить все вершины»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду чемпионат России Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Диана Дэвис Глеб Смолкин Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Серия Гран-при России Фигурное катание

Илья Авербух назвал тревожной тенденцией распады танцевальных дуэтов в России.

– Если в трех видах программы уровень чемпионата России и финала Гран-при даже выше, чем на соответствующих международных соревнованиях, то в танцах мы наблюдаем определенный спад.

– Не могу согласиться с этим утверждением на все 100%. Мы не видели в нынешнем сезоне наш лучший молодой дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин.

Взяли паузу, но не объявили о завершении карьеры многолетние лидеры сборной Виктория СиницинаНикита Кацалапов и Александра СтепановаИван Букин. Из тех, кто выступал в нынешнем сезоне, выделю победителей финала Гран-при России Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола. Ученики Анжелики Крыловой буквально ворвались в российскую элиту.

Очень жаль, что из-за болезни партнерши они пропустили чемпионат России в Красноярске. Если ребята будут продолжать в том же духе, то смогут заявить о себе и на международных соревнованиях. Хотя в танцах на льду нужно постоянно быть в топе, чтобы иметь необходимый авторитет. Возвращать позиции в этом виде после снятия санкций будет сложнее, чем в других дисциплинах фигурного катания.

– Считаете, что до сих пор, как в те времена, когда вы выступали в танцах, существует пресловутая очередь на пьедестал?

– Определенный рейтинг дуэтов все равно существует. Хотя сейчас критерии, по которым осуществляется судейство, гораздо более прозрачны, чем в мое время. Тренеры понимают, за счет чего, поставив танец, можно обыграть соперников.

– В нынешнем сезоне очень многие танцевальные дуэты, которые только выходили на серьезный уровень, распались. Чем вы это объясняете?

– Тенденция очень тревожная. Почему-то многие решили, что за один сезон можно покорить все вершины. Такого в танцах никогда не было, и уверен, что не будет. Чемпионами становятся те дуэты, которые вместе прошли долгий путь, в которых партнеры чувствуют и понимают друг друга. Хочется, чтобы эти слова услышали те, кто давно катается вместе, – заявил хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

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8 комментариев

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N-fox
Ответ Toba Door
Хорошо Авербух тролит про девисов, про мужское тоже, очень интересно наблюдать за нашим мужским катанием, хотя, судьи распредедт места грибами, чего стоит сравнить компоненты Алиева 93 и Кондратюка с полной проваленной программой 92, с копейками, а насчёт международных стартов наши парни не так сильно приблизились
В женской одиночке с грибами тоже очень интересно. По ПП по возрастающей: Горбачева 68.35 (в программе нет пустых мест, скорость, композиция, все есть), Муравьева 73.16, Петросян 73.43 , Акатьева 74.35, Туктамышева 75. 83 (!!!!!) Валиева 75.97. С Туктамышевой 2-й оценкой только Валиева конкурирует, да и то, всего 14 сотых ей привезла!!!
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Gemma157
ну как не было? вон диша с дэвисом, не имея никаких серьезных достижений в юниорах, вышли во взрослые и сразу же отобрались и на европу, и на олимпийские. другие пары целый цикл идут к этому, а они за каких-то полсезона
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Леди Брэкнелл
Ответ Toba Door
Хорошо Авербух тролит про девисов, про мужское тоже, очень интересно наблюдать за нашим мужским катанием, хотя, судьи распредедт места грибами, чего стоит сравнить компоненты Алиева 93 и Кондратюка с полной проваленной программой 92, с копейками, а насчёт международных стартов наши парни не так сильно приблизились
в любом случае уровень парней довольно высокий. у нас нет одного топ лидера, но многие на неплохом уровне.
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Agura
Ответ Toba Door
Хорошо Авербух тролит про девисов, про мужское тоже, очень интересно наблюдать за нашим мужским катанием, хотя, судьи распредедт места грибами, чего стоит сравнить компоненты Алиева 93 и Кондратюка с полной проваленной программой 92, с копейками, а насчёт международных стартов наши парни не так сильно приблизились
Вы дочитайте до конца:

Чемпионами становятся те дуэты, которые вместе прошли долгий путь, в которых партнеры чувствуют и понимают друг друга. Хочется, чтобы эти слова услышали те, кто давно катается вместе, – заявил хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду.
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Toba Door
Ответ Валерий Петров
В нашеймужской одиночке, как по мне, своего рода рулетка - явного лидера, такого чтобы был более-менее стабилен, нет. Сегодня один наваляет, завтра другой и так далее. Но средний (по больнице) уровень вполне высокий.
Я знаю, мне интереснее смотреть пары и мужское, но гое и компоненты вытягивают на подиум особенно некоторых, других топят
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Валерий Петров
Ответ Toba Door
Хорошо Авербух тролит про девисов, про мужское тоже, очень интересно наблюдать за нашим мужским катанием, хотя, судьи распредедт места грибами, чего стоит сравнить компоненты Алиева 93 и Кондратюка с полной проваленной программой 92, с копейками, а насчёт международных стартов наши парни не так сильно приблизились
В нашеймужской одиночке, как по мне, своего рода рулетка - явного лидера, такого чтобы был более-менее стабилен, нет. Сегодня один наваляет, завтра другой и так далее.
Но средний (по больнице) уровень вполне высокий.
+5
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Toba Door
Хорошо Авербух тролит про девисов, про мужское тоже, очень интересно наблюдать за нашим мужским катанием, хотя, судьи распредедт места грибами, чего стоит сравнить компоненты Алиева 93 и Кондратюка с полной проваленной программой 92, с копейками, а насчёт международных стартов наши парни не так сильно приблизились
+12
-2
+10
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Russia_Vpered
Ничего и не тревожная тенденция. Все закономерно. Федра пожинает то,что посеяла сама,то бишь полный беспредел.
+15
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