Авербух о распадах танцевальных дуэтов: «Тенденция очень тревожная. Почему-то многие решили, что за один сезон можно покорить все вершины»

Илья Авербух назвал тревожной тенденцией распады танцевальных дуэтов в России.

– Если в трех видах программы уровень чемпионата России и финала Гран-при даже выше, чем на соответствующих международных соревнованиях, то в танцах мы наблюдаем определенный спад.

– Не могу согласиться с этим утверждением на все 100%. Мы не видели в нынешнем сезоне наш лучший молодой дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Взяли паузу, но не объявили о завершении карьеры многолетние лидеры сборной Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Александра Степанова – Иван Букин. Из тех, кто выступал в нынешнем сезоне, выделю победителей финала Гран-при России Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола. Ученики Анжелики Крыловой буквально ворвались в российскую элиту.

Очень жаль, что из-за болезни партнерши они пропустили чемпионат России в Красноярске. Если ребята будут продолжать в том же духе, то смогут заявить о себе и на международных соревнованиях. Хотя в танцах на льду нужно постоянно быть в топе, чтобы иметь необходимый авторитет. Возвращать позиции в этом виде после снятия санкций будет сложнее, чем в других дисциплинах фигурного катания.

– Считаете, что до сих пор, как в те времена, когда вы выступали в танцах, существует пресловутая очередь на пьедестал?

– Определенный рейтинг дуэтов все равно существует. Хотя сейчас критерии, по которым осуществляется судейство, гораздо более прозрачны, чем в мое время. Тренеры понимают, за счет чего, поставив танец, можно обыграть соперников.

– В нынешнем сезоне очень многие танцевальные дуэты, которые только выходили на серьезный уровень, распались. Чем вы это объясняете?

– Тенденция очень тревожная. Почему-то многие решили, что за один сезон можно покорить все вершины. Такого в танцах никогда не было, и уверен, что не будет. Чемпионами становятся те дуэты, которые вместе прошли долгий путь, в которых партнеры чувствуют и понимают друг друга. Хочется, чтобы эти слова услышали те, кто давно катается вместе, – заявил хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов