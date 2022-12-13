«Интересно было бы увидеть танцы Степановой и Букина, Синициной и Кацалапова. О Дэвис и Смолкине в тренерском кругу никто не вспоминал». Ростислав Синицын о Гран-при

Чемпион СССР в танцах на льду, чешский тренер Ростислав Синицын рассказал об интересе к конкуренции мировых и российских танцевальных дуэтов в серии Гран-при.

Сборная России сейчас отстранена от международных стартов.

«Интересно было бы посмотреть соперничество ведущих танцевальных дуэтов мира с российскими. Еще более интересно было бы увидеть, какие танцы готовы были представить Александра Степанова – Иван Букин и Виктория Синицина – Никита Кацалапов. О тренирующихся в США Диане Дэвис и Глебе Смолкине в тренерском кругу никто не вспоминал.

Соревнования в танцах на льду в финале Гран-при в Турине были самыми интересными из всех четырех видов программы. Итоговое распределение мест могло быть и другим, но канадский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен, ранее выступавший за Данию, подвело падение.

Очень интересный произвольный танец у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри в новом для них стиле. Неплохой танец у американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, но что-то подобное у них видели. Хотя получилось хорошо.

Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили вполне заслуженно, хотя откатались без блеска. Видимо, переволновались. На этапах Гран-при они выглядели ярче», – отметил Синицын.