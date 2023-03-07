«Надеюсь, своим примером я показываю вам, что нет ничего невозможного». Загитова показала влог о шоу, где спела с Zivert

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Алина Загитова опубликовала влог о шоу, где она спела в дуэте с Zivert.

14 февраля олимпийская чемпионка участвовала в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Загитова исполнила показательный номер, а затем выступила на сцене с певицей Zivert.

«Как здорово пробовать что-то новое. Надеюсь, своим примером я показываю вам, что нет ничего невозможного.

Не бойтесь делать то, что еще не делали, и не слушайте других людей», – сказала олимпийская чемпионка в конце видео.

114 комментариев

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Kareglazaya
Ответ закрыт по беспределу
Воистину! С наступающим!
Спасибо)
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Андрей Яковлев
Ответ Маргарита Михайловна
Надо понимать что в отличие от Зиверт Алина пела вживую. Профессионалы это понимают поэтому высоко оценили её дебют на сцене.
не лечится
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El Gran Capitan
Перефразируя знаменитое высказывание А.Ф. Бышовца, "человеческой глупости нет предела". Так что ничего нового Алина тут не открыла)
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Ирина Чунаева
Ответ Мария Курникова
Алиначка, своим примером ты показываешь, как вести себя нельзя! Стыдно должно быть, а ты ещё влоги вставляешь!
А в чем ей стыдиться? Вот любят у нас всё вывернуть наизнанку. Она прямо говорит, если есть желание пробовать новое- делай, не бойся осуждений. Если бы после первого падения она бросила ФК, мир никогда не узнал бы имени Алина, абсолютной чемпионки. Ведь повторяя раз за разом приходит опыт, успех и признание.
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плюшевая Ракета
Ответ AllaS
Много предложений получила Алина в результате опросов певцов, композиторов, продюсеров . Можно поблагодарить СМИ опросивших их . Широка Страна родная и широки просторы и возможности , Дерзай Алина .
Где выхлоп-то от предложений певцов, композиторов, продюсеров, когда мы будем счастливы услышать целый альбом песен ими написанных, в исполнении Великой Чемпионки?
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Татьяна Тычинская
Ответ Мария Курникова
Так Алиначка все места по блату заняла! Лайшев подтвердит! Алиначка никого не пускает!
Мария Курник, какая вы активная в новостях об Алине! Шаурму бы хоть похвалили, порадовались, что она на "маски" попала.
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AllaS
Ответ Maecenas
на очереди накрутка на ютубе? Это ж вообще кринж, за 2 недели +50к в телеге, при тех же просмотрах и реакциях.
Потому что Звезда и спорта и шоу- биза . Ничего удивительного , большая популярность .
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AnnaPak
Ответ Янтарь
Когда кажется, что кринжовее уже некуда, Алинка снова доказывает, что невозможное - возможно. Умилительно, что она, кажется, этим всерьёз гордится.
Человек преодолевает свои комплексы, выходит на аудиторию, исполняет свои мечты, что в этом не так , Алина пример как в 20 лет исполнять свои желания за свой счёт ,впрочем не только свои ,а на таких завистников и неудачников ей глубоко н …ь
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juliamart
Ответ несахар
Короче, Алиночка мыслит в стиле Бузовой. Мол, пробуйте всё новое, делайте, что хотите, никого не слушайте, и плевать, есть талант или нет.
Мда, дурной пример заразителен
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Настя Розова
Ответ Янтарь
И пять лет спустя всё один аргумент - "а вот у Медведевой"... Казалось бы, Алинушка так далеко вперёд продвинулась, вырвалась за рамки амплуа фигуристки, пора сравнивать её с такими мастодонтами своих профессий, как Симоньян, Бузова и Машка Захарова. А то и с самой тёзкой Кабаевой! Но нет - всё об ЕМ да об ЕМ...
Бери выше — с Волочковой и Милявской))))) Ну хоть не с Алексеем Паниным. Хотя он тоже собак любит.
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AllaS
Ответ Irina037
Алина мечется из ведущих в певицы,нужно остановиться на спорте,там она наиболее успешна
Она и занимается на постоянной основе профессионально ФК , выступая в шоу вот и сейчас Владивосток, Хабаровск , Краснодар завтра Воронеж и во всех городах Аншлаги, овации , цветы . В Краснодаре просто море цветов все болельщики с юга Страны примчались на шоу с Примой ФК . Так что дело прежде всего. Но и о хобби забывать не надо .
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Я
Ответ Я
А пройти мимо, нет? Любобытство берет верх?
Простите. любоПытство
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3a_3eHuT
Что писать в комментариях?! Один елей?! Любая критика сносится на корню, автор летит в бан. Строит в своих медиа иллюзорный мир вечной любви и обожания...
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закрыт по беспределу
Ответ Самасебезвезда
А ты, зачем-то лезешь на ТВ, в песенное шоу, да?
Добрее надо быть, дорогуша.

С наступающим!
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Charliz
Любители Шаурмички пришли опять хейтить))
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Ирина Чунаева
Ответ Марина777
У вас очень плохое зрение, сейчас на сайте очень много плачущей и ихикающей, завалявшийся панды, занявшей финале 2 место, наслаждайтесь🤣
Вот уж точно завалявшаяся панда вызывает отторжение, особенно когда под неё засовывают других фигуристок.
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AnnaPak
Ответ Алексей Венедиктов
А что невозможного уж такого если ты выбрала быть фриком, Алинушка?) этим путем уже пошли Милонов, Терюшков, Джигурда, Волочкова, Бузова😂
Нет , шаурму не обойти .
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Маргарита В Сафронова
Ответ Андрей Яковлев
последний раз я такой текст, такой слог, такой задор и такую наивность слышал на собрании октябрятской звездочки в третьем классе при рекомендации в пионеры)))) О! Боже.....
О, как вы реагирует на Алину, проходу еи на ленте не даёте))) Цепляет, да? В отличие от других.
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Я
Ответ Мария Курникова
Так Алиначку все время навязывают, вот и приходится постоянно смотреть и оценивать... Хотя очень не хочется...
А пройти мимо, нет? Любобытство берет верх?
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Самасебезвезда
Ответ несахар
она издевается над нами?
А ты как думало?
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Самасебезвезда
Ответ закрыт по беспределу
"Каждому по факту Надо научиться петь. Но бывает так, что Не дано тебе уметь..."
А ты, зачем-то лезешь на ТВ, в песенное шоу, да?
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Irina Kistler
Ответ Маргарита Михайловна
Надо понимать что в отличие от Зиверт Алина пела вживую. Профессионалы это понимают поэтому высоко оценили её дебют на сцене.
Трижды Премудрая пела под фонограмму, профессионалы- музыканты это публично отметили.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Мария Курникова
Алиначка своими "мудростями" очень утомляет...
Вы как «очарованный странник» в любой ветке Алиной утомляетесь...
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Ирина Чунаева
Ответ Неволяшка
Не велика заслуга) Люблю басни Крылова) "Ах, Моська, знать она умна, что лает на слона".
про Моську было сказано: не умна, а "знать она СИЛЬНА, КОЛЬ лает на слона". Совсем другой смысл.
+1
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Татьяна Тычинская
Ответ Мария Курникова
Алиначка все повторяет за Женей! Уже не знает, как привлечь к себе внимание! Алиначка страшно боится забвения!
За какой Женей? Шаурма которая?
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