«Надеюсь, своим примером я показываю вам, что нет ничего невозможного». Загитова показала влог о шоу, где спела с Zivert

Алина Загитова опубликовала влог о шоу, где она спела в дуэте с Zivert.

14 февраля олимпийская чемпионка участвовала в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Загитова исполнила показательный номер, а затем выступила на сцене с певицей Zivert.

«Как здорово пробовать что-то новое. Надеюсь, своим примером я показываю вам, что нет ничего невозможного.

Не бойтесь делать то, что еще не делали, и не слушайте других людей», – сказала олимпийская чемпионка в конце видео.