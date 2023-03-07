«Надеюсь, своим примером я показываю вам, что нет ничего невозможного». Загитова показала влог о шоу, где спела с Zivert
Алина Загитова опубликовала влог о шоу, где она спела в дуэте с Zivert.
14 февраля олимпийская чемпионка участвовала в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Загитова исполнила показательный номер, а затем выступила на сцене с певицей Zivert.
«Как здорово пробовать что-то новое. Надеюсь, своим примером я показываю вам, что нет ничего невозможного.
Не бойтесь делать то, что еще не делали, и не слушайте других людей», – сказала олимпийская чемпионка в конце видео.
С наступающим!