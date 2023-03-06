Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы

Теги Татьяна Навка телевидение сборная России НТВ видео женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы.

В этом шоу на канале НТВ известные актеры, музыканты, спортсмены и другие медийные личности выходят на сцену в необычных костюмах, а члены жюри должны догадаться, кто стоит перед ними.

В частности, в выпуске с Медведевой они предположили, что за костюмом могут скрываться Алина Загитова или Татьяна Навка – олимпийские чемпионки по фигурному катанию.

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32 комментария

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AnnaPak
Ответ Фатима Кочкарова
Голос у нее приятный, оказывается
Надо было фонограмму Милохина поставить , было бы идеально.
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Ева Винер
Ответ Люблю Женьку
Надо же, и поёт вживую и голос не обработан 😆😂 Кринж, фрик, это позор - так вроде писали совсем недавно, 14 февраля хейтерье 🤷‍♀️ Или тут опять другое? 🤦‍♀️
это шоу в принципе больше похоже на какой-то корпоратив психбольницы во главе с Киркоровым.
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AnnaPak
Как надо себя не уважать выйти в этом обличии, это понятно, чтобы помнили, но не до такой же степени .
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Shtirly
Хахахаха)))) После Милохина шаурма - это так, можно сказать детский лепет ))
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каток Третьяка
Ответ Ирина Чернявская
Чем смотреть новости, то уж лучше это шоу посмотреть
а вас кто-то заставляет на выбор что-то смотреть по яшику?)
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Фатима Кочкарова
Голос у нее приятный, оказывается
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Ирина Чернявская
Ответ каток Третьяка
смотрел как то часть выпуска этого шоу, кроме рвотных позывов от наигранных лиц удивление тодорэнки и Бедроса у меня ничего не происходило... а постоянные овации с периодичностью раз в минуту лишний раз меня убеждали в том, что там всё искуственно и пластмасово... честно говоря, жаль людей, которые тратят еженедельно час своего времени на просмотр этого сюра.
Чем смотреть новости, то уж лучше это шоу посмотреть
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Маргарита Михайловна
Ответ Залина Малина
Писала об этом- всем было пофиг. Фанаты Жени ещё существуют вообще? Похоже по уменьшению количества её подписчиков в телеге - они испарились. Это э, кстати, большой урок для ТЩК, если вы уходите из спорта, популярность уходит очень быстро. Опять-таки, зря закончила карьеру Загитова.
Её боты сейчас заняты раскруткой Щербаковой и Валиевой.
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Askorbinka
Ответ Самасебезвезда
Рудковскую саму на прошлой неделе оттуда выгнали
А как же: "Надо своим делом заниматься"?! Видимо, Яна к себе такие требования не предъявляет😆
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Маргарита Михайловна
Ответ Елена
А чего не пельменя?))
Эта роль для Трусовой.
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Pentrak
Это, конечно, тоже позорно, но к счастью Женька, всем уже плевать на её выкидоны после Максима и её сравнений себя с отходами жизнедеятельности.
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Whiskey cat
Ну правильно, подумали на самых популярных фигуристок, а про остальных и не вспомнили)
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Самасебезвезда
Ответ Black&White
На спортсе их давно раз-два и обчелся. Что не удивительно, после того как их задавили фанаты одной фигуристки со множеством талантов.
Их в принципе, раз-два и обчелся. Все разбежались по ТЩК и Валиевой.
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Сальхов Тулупов
Ба! Неужели под фанеру? Не может такого быть! Так же нельзя! 😄
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Оригинальный Ник
Ответ Toba Door
Ей бы больше подошел кастюм котлеты, как у кузи
Ей бы больше подошёл красный купальник
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Маргарита Михайловна
Приличные люди не могли скрываться за маской шаурмы. Поэтому все сразу узнали Бабасян.
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Orange carrot
Самое эпичное, когда трое из пяти сказали что это Загитова😂
Этим звездулькам что Алина что Женя, все одно😂
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Black&White
Ответ Залина Малина
Писала об этом- всем было пофиг. Фанаты Жени ещё существуют вообще? Похоже по уменьшению количества её подписчиков в телеге - они испарились. Это э, кстати, большой урок для ТЩК, если вы уходите из спорта, популярность уходит очень быстро. Опять-таки, зря закончила карьеру Загитова.
На спортсе их давно раз-два и обчелся. Что не удивительно, после того как их задавили фанаты одной фигуристки со множеством талантов.
+2
-3
-1
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Елена
А чего не пельменя?))
+4
0
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Самасебезвезда
Ответ Anna sk8er
Ахаха…ну что, обзвон будет? Что там Губин думает?
Не того масштаба личность, чтобы заслуженных людей беспокоить.
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каток Третьяка
смотрел как то часть выпуска этого шоу, кроме рвотных позывов от наигранных лиц удивление тодорэнки и Бедроса у меня ничего не происходило... а постоянные овации с периодичностью раз в минуту лишний раз меня убеждали в том, что там всё искуственно и пластмасово... честно говоря, жаль людей, которые тратят еженедельно час своего времени на просмотр этого сюра.
+8
-4
+4
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Люблю Женьку
Ответ АНтошка
Рудковской уже позвонили ?Ждем ее профессиональное мнение
Как человека с высшим медицинским образованием? 😉 😀
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Евгения Щербак
Прикольно получилось )
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Бедоносец
Женя всегда и везде неподражаема. И классная! 😘😘😘💗👍
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Самасебезвезда
Ответ АНтошка
Рудковской уже позвонили ?Ждем ее профессиональное мнение
Рудковскую саму на прошлой неделе оттуда выгнали
+8
0
+8
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