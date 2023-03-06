Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы.
В этом шоу на канале НТВ известные актеры, музыканты, спортсмены и другие медийные личности выходят на сцену в необычных костюмах, а члены жюри должны догадаться, кто стоит перед ними.
В частности, в выпуске с Медведевой они предположили, что за костюмом могут скрываться Алина Загитова или Татьяна Навка – олимпийские чемпионки по фигурному катанию.
Этим звездулькам что Алина что Женя, все одно😂