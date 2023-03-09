Траньков о том, что канадские спортсмены выступили против допуска россиян: «Очень жаль, но это их личное мнение. Я это не поддерживаю, но и осуждать не буду»

заявил, что не осуждает канадских спортсменов за их позицию.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские атлеты обратились с письмом к национальному олимпийскому комитету (НОК) Канады. Они призвали не допускать россиян на международные старты.

«Я действительно со многими из них поддерживал связь, хорошие отношения. Если говорить о Виртью, то больше общался с ее партнером – .

В любом случае мне очень жаль, что кто-то из них так считает, но это их личное мнение. Безусловно, я это не поддерживаю, но и осуждать не буду.

Что касается нашего допуска на Олимпиаду, то не вижу смысла сейчас что-то обсуждать. Как будет решение, тогда и можно будет говорить. На данный момент нас никуда не допускают», – сказал Траньков.

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты