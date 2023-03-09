Траньков о том, что канадские спортсмены выступили против допуска россиян: «Очень жаль, но это их личное мнение. Я это не поддерживаю, но и осуждать не буду»

Теги Максим Траньков Тесса Виртью Скотт Моир танцы на льду сборная Канады Политика НОК Канады Фигурное катание

Максим Траньков заявил, что не осуждает канадских спортсменов за их позицию.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские атлеты обратились с письмом к национальному олимпийскому комитету (НОК) Канады. Они призвали не допускать россиян на международные старты.

«Я действительно со многими из них поддерживал связь, хорошие отношения. Если говорить о Виртью, то больше общался с ее партнером – Скоттом Моиром.

В любом случае мне очень жаль, что кто-то из них так считает, но это их личное мнение. Безусловно, я это не поддерживаю, но и осуждать не буду.

Что касается нашего допуска на Олимпиаду, то не вижу смысла сейчас что-то обсуждать. Как будет решение, тогда и можно будет говорить. На данный момент нас никуда не допускают», – сказал Траньков.

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты

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9 комментариев

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alexnew
Ответ Mary Ion
Траньков, как адекватный человек, понимает, что мир не черно-белый)
Нет, он скорее оранжевый.
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alexnew
А почему бы и не осудить? Ведь дело не в том, что не допустить хотят сборную именно России, а в том, что делают это по причинам, не имеющим отношения к спорту, что противоречит и спортивным и олимпийским принципам. Поэтому даже если бы на месте сборной России была бы сборная Украины или Кот’д-Ивуар, любой честный человек, а тем более имеющий прямое отношение к спорту, должен был бы именно осудить позицию канадских спортсменов, а не обтекать.
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Realist2022
Ответ Mary Ion
Траньков, как адекватный человек, понимает, что мир не черно-белый)
Ну это он точно понимает - он же в советской школе КГБ не учился (а там как раз и учили, что в мире только черное и белое) в отличии от кое-какого другого товарища. Но он также понимает, кто является сегодня его главным работодателем и какая гражданская позиция у этого работодателя. Посему в его ситуации очень даже адекватное высказывание. А тому же Жулину в этом плане поучиться бы у Транькова
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pashkka
Что называется: - "Я не выступаю, а на остальных мне пох!"
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Девушка Безимени
толерантненько
но на двух стульях..
+4
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Mary Ion
Ответ Realist2022
Траньков хочет и с теми, и с другими дружить
Траньков, как адекватный человек, понимает, что мир не черно-белый)
+4
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Olga.t
Ответ Realist2022
Траньков хочет и с теми, и с другими дружить
Дружить с коллегами из разных стран это замечательно! Уважать их право на собственное мнение это хорошо.
Считать всех вокруг врагами это плохо.

(Что такое хорошо, и что такое плохо в современном мире)
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Денис Давыдов
адекватная реакция, респект 👍
+9
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Realist2022
Траньков хочет и с теми, и с другими дружить
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