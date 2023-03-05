Дмитрий Алиев: «Были в том году мысли, чтобы взять паузу. Но сезон выдался на позитивной ноте»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Фигурное катание

Дмитрий Алиев признался, что в прошлом году раздумывал над паузой в карьере.

Сегодня фигурист завоевал серебро финала Гран-при России.

«На чемпионате России вроде как попал в сборную, это меня держит. Были в том году мысли, чтобы взять паузу. Но паузу не брал, сезон выдался на позитивной ноте. Не хочу забегать туда, это слишком далеко. Это только март.

Шоу-программы? Пока не могу ответить на этот вопрос, нельзя однозначно сказать, что меня на этом турнире не будет», – сказал Алиев.

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8 комментариев

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Просто так!
Дима, благодарю тебя за эту шикарную произвольную программу в Питере!
Так держать!!!
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Маргарита В Сафронова
Дима волшебник! Скачала его ПП, буду любоваться в межсезонье.
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Anneta28
Дима, продолжай!🙏 Ты очень талантлив, уверена, что твоя самая главная победа еще впереди! Без тебя российское МО потеряет очень многое! Ждем в след. сезоне!
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Свет19
Поклонники, правда, поседели уже наблюдая за прокатами :)
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kate_ko
Дима, свет очей, спасибо за сегодняшний прокат! у меня случились именины сердца)) и болельщиков порадовал, и денежку заработал. поздравлямус!
+5
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Eleonora00000
Импонирует Дима с ОИ-2018. Рада, что смог взять себя в руки и выдать мощную ПП.
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Katerina Sunny
В смысле? Кто-то откажется и добавят Алиева?
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Anna Stefan
А КП нельзя было так же как в ПП?🤔
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