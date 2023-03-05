Дмитрий Алиев: «Были в том году мысли, чтобы взять паузу. Но сезон выдался на позитивной ноте»

признался, что в прошлом году раздумывал над паузой в карьере.

Сегодня фигурист завоевал серебро финала Гран-при России.

«На чемпионате России вроде как попал в сборную, это меня держит. Были в том году мысли, чтобы взять паузу. Но паузу не брал, сезон выдался на позитивной ноте. Не хочу забегать туда, это слишком далеко. Это только март.

Шоу-программы? Пока не могу ответить на этот вопрос, нельзя однозначно сказать, что меня на этом турнире не будет», – сказал Алиев.