Крылова о дуэте Кагановская – Ангелопол: «О звездной болезни речь не идет. Но порой ребята как бы забывают, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать»

рассказала о трудностях в работе с танцевальным дуэтом – .

– Несколько месяцев назад вы жаловались, что Кагановскую и Ангелопола порой заносит от повышенного к ним внимания. Эта проблема по-прежнему присутствует или осталась в прошлом?

– Боюсь, что с этим мы пока не справились, продолжаем бороться. Речь не идет о какой-то звездной болезни. Но я порой замечаю, что ребята как бы забывают о том, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать.

Они хорошо тренируются, очень добросовестно. Но я-то хочу довести их до абсолютного идеала. И знаю, что могу это сделать.

Просто когда у спортсмена что-то начинает реально хорошо получаться, появляется некий внутренний апломб: раз все так классно, зачем меня продолжают заставлять стремиться к чему-то еще?

– Вы тоже в бытность спортсменкой проходили через это состояние?

– Было такое дело. Мы с Олегом Овсянниковым столкнулись с этим на Олимпиаде в Нагано, выиграли там серебряные медали, стали в том же сезоне чемпионами мира, и меня, что называется, внутренне понесло.

– В чем это выражалось?

– В том, что на тренерские замечания я могла возразить, начать рассуждать о том, что мне нужно, а что – нет. Не понимала простой вещи: если тренер с тобой работает, ты должен полностью ему доверять. Иначе просто не будет желаемого результата.

Безусловно, нужно вместе обсуждать какие-то вещи, спортсмен может высказывать какие-то свои пожелания, но на самом деле всегда ведь даже по тональности становится заметно, что человек начинает несколько терять ощущение реальности.

Ему начинает казаться, что тренер излишне к нему придирается, как-то не так относится. Объяснить словами не так просто на самом деле. Это скорее чисто интуитивные ощущения. Но при этом очень точные, – сказала Крылова.

Крылова о дуэте Кагановская – Ангелопол: «Иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу. Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество не особо важно»