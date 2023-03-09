Крылова о дуэте Кагановская – Ангелопол: «О звездной болезни речь не идет. Но порой ребята как бы забывают, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала о трудностях в работе с танцевальным дуэтом Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол.

– Несколько месяцев назад вы жаловались, что Кагановскую и Ангелопола порой заносит от повышенного к ним внимания. Эта проблема по-прежнему присутствует или осталась в прошлом?

– Боюсь, что с этим мы пока не справились, продолжаем бороться. Речь не идет о какой-то звездной болезни. Но я порой замечаю, что ребята как бы забывают о том, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать.

Они хорошо тренируются, очень добросовестно. Но я-то хочу довести их до абсолютного идеала. И знаю, что могу это сделать.

Просто когда у спортсмена что-то начинает реально хорошо получаться, появляется некий внутренний апломб: раз все так классно, зачем меня продолжают заставлять стремиться к чему-то еще?

– Вы тоже в бытность спортсменкой проходили через это состояние?

– Было такое дело. Мы с Олегом Овсянниковым столкнулись с этим на Олимпиаде в Нагано, выиграли там серебряные медали, стали в том же сезоне чемпионами мира, и меня, что называется, внутренне понесло.

– В чем это выражалось?

– В том, что на тренерские замечания я могла возразить, начать рассуждать о том, что мне нужно, а что – нет. Не понимала простой вещи: если тренер с тобой работает, ты должен полностью ему доверять. Иначе просто не будет желаемого результата.

Безусловно, нужно вместе обсуждать какие-то вещи, спортсмен может высказывать какие-то свои пожелания, но на самом деле всегда ведь даже по тональности становится заметно, что человек начинает несколько терять ощущение реальности.

Ему начинает казаться, что тренер излишне к нему придирается, как-то не так относится. Объяснить словами не так просто на самом деле. Это скорее чисто интуитивные ощущения. Но при этом очень точные, – сказала Крылова.

Крылова о дуэте Кагановская – Ангелопол: «Иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу. Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество не особо важно»

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10 комментариев

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наталья Головченко
Ангелопол, очень сложный🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Тяжело им)
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Ритт
Ответ Татьяна Попова
Пара юная. Слетит эта шелуха. Главное чтобы продолжали быть с тренером в команде, работали над скольжением. Постановки у них интересные.
с таких, как Валера, не слетает. Очень напыщенный и самовлюбленный. Такие любят, чтоб все вокруг них хороводы водили. Жалко мне Василису. Может я ошибаюсь, я его лично не знаю, но соц.сети очень много говорят о человеке.
+2
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Татьяна Попова
Ответ Ритт
Достаточно зайти к Ангелополу в телеграмм. Он пафосный и недалекий. Постоянные фотки у зеркала и разные цитаты, как в пацанском паблике. Похоже, что сам от себя тащится. Вообще желания болеть за него нет. Василиса классная, но он...... Не дорос он до медалей ментально! И пара очень перехваленная. Катают как юниоры, ничего еще из себя не представляют, а гонора уже... Наплачутся с ним Василиса и Анжелика!
Пара юная. Слетит эта шелуха. Главное чтобы продолжали быть с тренером в команде, работали над скольжением. Постановки у них интересные.
+2
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Татьяна Попова
Ответ gift...!
Конечно... У Москвиной, гже квады учат стоит вопрос о том, что на трерировках надо получать удовольствие и кайфовать даже от тяжелой работы. Крылова вечно про звездную болезнь и про ежеминутное преодоление. Работать надо в кайф.Об этом всегда и Зувае говорила и Лозоны... Мотивацией не преодоление должно быть.
Спорт это всегда огромная нагрузка и ежедневная рутина. Иногда приходится заставлять себя. Многие спортсмены об этом говорят. А кайф ловят, начинают побеждать. И Крылова их ведёт к этому.
+3
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+3
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Ритт
Достаточно зайти к Ангелополу в телеграмм. Он пафосный и недалекий. Постоянные фотки у зеркала и разные цитаты, как в пацанском паблике. Похоже, что сам от себя тащится. Вообще желания болеть за него нет. Василиса классная, но он...... Не дорос он до медалей ментально! И пара очень перехваленная. Катают как юниоры, ничего еще из себя не представляют, а гонора уже...
Наплачутся с ним Василиса и Анжелика!
+10
-3
+7
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Галина Александрова
Анжелика, а можете подсказать ребятам, что так не очень хорошо себя вести на пьедестале, хлестаться букетами, которые только что подарили, здесь же официальные лица, камеры. Неужели они совсем без тормозов? Если они такие неуправляемые, посоветуйте им в следующий раз медалями похлестать друг друга.
+10
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dashaofmyiceiceicebaby333
апломб. отлично, новое слово в Чистый хвост к преамбуле
+2
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gift...!
Ответ Татьяна Попова
Она не жалуется. Ее спросили и она ответила.
Конечно...
У Москвиной, гже квады учат стоит вопрос о том, что на трерировках надо получать удовольствие и кайфовать даже от тяжелой работы.
Крылова вечно про звездную болезнь и про ежеминутное преодоление.
Работать надо в кайф.Об этом всегда и Зувае говорила и Лозоны...
Мотивацией не преодоление должно быть.
+3
-4
-1
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Татьяна Попова
Ответ gift...!
Что она все время жалуется и внутренние проблемы мусолит с журналистами? Сложно- отдай пару. Ощущение, что Крылова не знает что самой с собой делать.
Она не жалуется. Ее спросили и она ответила.
+10
-2
+8
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gift...!
Что она все время жалуется и внутренние проблемы мусолит с журналистами?
Сложно- отдай пару.
Ощущение, что Крылова не знает что самой с собой делать.
+3
-9
-6
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