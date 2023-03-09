Крылова о дуэте Кагановская – Ангелопол: «О звездной болезни речь не идет. Но порой ребята как бы забывают, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать»
Анжелика Крылова рассказала о трудностях в работе с танцевальным дуэтом Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.
– Несколько месяцев назад вы жаловались, что Кагановскую и Ангелопола порой заносит от повышенного к ним внимания. Эта проблема по-прежнему присутствует или осталась в прошлом?
– Боюсь, что с этим мы пока не справились, продолжаем бороться. Речь не идет о какой-то звездной болезни. Но я порой замечаю, что ребята как бы забывают о том, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать.
Они хорошо тренируются, очень добросовестно. Но я-то хочу довести их до абсолютного идеала. И знаю, что могу это сделать.
Просто когда у спортсмена что-то начинает реально хорошо получаться, появляется некий внутренний апломб: раз все так классно, зачем меня продолжают заставлять стремиться к чему-то еще?
– Вы тоже в бытность спортсменкой проходили через это состояние?
– Было такое дело. Мы с Олегом Овсянниковым столкнулись с этим на Олимпиаде в Нагано, выиграли там серебряные медали, стали в том же сезоне чемпионами мира, и меня, что называется, внутренне понесло.
– В чем это выражалось?
– В том, что на тренерские замечания я могла возразить, начать рассуждать о том, что мне нужно, а что – нет. Не понимала простой вещи: если тренер с тобой работает, ты должен полностью ему доверять. Иначе просто не будет желаемого результата.
Безусловно, нужно вместе обсуждать какие-то вещи, спортсмен может высказывать какие-то свои пожелания, но на самом деле всегда ведь даже по тональности становится заметно, что человек начинает несколько терять ощущение реальности.
Ему начинает казаться, что тренер излишне к нему придирается, как-то не так относится. Объяснить словами не так просто на самом деле. Это скорее чисто интуитивные ощущения. Но при этом очень точные, – сказала Крылова.
Крылова о дуэте Кагановская – Ангелопол: «Иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу. Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество не особо важно»
Наплачутся с ним Василиса и Анжелика!
У Москвиной, гже квады учат стоит вопрос о том, что на трерировках надо получать удовольствие и кайфовать даже от тяжелой работы.
Крылова вечно про звездную болезнь и про ежеминутное преодоление.
Работать надо в кайф.Об этом всегда и Зувае говорила и Лозоны...
Мотивацией не преодоление должно быть.
Сложно- отдай пару.
Ощущение, что Крылова не знает что самой с собой делать.