Крылова о дуэте Кагановская – Ангелопол: «Иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу. Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество не особо важно»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тренер Анжелика Крылова рассказала о целях танцевального дуэта Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол в текущем сезоне.

«Главная цель сезона у ребят – попадание в сборную России. К сожалению, по болезни они пропустили чемпионат России, сейчас у них есть шанс на финале Гран-при России.

Хочется, чтобы они показали своей максимум, будем готовиться и соревноваться с лучшими парами страны за медаль.

Конечно, международных стартов не хватает, мы не теряем надежду, что нам дадут возможность выступать. Опыт выступления на соревнованиях с парами из других стран важен для спортсменов.

Я признательна болельщикам, которые поддерживают Василису и Валерия, это здорово. Но иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу и мне как тренеру.

Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество, которое мне нужно, не особо важно – их и так хвалят. У нас еще очень много работы впереди, позвольте мне их довести до моего видения идеала», – сказала Крылова.

«Я не ожидала, что нас пригласят на Кубок Первого канала, сначала сказали, что будет два дуэта. Думала, что если не будет проката и на кубке, тогда прокатаемся в Петербурге, уже все было организовано, поэтому они и здесь, лишний старт им не помешает.

Первый канал попросил откатать произвольный танец, он всем нравится, для Василисы и Валерия это только плюс.

На чемпионате Санкт-Петербурга они набрали хорошие баллы, но техническая оценка недостаточная, мы обязательно обсудим, посмотрим прокат еще раз», – приводит слова Крыловой ТАСС.

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23 комментария

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Skyolker
Ребята молодцы, талантливые. Пусть тренируются, но не зазнаются.
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Девушка Безимени
Ответ Анна Беляева
Почему не об этом? Анжелика, мнге кажется, как раз и говорит, что ребята теряют адекватность восприятия себя из-за пения медных труб. И это вполне себе реальность. Их любят, много хвалят поклонники. У них много поклонинков. Ангелополы популярнее Чиризано были. На ЧР я общалась с одной из приехавших из соседнего региона болельщиц. Так вот она была такой - очень типичной средней болельщицей: знала топовых девочек Этери, парней почти никого, Танцы - никого, кроме Валеры и Василисы.
Что она имеет в виду - понятно. Но говорит она.. Косноязычие..
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Lukeria
Ответ Sne$hinka
Ребята пусть посмотрят международные ГП в этом сезоне и сравнят свои скорости с другими. Извините, но это даже не топ20. У них пока что по факту юниорское медленное катание. Да, они стараются, делают сложные элементы, у них интересные программы и сами они харизматичные (по крайней мере были, когда Валера вел себя попроще), но им еще скатываться и скатываться. А скорость надо раза в 3 минимум увеличить.
а вы их видели вообще-то, какие скорости с кем сравнивать с ЧБ. которые ползают как черепахи, не скорости не скольжения и не одни такие. настоящих катальщиков по пальцам в мире, а у КА очень неплохой конек, особенно у Валеры и скорость есть
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Анна Беляева
Ответ Девушка Безимени
Речь не об этом. Высказывание Крыловой ... кривое какое-то.
Почему не об этом? Анжелика, мнге кажется, как раз и говорит, что ребята теряют адекватность восприятия себя из-за пения медных труб. И это вполне себе реальность. Их любят, много хвалят поклонники. У них много поклонинков. Ангелополы популярнее Чиризано были. На ЧР я общалась с одной из приехавших из соседнего региона болельщиц. Так вот она была такой - очень типичной средней болельщицей: знала топовых девочек Этери, парней почти никого, Танцы - никого, кроме Валеры и Василисы.
0
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Девушка Безимени
Ответ Анна Беляева
Они подростки. Боле етого, современные подростки. Это немного особенная категория человечков. И да, там у многих а) мнение поклонников важнее того, что ты видишь у конкурентов; б) достаточно низкий уровень требовательности к себе, типа. как сделал, так и хорошо, вон, поклонникам же нравится. Это не конкретно про Валеру с Василисой, скорее такой срез поколения.
Речь не об этом. Высказывание Крыловой ... кривое какое-то.
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Додик Аксель
Читают комменты в интернете, отзывы экспертов и хвалебные статьи журналистов и блогеров. И долго ли после этого молодым и не опытным, чтобы не поймать звезду, которая падает им не на погоны, а на голову...
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Kovka Gnutik
Ладно, будем хвалить тренера Анжелику Крылову, которая поставила такую классную программу)
Ну что, молчать прикажете, когда программа действительно очень хороша!
+3
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Sne$hinka
Ребята пусть посмотрят международные ГП в этом сезоне и сравнят свои скорости с другими. Извините, но это даже не топ20. У них пока что по факту юниорское медленное катание. Да, они стараются, делают сложные элементы, у них интересные программы и сами они харизматичные (по крайней мере были, когда Валера вел себя попроще), но им еще скатываться и скатываться. А скорость надо раза в 3 минимум увеличить.
+1
0
+1
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Светлана Менова
Ответ Надумочка
Кацалапов, вообще-то, хорошо "кончил"))
А мог ещё лучше) впрочем, речь не про конкретно него, а про пару ИК. Пара же распалась, не выиграв НИ ОДНОГО ЛИЧНОГО ТИТУЛА.
+3
0
+3
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Alla Belova
Ответ Анна Беляева
Они подростки. Боле етого, современные подростки. Это немного особенная категория человечков. И да, там у многих а) мнение поклонников важнее того, что ты видишь у конкурентов; б) достаточно низкий уровень требовательности к себе, типа. как сделал, так и хорошо, вон, поклонникам же нравится. Это не конкретно про Валеру с Василисой, скорее такой срез поколения.
Да, можете не объяснять)) непосредственно имею дело по работе))
Но те, которые умные - они во все времена умные: смотрят в рот, пашут и добиваются!
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Надумочка
Ответ Светлана Менова
Да. Могут кончить как Ильиных - Кацалапов. Тем тоже в уши много пели про "богом поцелованных".
Кацалапов, вообще-то, хорошо "кончил"))
+4
-1
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Irina Kistler
Ну пусть посмотрят как другие катаются https://youtu.be/VSgrVRLNY-Q кстати у Анжелики был танец, где она юбку похоже использовала, она у неё даже на пальцах была зацеплена, красота красивейшая , и пересмотрят свое видео, там есть над чем работать))
+2
0
+2
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Светлана Менова
Ответ Ayla
Я все понимаю, но как-то странно, что тренер уже регулярно жалуется, что у нее подопечные звезду поймали
Это значит она не совсем справляется с тренерскими обязанностями. Либо там действительно "головокружение от успехов". Хотя с чего бы казалось? Первенство год назад и то ХЧ проиграли, хотя грибов Васе с Валерой сыпали будь здоров.
+6
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Анна Беляева
Ответ Alla Belova
Вообще ребятам надо стать умнее! Как можно считать себя идеальным по чьим - то похвальным отзывам, если у них перед глазами прокаты современных лидеров, особенно ПС, МД, ЧБ, ГФ и тд? И требования тренера! И сам их возраст не говорит об идеальности, в танцах качества добиваются годами, опытом, больше, чем в других видах, тем более отсутствие прыжков помогает дольше кататься. Вот поэтому и странное ощущение от них. Вроде очень одарены, сделаны, качественны, а огня, рвения, харизмы мало! Будто блеснули тогда с "Р и Дж", и на этом огонь закончился, а началось самолюбование. Если не преодолеют себя, будущее не за ними, а очень жаль, данные располагают...
Они подростки. Боле етого, современные подростки. Это немного особенная категория человечков. И да, там у многих а) мнение поклонников важнее того, что ты видишь у конкурентов; б) достаточно низкий уровень требовательности к себе, типа. как сделал, так и хорошо, вон, поклонникам же нравится. Это не конкретно про Валеру с Василисой, скорее такой срез поколения.
+2
0
+2
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Ayla
Я все понимаю, но как-то странно, что тренер уже регулярно жалуется, что у нее подопечные звезду поймали
+2
0
+2
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Gemma157
Учитывая, что это не первое (и даже не второе) подобное высказывание, значит с этой парой действительно тяжело)
Хотя они по сути еще никто
+8
-1
+7
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Светлана Менова
Ответ oldparakhod
Ребята звезду ловят быстро. Это плохо.
Да. Могут кончить как Ильиных - Кацалапов. Тем тоже в уши много пели про "богом поцелованных".
+7
0
+7
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imaxim
Они ещё никто
+5
-1
+4
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Alla Belova
Вообще ребятам надо стать умнее!
Как можно считать себя идеальным по чьим - то похвальным отзывам, если у них перед глазами прокаты современных лидеров, особенно ПС, МД, ЧБ, ГФ и тд?
И требования тренера!
И сам их возраст не говорит об идеальности, в танцах качества добиваются годами, опытом, больше, чем в других видах, тем более отсутствие прыжков помогает дольше кататься.
Вот поэтому и странное ощущение от них.
Вроде очень одарены, сделаны, качественны, а огня, рвения, харизмы мало! Будто блеснули тогда с "Р и Дж", и на этом огонь закончился, а началось самолюбование. Если не преодолеют себя, будущее не за ними, а очень жаль, данные располагают...
+11
0
+11
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oldparakhod
Ребята звезду ловят быстро. Это плохо.
+24
-2
+22
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Анна Беляева
Ответ Девушка Безимени
Как это может быть одновременно: считать себя идеальными и забить на качество..
Обычно так и бывает. Пока человек осознает, что ему до отличного качества, как до звезды на перекладных, он трудится, ищет новое, совершенствует себя, слышит критику. Как только он поверил, что бог, все... зачем тогда что-то улучшать? Ты же бог! У тебя и так все идеально.
+9
0
+9
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Светлана Менова
Уважаемая Анжелика! Да мы всё можем. Можем и отругать) Можем написать, что хорошие оценки Валере ставят только из-за его дяди. Делов-то! ;)
+8
-3
+5
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Девушка Безимени
Как это может быть одновременно: считать себя идеальными и забить на качество..
+1
0
+1
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