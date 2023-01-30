Крылова о дуэте Кагановская – Ангелопол: «Иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу. Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество не особо важно»

Тренер Анжелика Крылова рассказала о целях танцевального дуэта – в текущем сезоне.

«Главная цель сезона у ребят – попадание в сборную России. К сожалению, по болезни они пропустили чемпионат России, сейчас у них есть шанс на финале Гран-при России.

Хочется, чтобы они показали своей максимум, будем готовиться и соревноваться с лучшими парами страны за медаль.

Конечно, международных стартов не хватает, мы не теряем надежду, что нам дадут возможность выступать. Опыт выступления на соревнованиях с парами из других стран важен для спортсменов.

Я признательна болельщикам, которые поддерживают Василису и Валерия, это здорово. Но иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу и мне как тренеру.

Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество, которое мне нужно, не особо важно – их и так хвалят. У нас еще очень много работы впереди, позвольте мне их довести до моего видения идеала», – сказала Крылова.

«Я не ожидала, что нас пригласят на Кубок Первого канала, сначала сказали, что будет два дуэта. Думала, что если не будет проката и на кубке, тогда прокатаемся в Петербурге, уже все было организовано, поэтому они и здесь, лишний старт им не помешает.

Первый канал попросил откатать произвольный танец, он всем нравится, для Василисы и Валерия это только плюс.

На чемпионате Санкт-Петербурга они набрали хорошие баллы, но техническая оценка недостаточная, мы обязательно обсудим, посмотрим прокат еще раз», – приводит слова Крыловой ТАСС.