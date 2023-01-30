Крылова о дуэте Кагановская – Ангелопол: «Иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу. Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество не особо важно»
Тренер Анжелика Крылова рассказала о целях танцевального дуэта Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол в текущем сезоне.
«Главная цель сезона у ребят – попадание в сборную России. К сожалению, по болезни они пропустили чемпионат России, сейчас у них есть шанс на финале Гран-при России.
Хочется, чтобы они показали своей максимум, будем готовиться и соревноваться с лучшими парами страны за медаль.
Конечно, международных стартов не хватает, мы не теряем надежду, что нам дадут возможность выступать. Опыт выступления на соревнованиях с парами из других стран важен для спортсменов.
Я признательна болельщикам, которые поддерживают Василису и Валерия, это здорово. Но иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу и мне как тренеру.
Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество, которое мне нужно, не особо важно – их и так хвалят. У нас еще очень много работы впереди, позвольте мне их довести до моего видения идеала», – сказала Крылова.
«Я не ожидала, что нас пригласят на Кубок Первого канала, сначала сказали, что будет два дуэта. Думала, что если не будет проката и на кубке, тогда прокатаемся в Петербурге, уже все было организовано, поэтому они и здесь, лишний старт им не помешает.
Первый канал попросил откатать произвольный танец, он всем нравится, для Василисы и Валерия это только плюс.
На чемпионате Санкт-Петербурга они набрали хорошие баллы, но техническая оценка недостаточная, мы обязательно обсудим, посмотрим прокат еще раз», – приводит слова Крыловой ТАСС.
Ну что, молчать прикажете, когда программа действительно очень хороша!
Но те, которые умные - они во все времена умные: смотрят в рот, пашут и добиваются!
Хотя они по сути еще никто
Как можно считать себя идеальным по чьим - то похвальным отзывам, если у них перед глазами прокаты современных лидеров, особенно ПС, МД, ЧБ, ГФ и тд?
И требования тренера!
И сам их возраст не говорит об идеальности, в танцах качества добиваются годами, опытом, больше, чем в других видах, тем более отсутствие прыжков помогает дольше кататься.
Вот поэтому и странное ощущение от них.
Вроде очень одарены, сделаны, качественны, а огня, рвения, харизмы мало! Будто блеснули тогда с "Р и Дж", и на этом огонь закончился, а началось самолюбование. Если не преодолеют себя, будущее не за ними, а очень жаль, данные располагают...