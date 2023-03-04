Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки выступила за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика ANOCA Легкая атлетика

Олимпийские комитеты Африки выступили за допуск россиян под нейтральным флагом.

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Члены ANOCA единогласно высказались за участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе без каких-либо признаков идентичности, в том числе на Олимпиаде-2024.

Политика не может оказывать давление на спорт и лишать его благородных ценностей, основа которых – мир, единство и солидарность. Спортсмены ни в коем случае не должны платить высокую цену за конфликт, каким бы он ни был и где бы ни происходил», – говорится в сообщении ANOCA.

Глава ANOCA Мустафа Берраф отметил, что организация «присоединяется к позиции Международного олимпийского комитета и главы МОК Томаса Баха».

25 января МОК заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.

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6 комментариев

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Russ Ivan
Единогласно "за" - это очень сильно! Спасибо, братья!
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Alex Metallov
Это что же получается Африка наш друг только наполовину.
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Ебздрогыч
Африканские братишки!
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Romer3D
За мешок риса они любых поддержут
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Александр Сачков
Строго говоря, нейтральный статус и есть результат влияния политики на спорт.
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Gepard_GRIN
Да любому адекватному понятно, что против только "золотой миллиард" и Украина, этакие кардинал и галантерейщик.
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