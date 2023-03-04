Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки выступила за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Олимпийские комитеты Африки выступили за допуск россиян под нейтральным флагом.

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Члены ANOCA единогласно высказались за участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе без каких-либо признаков идентичности, в том числе на Олимпиаде-2024.

Политика не может оказывать давление на спорт и лишать его благородных ценностей, основа которых – мир, единство и солидарность. Спортсмены ни в коем случае не должны платить высокую цену за конфликт, каким бы он ни был и где бы ни происходил», – говорится в сообщении ANOCA.

Глава ANOCA Мустафа Берраф отметил, что организация «присоединяется к позиции Международного олимпийского комитета и главы МОК Томаса Баха».

25 января МОК заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.

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