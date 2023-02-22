НОК Австралии выступил за допуск россиян к Олимпийским играм в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Австралии Политика Легкая атлетика

Олимпийский комитет Австралии (AOC) выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе. 

«Вопрос участия России и Беларуси в Олимпиаде – это очень сложный вопрос.

У Международного олимпийского комитета (МОК) есть мандат на объединение мира посредством мирного соревнования. Спорт дает нам эту надежду.

AOC поддерживает позицию МОК о том, что роль спорта в объединении мира посредством мирного соревнования, содействии гармонии, а не в наказании отдельных спортсменов за политику и действия их правительств.

Мы не можем дискриминировать спортсменов на основании их паспортов или действий их правительств», – цитирует The Guardian представителя AOC.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий. 

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15 комментариев

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Мари Хуан
Ответ Angry_bear
Доживает последние дни) Первые ласточки полетели, скооо, роняя тапки побегут остальные члены той коалиции) и вот тут мы начнем ставить условия...!))))
вот тут мы начнем ставить условия...!))))
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Блажен, кто верует))
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Angry_bear
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Как там поживает коалиция стран, не желающих видеть Россию на олимпиаде?
Доживает последние дни) Первые ласточки полетели, скооо, роняя тапки побегут остальные члены той коалиции) и вот тут мы начнем ставить условия...!))))
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kutavlik
Хозяева проголосовали "за", так куда им, холопам, деваться????
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saionera
для копателей чёрного моря , это зрада походу
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eltempo87
Я тоже хочу видеть Австралию на олимпиаде в нейтральном статусе за поддержку террористов в восточной Европе
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ksn 1979
Ответ Rio de Janeiro
На бывшей украине местный мусор от обычных мыкол до зелёной плесени и прочих подоляков допуск российских спортсменов (в любом статусе) рассматривает именно как допуск и лояльность России.Да и для всего мира это будут российские спортсмены
И какие Ваши предложения?
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Rio de Janeiro
Ответ ksn 1979
Россию не хотят видеть на Олимпиаде. Речь идёт о спортсменах из России, выступать которым предложат в нейтральном статусе. Выбор будет за спортсменами, если их допустят конечно же.
На бывшей украине местный мусор от обычных мыкол до зелёной плесени и прочих подоляков допуск российских спортсменов (в любом статусе) рассматривает именно как допуск и лояльность России.Да и для всего мира это будут российские спортсмены
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ivanzhu90
Ответ Мари Хуан
А отпустят ли спортсменов из России в нейтральном статусе выступать. Депутаты одобрят и главы федераций?
Почему не должны отпускать, если до этого уже несколько циклов отпускали? Если дополнительных условий не будет.
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Russ Ivan
Англосаксы за справедливость - это редкий момент...
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ksn 1979
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Как там поживает коалиция стран, не желающих видеть Россию на олимпиаде?
Россию не хотят видеть на Олимпиаде. Речь идёт о спортсменах из России, выступать которым предложат в нейтральном статусе.
Выбор будет за спортсменами, если их допустят конечно же.
+6
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leprikon
Ответ Мари Хуан
А отпустят ли спортсменов из России в нейтральном статусе выступать. Депутаты одобрят и главы федераций?
после шопинга и Сочи, отпускали же
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Дмитрий9779
Неожиданно.
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Мари Хуан
А отпустят ли спортсменов из России в нейтральном статусе выступать. Депутаты одобрят и главы федераций?
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Алексей Никитин
В конце останутся Украина, Польша и страны Балтии, но они на олимпиаде нахрен никому не нужны
+14
-5
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Кавабунга Шреддоголовый
Как там поживает коалиция стран, не желающих видеть Россию на олимпиаде?
+11
-3
+8
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