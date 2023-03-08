Боброва о судействе на турнире шоу-программ: «Семь человек будет сидеть. Не из фигурного катания: деятели театра, кино и не только»

Теги сборная России Екатерина Боброва Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Турнир шоу-программ «Русский вызов» будут оценивать судьи не из фигурного катания. 

Об этом рассказала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

«Федерация мне пыталась объяснить, что будут обращать внимание на композицию, насколько интересный, проникновенный номер или, допустим, смешной. Но нам пока не сказали, как точно будет происходить судейство.

Единственное, что могу сказать точно, это не будет голосованием решаться, как изначально думалось. Будут решать судьи.

Семь человек будет сидеть. Не из фигурного катания: деятели театра, кино и не только. Естественно, состав жюри держится в строжайшем секрете», – сказала Боброва.

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

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40 комментариев

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Delirium
Ответ sasha00
За победу 5 миллионов определить кто победил не возможно эти деньги получит зарание определенный человек так же и за второе и третье место. Вот я о чем.
Вы еще даже шоу не видели, а уже считаете, что кто-то что-то там поделил.
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Анна Беляева
Не вижу проблемы, если деятели будет не из шоубиза, а из танцев, типа, Сигаловой; театральные режиссеры, способные актерское мастерство оценить. Может, пригласят из художественной гимнастики кого-то. То есть из смежных областей. Будет интересно. И оценки, и комментарии.
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Delirium
Ответ Елена Кузнецова
Получим евровидение 2.0😄 Да понятно что это очередное шоу и срубание💸💸💸 для самих спортсменов никакого интереса не представляет
По-моему для всех участников это как раз хорошая идея. За деньги федерации они могут выразить что-то, чего не могут в соревновательных пограммах, еще и бонус за победу, если получится действительно что-то интересное. Герои былых времен тоже могут поднять свою популярность, показать молодым щеглам кто тут папка.
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sasha00
Ответ Анна Беляева
Ну да, голосование, в котором забьются фанбазы. Очевидно, что у Щербаковой она ощутимо больше, чем у Акатьевой и тем более Погорилой. Тоже мне - объективность. Да и крутится это еще проще приглашенных судей. Лучше уж деятели культуры (танцы, балет, театр) и хореографы, постановщики лендовых шоу, может, кто-то из тренеров, чьих спортсмнглв нет. Голосовалку, если хочется, на приз зрительских симпатий
Деятели культуры по какому принципу судить будут? Критерии какие нравится не нравится ну тогда уж лучше выборка но десятки тысяч простых зрителей нравится или ненравится
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Lanapiano
Одно ясно точно - после всего болельщики снова переругаются!))
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grey9610212
ладно... пусть победители хоть заработают....люди которые, ангажированы и будут суть по эмоциям, это унижение для людей которые будут кататься....Вы .ещё туда болгарина киркорова посадите....пусть выбирает.. среди наших лучших...пока наши за его родину воюют...
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sasha00
Ответ Delirium
Вот мы и видим как на Евровидении побеждают лучшие певцы год за годом, да? Как там с карьерой Кончиты Вурст? Кто вообще может вспомнить хотя-бы половину тех фриков, кто профессионально побеждал на Евровидении спустя лет 5 после победы?
А тут конечно лучшим победят. Если вообще по справедливости голосованием надо все решать. Жюри из артистов это просто бред.
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Анна Беляева
Ответ sasha00
Это полный идиотизм, а не оценивание. Самое верное решение это жюри профессиональное и голосование телезрителей 50 на 50 как сейчас на Евровидение
Ну да, голосование, в котором забьются фанбазы. Очевидно, что у Щербаковой она ощутимо больше, чем у Акатьевой и тем более Погорилой. Тоже мне - объективность. Да и крутится это еще проще приглашенных судей.

Лучше уж деятели культуры (танцы, балет, театр) и хореографы, постановщики лендовых шоу, может, кто-то из тренеров, чьих спортсмнглв нет. Голосовалку, если хочется, на приз зрительских симпатий
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Delirium
Ответ sasha00
Это полный идиотизм, а не оценивание. Самое верное решение это жюри профессиональное и голосование телезрителей 50 на 50 как сейчас на Евровидение
Вот мы и видим как на Евровидении побеждают лучшие певцы год за годом, да? Как там с карьерой Кончиты Вурст? Кто вообще может вспомнить хотя-бы половину тех фриков, кто профессионально побеждал на Евровидении спустя лет 5 после победы?
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sasha00
Ответ Delirium
С какой стати? Денег дали для того, чтобы люди поработали мозгами, поскрипели телами и показали нам красоту или что-то забавное. В выигрыше от этого турнира все, кроме странных личностей, которые почему-то считают, что можно объективно оценить развлекательный номер.
За победу 5 миллионов определить кто победил не возможно эти деньги получит зарание определенный человек так же и за второе и третье место. Вот я о чем.
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Инна Плотникова
Идея была прекрасная, но сделать таким же её воплощение н трудно, наверное
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Елена Силкина
Киркоров что ли будет судить? Опять Ледниковый период, все ясно.
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sasha00
Ответ Delirium
Это шоу программы, они должны понравиться людям, не причастным к фигурному катанию, широкой публике. Так что судьи не из фигурки- хорошее решение, у них не будет каких-то пристрастий, просто будет вкусовщина. "Объективности" не будет, ее нигде в мире шоу бизнеса нет, достаточно посмотреть, как год за годом какая-нибудь безголосая певичка висит в топах и собирает стадионы, или кто побеждает на Евровидении каком-нибудь.
Нет объективности тогда такие призовые раздавать не надо. А то получается просто раздача тому кому надо.
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Самая цитируемая и вообще недура
Сказ о том, как прекрасная идея обернулась в низкопробное шоу... ФФКР посчитали во сколько обойдётся качественное шоу, прослезились...и позвали Авербуха лепить очередной ЛП.
ЖАЛЬ.
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Наталья Грабовская
Это же шоу, поэтому логично, что судьи будут из числа медийных лиц, которые будут выставлять оценки, а потом долго и иногда нудно обсуждать номер. А профессиональных судей - кто их знает из простых обывателей, поэтому это будет неинтересно массовому зрителю - все эти BV, GOE, Deduction и пр. И потом, исходя из состава, если оценивать всех как действующих спортсменов со всеми техническими нюансами, то слишком неравное положение - некоторые на пике форме - недавно участвовали в ЧР, этапах и в финале Гран-при (пусть и подуставшие), а другие, уже лет десять как ушли из любителей в профессионалы. Не исключено, что и король русского попа - Ф. К. в перьях, мехах, бриллиантах и стразах будет председательствовать - не только оценивать, но и давать ЦУ )))
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Delirium
Ответ sasha00
Тогда вообще его не надо оценивать, поделите деньги на все поровну
С какой стати? Денег дали для того, чтобы люди поработали мозгами, поскрипели телами и показали нам красоту или что-то забавное. В выигрыше от этого турнира все, кроме странных личностей, которые почему-то считают, что можно объективно оценить развлекательный номер.
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sasha00
Ответ oleg
Деятели культуры отдадут предпочтение тому фигуристу или фигуристке, кто больше на слуху, а не по профессиональным качествам. Так что Загитова победит. А по факту лучшей будет Акатьева.
Согласен победит не тот к кого лучше программа и прокат, а тот кто на слуху и у кого больше хайпа. Это очень прискорбно. Лучше бы вообще не выставляли оценки чем так
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Додик Аксель
Ещё можно было понять, если бы в жюри пригласили хореографов, постановщиков. Но решили пригласить известных, популярных и медийных людей. Судейство будет на уровне нравится или очень нравится...
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sasha00
Ответ Delirium
Это шоу программы, они должны понравиться людям, не причастным к фигурному катанию, широкой публике. Так что судьи не из фигурки- хорошее решение, у них не будет каких-то пристрастий, просто будет вкусовщина. "Объективности" не будет, ее нигде в мире шоу бизнеса нет, достаточно посмотреть, как год за годом какая-нибудь безголосая певичка висит в топах и собирает стадионы, или кто побеждает на Евровидении каком-нибудь.
Это полный идиотизм, а не оценивание. Самое верное решение это жюри профессиональное и голосование телезрителей 50 на 50 как сейчас на Евровидение
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Delirium
Ответ sasha00
А такое оценивание людей которые вообще ничего не понимает даёт, да?
Это шоу программы, они должны понравиться людям, не причастным к фигурному катанию, широкой публике. Так что судьи не из фигурки- хорошее решение, у них не будет каких-то пристрастий, просто будет вкусовщина. "Объективности" не будет, ее нигде в мире шоу бизнеса нет, достаточно посмотреть, как год за годом какая-нибудь безголосая певичка висит в топах и собирает стадионы, или кто побеждает на Евровидении каком-нибудь.
+1
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oleg
Деятели культуры отдадут предпочтение тому фигуристу или фигуристке, кто больше на слуху, а не по профессиональным качествам. Так что Загитова победит. А по факту лучшей будет Акатьева.
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Елена Кузнецова
Ответ Евгения Гринева
Лучше бы сделали судьи+голосование зрителей, так объективнее
Получим евровидение 2.0😄 Да понятно что это очередное шоу и срубание💸💸💸 для самих спортсменов никакого интереса не представляет
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sasha00
Ответ Delirium
А что, кто-то думал, что шоу программы можно оценивать объективно? Мы просто получаем новое шоу в конце сезона, где можем увидеть как лучших фигуристов настоящего, так и относительно недавнего прошлого.
Тогда вообще его не надо оценивать, поделите деньги на все поровну
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Алексей Токарев
Ответ imaxim
Значит система 6.0) ну все понятно, можно не смотреть, судейство будет как договорились
Смотреть всё же можно, там новые номера топовых фигуристов.
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sasha00
Ответ Евгения Гринева
Лучше бы сделали судьи+голосование зрителей, так объективнее
Да так было бы самое нормальное
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