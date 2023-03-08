Боброва о судействе на турнире шоу-программ: «Семь человек будет сидеть. Не из фигурного катания: деятели театра, кино и не только»

Турнир шоу-программ «Русский вызов» будут оценивать судьи не из фигурного катания.

Об этом рассказала олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».

«Федерация мне пыталась объяснить, что будут обращать внимание на композицию, насколько интересный, проникновенный номер или, допустим, смешной. Но нам пока не сказали, как точно будет происходить судейство.

Единственное, что могу сказать точно, это не будет голосованием решаться, как изначально думалось. Будут решать судьи.

Семь человек будет сидеть. Не из фигурного катания: деятели театра, кино и не только. Естественно, состав жюри держится в строжайшем секрете», – сказала Боброва.

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал