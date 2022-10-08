Ягудин о Мишине: «У него было любимое шуточное выражение: «Я начальник, ты – дурак». В итоге я понял, что не могу так работать»

Олимпийский чемпион 2002 года рассказал о разнице между тренировками у Алексея Мишина и .

«В моей жизни было две значимых команды. Одна под руководством тренера, который не только меня, но и многих других чемпионов тренировал (речь об – Sports.ru).

Затем моя команда поменялась, и я стал работать под руководством Татьяны Анатольевны Тарасовой. В двух словах расскажу, в чем между этими командами была разница.

По сути, оба тренера были гуру и отлично тренировали, но почему же я решил сменить первую на вторую?

Я всегда был очень активным и любил задавать вопросы. Я привык все переспрашивать, мне хотелось понимать причинно-следственные связи во всех действиях тренера.

Но у него было любимое шуточное выражение: «Я начальник, ты – дурак». На все мои вопросы он говорил мне: «Леш, вот ты померяй свой мозг» и предлагал измерить высоту лба.

Лоб у меня низкий. Я показывал этот размер пальцами, а он брал это расстояние – и эдак раз шесть проходил им по своей голове. Дело в том, что он был лысым. Он говорил: «Ну вот смотри, я в шесть раз умнее тебя, так что просто делай, что я говорю».

Ну раз мы посмеялись, два, но ответов все так же не было. В итоге я просто понял, что не могу так работать. В команде номер два, к которой я присоединился, было совсем иначе.

В ней была и есть великая сила педагога – признавать свои ошибки и работать над ними. Я ни разу не слышал от нее фраз типа «Я так сказала, поэтому так и делаем». Мы всегда обсуждали программу, все процессы преодолевали сообща.

Тарасова при всех своих знаниях в ответ на какой-то вопрос могла сказать: «Леш, я не знаю, но у меня есть человек, к которому мы можем обратиться и спросить». Она могла признаться в своих слабостях и никогда не боялась спросить совета у другого человека.

В команде №1 это напрочь отсутствовало. Там при очень талантливом тренере не было понимания нужд своего спортсмена», – сказал Ягудин.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала

А вот сам Плющенко никогда не менял тренера: его били на тренировках, но Женя терпел и остался верен Алексею Мишину (21 год вместе)