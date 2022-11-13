Татьяна Тарасова: «Абсолютно заслуженная победа Туктамышевой. В чем ее секрет? Она уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала победу на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

«Абсолютно заслуженная победа Туктамышевой. В чем ее секрет? Она уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься. А еще у нее выдающийся тренер ( – Sports.ru).

С чем связаны падения у фигуристок? Это многооборотные прыжки. Так бывает», – сказала Тарасова.

«У меня не было сомнений насчет победы Лизы. Сегодня она понравилась мне больше всего. С этим контентом она выигрывает, но она учит и четверной. Все, что она учила, она делает», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она побеждает тех, кто младше на 10 лет!