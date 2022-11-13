Татьяна Тарасова: «Абсолютно заслуженная победа Туктамышевой. В чем ее секрет? Она уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе Гран-при России в Москве.
«Абсолютно заслуженная победа Туктамышевой. В чем ее секрет? Она уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься. А еще у нее выдающийся тренер (Алексей Мишин – Sports.ru).
С чем связаны падения у фигуристок? Это многооборотные прыжки. Так бывает», – сказала Тарасова.
«У меня не было сомнений насчет победы Лизы. Сегодня она понравилась мне больше всего. С этим контентом она выигрывает, но она учит и четверной. Все, что она учила, она делает», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она побеждает тех, кто младше на 10 лет!
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