Татьяна Тарасова: «Абсолютно заслуженная победа Туктамышевой. В чем ее секрет? Она уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

«Абсолютно заслуженная победа Туктамышевой. В чем ее секрет? Она уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься. А еще у нее выдающийся тренер (Алексей Мишин – Sports.ru).

С чем связаны падения у фигуристок? Это многооборотные прыжки. Так бывает», – сказала Тарасова.

«У меня не было сомнений насчет победы Лизы. Сегодня она понравилась мне больше всего. С этим контентом она выигрывает, но она учит и четверной. Все, что она учила, она делает», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она побеждает тех, кто младше на 10 лет!

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