Татьяна Тарасова: «Мне нравится, как работает Плющенко. Появляется новый настоящий тренер»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей нравится работа Евгения Плющенко в качестве тренера.
Сегодня ученица Плющенко Софья Муравьева заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми, Елизавета Туктамышева стала второй.
«Мне нравится, как он работает, и главное, что ему нравится работать. Появляется новый настоящий тренер, это очень важно. Такое случается довольно редко», – сказала Тарасова.
«Думаю, что Лиза с ее тренером Алексеем Николаевичем [Мишиным] сделают правильные выводы, ждем ее проката произвольной программы», – добавила она.
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