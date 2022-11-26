Татьяна Тарасова: «Мне нравится, как работает Плющенко. Появляется новый настоящий тренер»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию заявила, что ей нравится работа в качестве тренера.

Сегодня ученица Плющенко Софья Муравьева заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми, стала второй.

«Мне нравится, как он работает, и главное, что ему нравится работать. Появляется новый настоящий тренер, это очень важно. Такое случается довольно редко», – сказала Тарасова.

«Думаю, что Лиза с ее тренером Алексеем Николаевичем [Мишиным] сделают правильные выводы, ждем ее проката произвольной программы», – добавила она.