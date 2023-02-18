«Ребята, это писос». Алена Косторная выпустила новое видео на ютуб-канале

Чемпионка Европы по фигурному катанию опубликовала новое видео на ютуб-канале.

Косторная рассказала о болезни, переломе, перелете в Самару и отпуске на Кубе, а также провела челлендж «День в одном цвете».

В январе этого года фигуристка перешла в парное катание и выступает в паре с Георгием Куницей.

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?