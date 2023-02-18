«Ребята, это писос». Алена Косторная выпустила новое видео на ютуб-канале
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная опубликовала новое видео на ютуб-канале.
Косторная рассказала о болезни, переломе, перелете в Самару и отпуске на Кубе, а также провела челлендж «День в одном цвете».
В январе этого года фигуристка перешла в парное катание и выступает в паре с Георгием Куницей.
Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?
Я правильно прочитала и ЭТО теперь выносят в заголовок???
Фу!