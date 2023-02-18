«Ребята, это писос». Алена Косторная выпустила новое видео на ютуб-канале

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная опубликовала новое видео на ютуб-канале.

Косторная рассказала о болезни, переломе, перелете в Самару и отпуске на Кубе, а также провела челлендж «День в одном цвете». 

В январе этого года фигуристка перешла в парное катание и выступает в паре с Георгием Куницей. 

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

15 комментариев

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Адриана
Алёна, а что с губками? Пчёлы покусали? Такая красивая девочка была...
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Karamazoff
3А парный когда будет?
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Charliz
Ответ Скелет_Полишинеля
Пи... что? Я правильно прочитала и ЭТО теперь выносят в заголовок??? Фу!
А что это значит? Объясните той, кто родилась не в нулевых))))
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ретроградный меркурий
Алёне надо подумать над сценарием видео. Видео называется "день в одном цвете", по факту там вообще про другое. Нет внятной структуры, снято без цели. Любое видео, даже влог или ответы на вопросы, подчиняется законам композиции, у каждого видеоролика есть сценарий и сюжет. А если его нет, то видео превращается в мешанину кадров. Видео позитивное, с кучей самоиронии, что мне нравится в Алёне, но не смотрится просто потому, что оно полностью хаотичное. И что-то нужно делать с тренировками и навыками падения, как можно в третий раз сломать кисть?! Это же абсолютно ненормально - травмировать руки, да ещё с такой частотой.
+6
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+6
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Евгения Гринева
Алена тот случай, когда понимаешь, что даже для блогества нужны знания и талант)
+9
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+8
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Anna Morgan
интересно, что алена из красивой девочки выросла просто симпатичную девушку. Как удивительно меняется внешность человека, причем у всех по-разному
+6
-1
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Бедоносец
Хорошие влоги у Алёны, очень интересные и естественные.
+1
-5
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Светлана Менова
Ответ Скелет_Полишинеля
Пи... что? Я правильно прочитала и ЭТО теперь выносят в заголовок??? Фу!
Что вас удивляет после го💩 от Плюща?
+4
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-3
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Маргарита В Сафронова
Нереальная красота катания у Алёы.
+5
-4
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Оле-Лукойе
Не знаю, кому как, а я лучше на Аленку с писосом посмотрю, чем на Плющенко с говешками)
+17
-5
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Gemma157
а что такое писос?
+3
-1
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NoWar
Вот зе фак ПИСОС?
+1
-2
-1
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Wintersun
Видео от 1 января, а выложила только сейчас. Даже монтировать ленилась, видимо.
+6
-6
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Скелет_Полишинеля
Пи... что?
Я правильно прочитала и ЭТО теперь выносят в заголовок???
Фу!
+14
0
+14
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As per
Ну хоть кто-то на позитиве!
+13
-4
+9
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