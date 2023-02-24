Тарасова о том, что Загитова выступила в роли диджея: «Может быть, ей мало фигурного катания, и она хочет чему-то другому научиться»

Заслуженный тренер СССР высказалась о выступлении олимпийской чемпионки в качестве диджея.

Фигуристка выступила вместе с обладателем Grammy-2021 Imanbek перед матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Загитова выступила в роли диджея перед футбольным матчем? Я не слышала. Думаю, что Алинка умная девочка и она знает, что делает.

Не могу сказать, стоит ли переживать ее болельщикам, что она может отдалиться от фигурного катания. Один человек переживает, другой – нет.

Может быть, ей фигурного катания мало и она хочет чему-то другому научиться. Но только если у нее есть данные.

Читала слова Преснякова, он говорил, что данные у нее есть. Думаю, она будет совмещать с фигурным катанием», – сказала Тарасова.

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб