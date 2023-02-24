Тарасова о том, что Загитова выступила в роли диджея: «Может быть, ей мало фигурного катания, и она хочет чему-то другому научиться»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве диджея.
Фигуристка выступила вместе с обладателем Grammy-2021 Imanbek перед матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком».
«Загитова выступила в роли диджея перед футбольным матчем? Я не слышала. Думаю, что Алинка умная девочка и она знает, что делает.
Не могу сказать, стоит ли переживать ее болельщикам, что она может отдалиться от фигурного катания. Один человек переживает, другой – нет.
Может быть, ей фигурного катания мало и она хочет чему-то другому научиться. Но только если у нее есть данные.
Читала слова Преснякова, он говорил, что данные у нее есть. Думаю, она будет совмещать с фигурным катанием», – сказала Тарасова.
Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб
Алина амбассадор Лиги ставок и это ее работа присутствие на матчах и спортивных турнирах .
А то распишут так, как будто она собралась стать диджеем.
Это по аналогии с боксом потренировалась для ОФП , пошел обзвон, что она ЧМ по боксу вызывает на ринг. И ведь серьезно обсуждали, ну мыслимо ли дело. А некто Хрюнов сел на хвост и стал назначать бои на определенные даты , разных пять дат, все они давно прошли, осталась последняя, но на нее назначено шоу. И ведь такое публикуют и обсуждают, просто пустоту обсуждают, кто что придумает. Хайп и только Хайп.
Действительно какое бы направление Алина не выбрала в будущем - телеведущая, певица, диджей, журналист, продюссер или что-то другое, её поклонники всегда будут с ней и будут всегда поддерживать.
Иhttps://youtu.be/AKPLXtLi-KQ
Вряд ли, побывав на футбольном матче в качестве приглашенного лица совместно с Иманбеком, она будет еще на таком мастер-классе присутствовать .Организаторы найдут и придумают , что-то еще новенькое . А Алина готова всегда поддержать организаторов и запросто участвует в дерзских проектах.
Любит эстрим Алина и в Скай парке в Сочи прыгнула с самой большой высоты и научилась вейкбордингу и рассекала по волнам. И тренировки боксом , для ОФП . Любит Алина неординарные подходы.
Но главное это ФК и новые программы ждем!
А мастер- класс от Иманбека , был задуман организаторами матча и там Алина была в качестве приглашенного знаменитого лица, на работе. Она часто присутствует на хоккейных матчах, награждает, делает вбрасывание. А на футболе впервые , но видимо, как амбассадор ЛС будет и в других видах спорта присутствовать!
татьяна анатольевна
да забейте вы на этих журналюг