Тарасова о том, что Загитова выступила в роли диджея: «Может быть, ей мало фигурного катания, и она хочет чему-то другому научиться»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве диджея.

Фигуристка выступила вместе с обладателем Grammy-2021 Imanbek перед матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком». 

«Загитова выступила в роли диджея перед футбольным матчем? Я не слышала. Думаю, что Алинка умная девочка и она знает, что делает.

Не могу сказать, стоит ли переживать ее болельщикам, что она может отдалиться от фигурного катания. Один человек переживает, другой – нет.

Может быть, ей фигурного катания мало и она хочет чему-то другому научиться. Но только если у нее есть данные.

Читала слова Преснякова, он говорил, что данные у нее есть. Думаю, она будет совмещать с фигурным катанием», – сказала Тарасова. 

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
так если бы она действительно хотела научиться, это еще можно было бы понять. а так она просто перескакивает с одного на другое лишь бы засветиться в лишний раз и напомнить о своем существовании
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Ответ Татьяна Густавсон
Всем можно бывать на футболе и Щербаковой и Трусовой, и Кондратюку, а вот пригласили Алинку и все, и начались обзвоны, диванные эксперты сразу активизировались! Если ее приглашают, что же ей оказываться что ли? Молодец Алинка!!!
Организаторы просто возжелают, чтобы присутствовала Алина и всеми методами стараются обыграть ее присутствие , вот придумали мастер - класс с диджеем Иманбеком, так хейтеры все перевернули с ног на голову .
Алина амбассадор Лиги ставок и это ее работа присутствие на матчах и спортивных турнирах .
А то распишут так, как будто она собралась стать диджеем.
Это по аналогии с боксом потренировалась для ОФП , пошел обзвон, что она ЧМ по боксу вызывает на ринг. И ведь серьезно обсуждали, ну мыслимо ли дело. А некто Хрюнов сел на хвост и стал назначать бои на определенные даты , разных пять дат, все они давно прошли, осталась последняя, но на нее назначено шоу. И ведь такое публикуют и обсуждают, просто пустоту обсуждают, кто что придумает. Хайп и только Хайп.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЮИ
Я ничего об этом не слышала - лучший ответ. Я не в восторге от этих экспериментов, и если бы их не тащили за уши во все СМИ, могла бы ответить, как ТАТ. Мне Алина очень интересна как фигуристка, и если вижу активности типа этой, просто пропускаю новость. Но ведь не дают, нужно раскрутить до полного бреда...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Густавсон
Ответ AllaS
Ох и запутали же ТАТ . Пресняков говорил о возможности новых проектов с Алиной и ее хороших возможностях в пение , желающих спеть с Алиной оказалось достаточно много из деятелей шоу-биза. Это после одной минуты пения. А мастер- класс от Иманбека , был задуман организаторами матча и там Алина была в качестве приглашенного знаменитого лица, на работе. Она часто присутствует на хоккейных матчах, награждает, делает вбрасывание. А на футболе впервые , но видимо, как амбассадор ЛС будет и в других видах спорта присутствовать!
Всем можно бывать на футболе и Щербаковой и Трусовой, и Кондратюку, а вот пригласили Алинку и все, и начались обзвоны, диванные эксперты сразу активизировались! Если ее приглашают, что же ей оказываться что ли? Молодец Алинка!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Густавсон
Ответ Verysia
Алина уже на Дальнем Востоке, человек работает, к чему запоздалый обзвон?
Проспали на диване, не успевают за нашей Алинкой! В отличии от них она трудится, а "работают" только на диване, проснулись, а Алинка то уже во Владивостоке!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Густавсон
Ответ chespo
Начали обзвон уже по поводу Загитовой-диджея, так Алина там была в качестве приглашенной звезды, так же, как и Иманбек. А сейчас она занимается как раз фигурным катанием, у неё начался тур с шоу Навки на Дальнем Востоке. Успешных выступлений Алине!
А вот о выступлениях не будет ни обзвонов, ни комментов, поскольку Алина лучшая, на шоу, где Алина там всегда аншлаг!!! Так что рыдайте хейтеры на своих диванах, у Алинки Дальневосточный тур начался!!!
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тихонида
Анита Цой очень хорошо сказала про Алину, что она личность мирового уровня, и поклонники будут поддерживать ее, что бы она ни сделала.
Действительно какое бы направление Алина не выбрала в будущем - телеведущая, певица, диджей, журналист, продюссер или что-то другое, её поклонники всегда будут с ней и будут всегда поддерживать.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита Михайловна
Ответ Jazzy22
Пошел обзвон.. сейчас у всех спросят, как им Алина в роли диджея))
Во всяком случае Алина была лучше чем "профессионал" в маске.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тодес
О желании Алины пробовать себя в разных эпастасиях "Смена рода деятельности - так можно? АЛИНА ЗАГИТОВА: взгляд на карьеру с точки зрения АСТРОЛОГИИ" . Мне понравилась эта трактовка.
Иhttps://youtu.be/AKPLXtLi-KQ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Калинин
Кое -кому ответ ТАТ не понравился. Ожидали, что набросит так, как им желается. Но не сложилось. Не все на эту мякину клюют...
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
А Алина уже во Владивостоке . У нее каждый день какое-то мероприятие .Профессиональное шоу это номер один в ее делах. Поэтому болельщики ни о чем не переживают.
Вряд ли, побывав на футбольном матче в качестве приглашенного лица совместно с Иманбеком, она будет еще на таком мастер-классе присутствовать .Организаторы найдут и придумают , что-то еще новенькое . А Алина готова всегда поддержать организаторов и запросто участвует в дерзских проектах.
Любит эстрим Алина и в Скай парке в Сочи прыгнула с самой большой высоты и научилась вейкбордингу и рассекала по волнам. И тренировки боксом , для ОФП . Любит Алина неординарные подходы.
Но главное это ФК и новые программы ждем!
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МИХАЛЫЧ
А что , за то что пыталась говорить в микрофон дали высшую награду ,, осталось за попытку петь дать золотой граммофон,, ну и за гоу гоу что там ещё дают
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chespo
Начали обзвон уже по поводу Загитовой-диджея, так Алина там была в качестве приглашенной звезды, так же, как и Иманбек. А сейчас она занимается как раз фигурным катанием, у неё начался тур с шоу Навки на Дальнем Востоке. Успешных выступлений Алине!
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Порядка.нет
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина живёт своей молодой жизнью. Пробует всё, что ей интересно. Придёт время, сделает окончательный выбор.
А что это - "окончательный выбор", выбор чего ...или кого?!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Магнетист*
ТАТ, мы Не другую Девушку больше любим.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Алина живёт своей молодой жизнью. Пробует всё, что ей интересно. Придёт время, сделает окончательный выбор.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Почему нет ! Блестящая карьера спортсменки закончилась слишком рано . Чем заниматься молодой красивой девушке полной энергии. У нее жизнь только начинается .
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verysia
Алина уже на Дальнем Востоке, человек работает, к чему запоздалый обзвон?
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verysia
Человек не видел и не слышал, зачем ему звонить и вопросы задавать?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Ох и запутали же ТАТ . Пресняков говорил о возможности новых проектов с Алиной и ее хороших возможностях в пение , желающих спеть с Алиной оказалось достаточно много из деятелей шоу-биза. Это после одной минуты пения.
А мастер- класс от Иманбека , был задуман организаторами матча и там Алина была в качестве приглашенного знаменитого лица, на работе. Она часто присутствует на хоккейных матчах, награждает, делает вбрасывание. А на футболе впервые , но видимо, как амбассадор ЛС будет и в других видах спорта присутствовать!
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzy22
Пошел обзвон.. сейчас у всех спросят, как им Алина в роли диджея))
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
бедная-бедная
татьяна анатольевна
да забейте вы на этих журналюг
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий