Дудаков о Щербаковой: «Спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Это было и в юниорах, и во взрослом катании»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Сергей Дудаков Фигурное катание

Сергей Дудаков назвал отличительную особенность олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

«Это тот спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Она выдает максимум всегда.

Характер? Да. Она всегда выдает лучшее на данный момент. Это было и в юниорах, и во взрослом катании», – сказал тренер в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

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36 комментариев

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tanygavr
Да слила Камила свою произвольную по просьбе Этери. Если бы она заняла призовое место, не вручили бы медали Ане и Саше, разбирались бы до сих пор, как с командной медалью. Может папа Стас пообещал вознаграждение. Уж слишком неправдоподобными и постановочными были падения. Ничего она не потеряла кроме репутации. Ее жалели всей страной, у нас любят обиженных поощрять. Наградили как и всех победителей, слава и почет, сочувствие на высшем уровне выразили, типа жертва политики.
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B.Jones
Ответ Лека-Лека
Анечка вообще само совершенство.
Да. Такой ои чемпионки по ФК не было в истории. ✊
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Аквамарин
Ответ ManU Chester
Посредственный стандарт на сегодняшний день? Когда никто не может регулярно исполнять 3lz3lo, 4f/4lz так, как Анна в 17-18 лет? Кстати, она прыгала 3 четверные программы в 15 лет, когда другие начинали терять их в этом возрасте. Нынешняя сетка не может даже чисто исполнить две четверные программы в 15-16 лет.
Ну и Аня регулярно исполнять эти прыжки не может. На чемпионате мира сколько она исполнила чисто четверных? Ну-ка скажите. Очень редко она откатывала обе программы чисто.
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Оле-Лукойе
Ответ ретроградный меркурий
Удивительно, что у Ани это не от природы, а воспитанное в себе качество. Причём можно даже сказать, когда просто сильный характер и спортивный дух начал превращаться в тот стальной стержень, к которому мы привыкли - это началось в тот год, когда Аня вернулась после перелома. Когда многое не получалось, и Аня в какой-то момент теряла уверенность в себе, падая по несколько раз за программу, но сумела справиться с демонами в своей голове, научилась работать со своим настроем так, что её временная слабость превратилась в её же суперсилу. Вдвойне удивительно, что такой железобетонный по силе характер находится внутри такой хрупкой с виду девушки. Уникальный характер и уникальная карьера, в которой каждый второй старт - победа над собой и победа над обстоятельствами.
После ФЮГП, когда у Ани ничего не получилось, а Алина подарили ей венок к утешение. А потом она выиграла ЧР.
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juliamart
Ответ Марина Синельникова
Да, жду этих соревнований с нетерпением! Победитель не важен, интересно что придумают спортсмены, какие программы. Всех посмотрю с удовольствием.
Хочется новых образов для Ани.
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Марина Синельникова
Ответ juliamart
хорошая новость!
Да, жду этих соревнований с нетерпением! Победитель не важен, интересно что придумают спортсмены, какие программы. Всех посмотрю с удовольствием.
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Анна Беляева
Ответ Марина Синельникова
Всегда найдутся люди, которые из самого нейтрального интервью выжмут негатив, прочитают между строк. Поэтому и молчат многие.
Это естетсвенно. Думаю, и в этом интервью найдутся те, кто обнаружит что-нибудь ужасное, хотя уж СВ обвинить хоть в чем-то крамольном просто невозможно.
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ретроградный меркурий
Удивительно, что у Ани это не от природы, а воспитанное в себе качество. Причём можно даже сказать, когда просто сильный характер и спортивный дух начал превращаться в тот стальной стержень, к которому мы привыкли - это началось в тот год, когда Аня вернулась после перелома. Когда многое не получалось, и Аня в какой-то момент теряла уверенность в себе, падая по несколько раз за программу, но сумела справиться с демонами в своей голове, научилась работать со своим настроем так, что её временная слабость превратилась в её же суперсилу. Вдвойне удивительно, что такой железобетонный по силе характер находится внутри такой хрупкой с виду девушки. Уникальный характер и уникальная карьера, в которой каждый второй старт - победа над собой и победа над обстоятельствами.
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Марина Синельникова
Ответ ManU Chester
Посредственный стандарт на сегодняшний день? Когда никто не может регулярно исполнять 3lz3lo, 4f/4lz так, как Анна в 17-18 лет? Кстати, она прыгала 3 четверные программы в 15 лет, когда другие начинали терять их в этом возрасте. Нынешняя сетка не может даже чисто исполнить две четверные программы в 15-16 лет.
Верно пишите, спортсменов с двумя чисто выполненными программами ещё поискать.
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anyen
Ответ juliamart
С Анечкой согласна, а причём здесь Алина то?...
Потому что этой двме главное - не про Аню хорошо написать, а про Алину плохо. Поэтому и её словам про Аню не особо верится.
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Мария Курникова
Ответ Марина Синельникова
И Алина и Аня большие умницы, олимпийские чемпионки и подруги по жизни.
Не надо цеплять Алиначку на хвост Анечке!
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juliamart
Ответ Марина Синельникова
Увидим Аню в шоу программах, в интервью после матча Спартака Аня сказала что готовят программу с Этери и Даниилом)
хорошая новость!
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lenapan
Ответ ManU Chester
Посредственный стандарт на сегодняшний день? Когда никто не может регулярно исполнять 3lz3lo, 4f/4lz так, как Анна в 17-18 лет? Кстати, она прыгала 3 четверные программы в 15 лет, когда другие начинали терять их в этом возрасте. Нынешняя сетка не может даже чисто исполнить две четверные программы в 15-16 лет.
Да на ФГП посмотрите, юниорки прыгают. Да еще и катят при этом, а не прыгают по воробьиному, как Аня в их возрасте.
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Марина Синельникова
Ответ Мария Курникова
Анечка всегда отлично выступала, в отличие от Алиначки! И на ЧР, и на ЧМ, и на ЧЕ, и на ОИ! Вот на нее всегда можно было полагаться! Вспомните Милан, Минск, Турин...
И Алина и Аня большие умницы, олимпийские чемпионки и подруги по жизни.
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juliamart
Ответ Мария Курникова
Анечка всегда отлично выступала, в отличие от Алиначки! И на ЧР, и на ЧМ, и на ЧЕ, и на ОИ! Вот на нее всегда можно было полагаться! Вспомните Милан, Минск, Турин...
С Анечкой согласна, а причём здесь Алина то?...
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Лека-Лека
Ответ lenapan
То "может выдать максимум", то "сознательно упрощается", запутались уже все. Может, хватит разводить мифологию по поводу этой вполне посредственной с позиций актуального ФК девочки?
Идеальный максимум.
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Лека-Лека
Анечка вообще само совершенство.
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tanygavr
Ответ Rush
Подкаст. Двукратный ЧОИ Траньков. . Как же обесценили высокое звание "ЧОИ" Почему, откатав в команде только КП, или ПП и при этом заняв далеко не первое место, член команды становится ЧОИ и плюшки как у индивидуалов. Настоящий и заслуженный ЧОИ в команде только Юлия Липницкая у неё по 10 баллов (10 +10) КП + ПП. Сам Траньков то откатал на 10 баллов, но только ПП.
Ну а танцоры тоже не заслужили командную медаль? Они не набрали по 10 баллов, но без их вклада не было бы золота. Кондратюк вообще был третьим после азиатов, но это уже большой достижение, вообще стал главным героем этого командника, тем что не сорвал программы. У Камилы вообще не было конкуренток, там даже Хромых с Усачевой укатали бы всех. Личный вклад сделал каждый по мере своих возможностей.
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Марина Синельникова
Ответ Ева Майская
Так и есть. Чего у Ани не отнять - стержня в характере и умения показать максимум, когда это необходимо. Очень скучаю по любимой Чемпионке на соревнованиях (
Увидим Аню в шоу программах, в интервью после матча Спартака Аня сказала что готовят программу с Этери и Даниилом)
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Марина Синельникова
Ответ Анна Беляева
Он и правда очень волнуется, но нет, он не теряется. Более того, там, где ему вопросы показались неудобными, весьма аккуратно их обтек, не отвечая ничего (Этери Георгиевна, например, так не умеет, хотя опыт интервью у нее ощутимо больше). Речь хорошая, чистая. Из слов-паразитов, разве что слово "ну". Другой разговор, что из интервью с СВ ничего жареного не вытянешь. Он никогда не даст повода для хайпа.
Всегда найдутся люди, которые из самого нейтрального интервью выжмут негатив, прочитают между строк. Поэтому и молчат многие.
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ManU Chester
Ответ lenapan
То "может выдать максимум", то "сознательно упрощается", запутались уже все. Может, хватит разводить мифологию по поводу этой вполне посредственной с позиций актуального ФК девочки?
Посредственный стандарт на сегодняшний день?

Когда никто не может регулярно исполнять 3lz3lo, 4f/4lz так, как Анна в 17-18 лет?

Кстати, она прыгала 3 четверные программы в 15 лет, когда другие начинали терять их в этом возрасте.

Нынешняя сетка не может даже чисто исполнить две четверные программы в 15-16 лет.
+7
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Мария Курникова
Анечка всегда отлично выступала, в отличие от Алиначки! И на ЧР, и на ЧМ, и на ЧЕ, и на ОИ! Вот на нее всегда можно было полагаться! Вспомните Милан, Минск, Турин...
+6
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Анна Беляева
Ответ Nataly1991
Комментарий удален модератором
Он и правда очень волнуется, но нет, он не теряется. Более того, там, где ему вопросы показались неудобными, весьма аккуратно их обтек, не отвечая ничего (Этери Георгиевна, например, так не умеет, хотя опыт интервью у нее ощутимо больше). Речь хорошая, чистая. Из слов-паразитов, разве что слово "ну".

Другой разговор, что из интервью с СВ ничего жареного не вытянешь. Он никогда не даст повода для хайпа.
+7
-1
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nina1212
Аня еще очень умная девушка, сама говорила смотрит вперед на несколько шагов, ясный расчетливый ум, спокойная, терпеливая. Отличное качество и для спорта и для жизни вообще
Восхищаюсь ей, сколько раз казалось что шансов нет, еще и давление огромное, сколько раз ее списывали, а она выходит спокойная и уверенная и делает все возможное и невозможное.
Пример для всех, не только спортсменов, как не сдаваться, когда кажется все пропало
+14
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+13
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lenapan
То "может выдать максимум", то "сознательно упрощается", запутались уже все. Может, хватит разводить мифологию по поводу этой вполне посредственной с позиций актуального ФК девочки?
+2
-9
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