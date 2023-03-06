Дудаков о Щербаковой: «Спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Это было и в юниорах, и во взрослом катании»
Сергей Дудаков назвал отличительную особенность олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.
«Это тот спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Она выдает максимум всегда.
Характер? Да. Она всегда выдает лучшее на данный момент. Это было и в юниорах, и во взрослом катании», – сказал тренер в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.
Когда никто не может регулярно исполнять 3lz3lo, 4f/4lz так, как Анна в 17-18 лет?
Кстати, она прыгала 3 четверные программы в 15 лет, когда другие начинали терять их в этом возрасте.
Нынешняя сетка не может даже чисто исполнить две четверные программы в 15-16 лет.
Другой разговор, что из интервью с СВ ничего жареного не вытянешь. Он никогда не даст повода для хайпа.
Восхищаюсь ей, сколько раз казалось что шансов нет, еще и давление огромное, сколько раз ее списывали, а она выходит спокойная и уверенная и делает все возможное и невозможное.
Пример для всех, не только спортсменов, как не сдаваться, когда кажется все пропало