Дудаков о Щербаковой: «Спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Это было и в юниорах, и во взрослом катании»

Сергей Дудаков назвал отличительную особенность олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

«Это тот спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Она выдает максимум всегда.

Характер? Да. Она всегда выдает лучшее на данный момент. Это было и в юниорах, и во взрослом катании», – сказал тренер в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.